L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (18/03)

LA GUERRE CONTRE LE CORONAVIRUS MOBILISE LA PLANÈTE

WASHINGTON/LONDRES - De nombreux pays du globe ont dévoilé mardi de nouvelles mesures d'une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale pour tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus et atténuer ses conséquences économiques, déjà dévastatrices pour certains secteurs.

Le virus apparu en décembre à Wuhan, dans le centre de la Chine, a infecté plus de 187.000 personnes à travers le monde et provoqué près de 7.500 décès.

Les annonces de restriction des déplacements intérieurs, de suspension des voyages ou de gel de toute activité sociétale, sportive ou politique se sont succédé au fil des heures sur tous les continents.

Le directeur pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté tous les pays du continent, désormais l'épicentre de la pandémie, à prendre les "mesures les plus courageuses" contre la circulation du virus.

En FRANCE, le confinement de tout le pays est entré en vigueur à la mi-journée, sur le modèle italien ou espagnol, du jamais vu en temps de paix. Des Parisiens ont fui vers la province avant le confinement.

Plus de 7.700 cas de contamination ont été confirmés, et le nombre de décès s'est alourdi à 175.

L'accès au paracétamol va être limité à partir de mercredi dans le pays, face à la rue dans les pharmacies.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que le gouvernement consacrerait 45 milliards d'euros à la lutte contre les conséquences économiques de l'épidémie et n'hésiterait pas à défendre les entreprises attaquées sur les marchés, quitte à en passer par des prises de participation voire des nationalisations.

Une nationalisation des entreprises mises en grande difficulté par la crise liée au coronavirus n'est pas exclue, a dit par ailleurs le Premier ministre Edouard Philippe.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Union européenne se sont mis d'accord mardi sur une fermeture pour 30 jours des frontières du bloc pour éviter une propagation du virus, tout en maintenant la circulation des marchandises dans l'espace communautaire.

Bruxelles a annoncé que les entreprises seraient autorisées à recevoir des subventions publiques allant jusqu'à 500.000 euros ou des garanties d'État sur des prêts bancaires dans le cadre de nouvelles règles provisoires.

Le bilan en ITALIE s'est alourdi à 2.503 morts, ont indiqué mardi les autorités locales. Les médecins s'activent dans le nord du pays face à la multiplication des cas, faisant face à des choix délicats.

En GRANDE-BRETAGNE, le Premier ministre Boris Johnson, après avoir été critiqué pour la lenteur de sa réaction, a déclaré en conseil des ministres que le pays était entré "en guerre" contre une épidémie qui, selon son conseiller scientifique, devrait faire plusieurs milliers de morts dans le pays.

En ESPAGNE, le président du gouvernement Pedro Sanchez a dévoilé un ensemble de mesures d'un montant de 200 milliards d'euros, soit 20% environ du produit intérieur brut de l'Espagne, pour soutenir l'économie.

La BELGIQUE va entrer ce mercredi en confinement général jusqu'au 5 avril, a annoncé mardi la Première ministre Sophie Wilmes lors d'une conférence de presse.

Aux Etats-Unis, première puissance économique de la planète, l'administration de Donald Trump a proposé au Congrès d'examiner un ensemble de mesures d'un coût total de 1.000 milliards de dollars, avec notamment 500 milliards d'exonérations de charges sociales pour les entreprises, 250 milliards de prêts pour les PME ou encore 50 milliards pour renflouer la trésorerie des compagnies aériennes américaines.

L'Australie a recommandé à ses citoyens de ne pas quitter le pays, pour des raisons sanitaires.

Par ailleurs, des événements sportifs ont été reportés en cascade mardi: l'Euro de football 2020, repoussé d'un an à l'été 2021, les Internationaux de tennis de Roland-Garros, reprogrammés à l'automne, et les classiques cyclistes Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, reportées sine die.

---

FRANCE-BUZYN REGRETTE LA "MASCARADE" DES MUNICIPALES

PARIS - L'ancienne ministre de la Santé devenue candidate à la mairie de Paris, Agnès Buzyn, dit avoir prévenu dès janvier l'exécutif de la gravité de l'épidémie de coronavirus, qui pourrait faire selon elle "des milliers de morts" en France.

