L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (18/11)

La mobilisation des "Gilets jaunes" réussie mais endeuillée

PARIS - La mobilisation réussie des "Gilets jaunes" contre la hausse des prix des carburants, qui a fait d'Emmanuel Macron sa principale cible, a été endeuillée par la mort d'une manifestante tuée par une automobiliste coincée samedi dans une opération de blocage.

Le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 2.000 manifestations avec la participation de 282.710 personnes qui ont partiellement bloqué 450 routes, la plupart du temps dans une ambiance bon enfant, mais avec parfois des incidents graves et des affrontements avec la police, comme à Paris.

L'incident le plus tragique a été recensé à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, où une manifestante a été renversée par une automobiliste qui semble avoir paniqué. La conductrice a été placée en garde à vue, selon la préfecture.

Les autorités ont dénombré 229 blessés, dont sept gravement, procédé à 117 interpellations et mis 73 personnes en garde à vue, essentiellement des manifestants pour refus d'obtempérer ou violences vis-à-vis des policiers, mais aussi des automobilistes ulcérés qui ont tenté de forcer les barrages.

En outre, on compte 10 blessés légers chez les forces de l'ordre et un blessé grave, ainsi qu'un blessé grave chez les pompiers.

Les blocages ont progressivement été levés dans la journée et les rassemblements les plus importants ont été constatés en fin d'après-midi à Paris, où les "Gilets jaunes" se sont concentrés près de l'Elysée avant d'être dispersés par des tirs de gaz lacrymogène, et dans des lieux symboliques, comme la place de la Concorde ou les Champs-Elysées. et

Le gouvernement ne fléchira pas devant les "Gilets jaunes"

PARIS - Le gouvernement a annoncé qu'il garderait le cap concernant sa politique fiscale et écologique malgré la mobilisation des "Gilets jaunes".

"En matière de fiscalité écologique, nous poursuivrons la trajectoire prévue. Ne pas le faire serait de l’inconscience", a déclaré le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy dans une interview à paraître dimanche dans le Parisien.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le secrétaire d'Etat chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, estime pour sa part qu'il faut encore poursuivre le "travail d’explication et de promotion" des mesures compensatoires annoncées mercredi pour accompagner la transition écologique.

La cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe était encore en baisse en novembre, selon un sondage Ifop réalisé entre le 9 et le 17 novembre pour le Journal du Dimanche.

Elle a chuté de quatre points par rapport au mois d'octobre pour le président de la République et de sept points pour le Premier ministre.

---

Les défis européens au menu de Macron à Berlin et Bruxelles

PARIS - Emmanuel Macron travaillera avec Angela Merkel dimanche à Berlin et Charles Michel lundi à Bruxelles sur les dossiers européens qu'il veut voir aboutir avant la fin de l'année et le projet d'accord sur le Brexit qui a déclenché une tempête politique au Royaume-Uni.

Le président français espère notamment s'accorder avec la chancelière allemande pour tenter de convaincre leurs partenaires européens d'entériner en décembre des mesures visant à taxer davantage les grandes entreprises du numérique et à approfondir la zone euro.

En pleine crise politique outre-Manche, ils échangeront leurs conclusions sur le texte des négociateurs européens et britanniques sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et le projet de déclaration politique sur la relation future entre les deux entités qui doit l'accompagner.

---

Paris et Berlin présentent lundi un projet de budget de la zone euro

PARIS - France et Allemagne présenteront lundi leur projet de budget commun pour la zone euro qui dans un premier temps se limitera à financer des investissements, ont déclaré vendredi des sources du ministère des Finances français.

Il ne sera pas question, par exemple, d'employer ce budget à aider des pays de la zone euro qui traversent une passe économique difficile.

Paris et Berlin avaient convenu en juin d'étoffer leur projet de budget d'ici la fin de l'année, projet qui s'inscrit dans un programme plus général de renforcement de l'intégration de la zone euro, répondant ainsi aux voeux du président Emmanuel Macron.

---

Theresa May ne voit pas d'alternative à son accord sur le Brexit

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May ne voit pas d'autre alternative à l'accord qu'elle a négociée sur le Brexit mercredi, rapporte dimanche le Sun.

"Il n'y a pas d'autre accord sur la table. Il n'y a pas d'