Dans un entretien au Monde accordé lundi, au lendemain du premier tour des élections municipales qui l'a placée en troisième position, celle qui a oeuvré sous l'étiquette La République en marche avoue avoir difficilement vécu la campagne électorale au regard de la gravité de la pandémie.

"Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu", dit Agnès Buzyn, qui a mené la première campagne politique de sa carrière.

Après avoir réuni 17,6% des voix, loin derrière la maire socialiste sortante Anne Hidalgo (29,3%) et la candidate Les Républicains Rachida Dati (22,7%), Agnès Buzyn a suspendu lundi sa campagne pour le second tour, qui a d'ailleurs été reporté sine die par le président de la République en raison de la pandémie qui oblige les Français à rester chez eux.

Sur France 2, le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré que les avis divergeaient en janvier sur ce que serait l'évolution de l'épidémie, ajoutant que le maintien du premier tour des élections municipales était "fondée sur des motifs scientifiques" et "parfaitement assumée".

---

SYRIE-LA FRANCE DÉBLOQUE €25 MILLIONS D'AIDE POUR IDLIB

PARIS - La France va débloquer une enveloppe de 50 millions d'euros pour l'aide humanitaire en Syrie, dont 25 millions fléchés sur la province d'Idlib, théâtre depuis plusieurs mois d'une offensive du régime syrien et de son allié russe, a annoncé mardi l'Elysée.

"L'offensive menée par le régime et ses alliés a conduit à une catastrophe humanitaire avec près d'un million de personnes qui se trouvent dans une situation de très grande difficulté, dans des conditions hivernales très dures" dans la province d'Idlib, a souligné une source à la présidence française.

"Le président a donc indiqué (...) un renforcement des enveloppes humanitaires qui doivent pouvoir être acheminées aux populations civiles", a-t-elle ajouté à l'issue d'une conférence téléphonique entre Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

---

USA 2020-BIDEN DOMINE SANDERS EN FLORIDE, ÉTEND SON AVANCE

WASHINGTON - Joe Biden faisait route vers un large succès devant Bernie Sanders mardi lors de la primaire démocrate en Floride et était donné victorieux dans l'Illinois, étendant ainsi son avance dans la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.

Avec 91% des districts comptabilisés en Floride, le plus vaste des trois Etats en jeu mardi, Joe Biden était crédité de 61% des voix contre 23% pour Bernie Sanders.

L'ancien vice-président de Barack Obama espère amasser mardi des gains suffisamment importants pour disposer d'une avance irrémédiable sur le sénateur, alors que le marathon des primaires démocrates va marquer une pause de plusieurs semaines.

Cette nouvelle étape des primaires pourrait accentuer la pression sur Sanders pour qu'il mette fin à sa campagne, après avoir été dépassé par Biden lors du "Super Tuesday" du 3 mars et subi un revers majeur dans le Michigan la semaine dernière.

---

RUSSIE-POUTINE OFFICIALISE LE RÉFÉRENDUM DU 22 AVRIL

MOSCOU - Vladimir Poutine a officialisé mardi la date du 22 avril pour la tenue d'un référendum sur les réformes constitutionnelles, maintenant le calendrier sauf si l'épidémie de coronavirus rend le scrutin impossible.

Si les amendements votés par le Parlement et validés par la Cour constitutionnelle sont acceptés par les électeurs, les règles encadrant le nombre de mandats présidentiels ne s'appliqueraient pas rétrospectivement et le président russe aurait dès lors la possibilité de se présenter de nouveau en 2024 puis en 2030.

---

LE CALENDRIER DES ENCHÈRES 5G EN FRANCE BOUSCULÉ PAR LE CORONAVIRUS

PARIS - L'Arcep pourrait revoir le calendrier de l'attribution des enchères mobiles 5G face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, a fait savoir mardi le régulateur des télécoms, tout en précisant qu'un report n'avait pas été décidé à ce stade.

Le régulateur avait dans un premier temps déclaré que la procédure, initialement prévue mi-avril, serait retardée.

La 5G est déjà disponible dans plusieurs pays européens, dont l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie, faisant de la France l'un des derniers grands pays du continent à adopter cette nouvelle technologie.

L'attribution des fréquences doit permettre à l'Etat d'engranger au minimum 2,17 milliards d'euros, le prix plancher fixé pour les enchères.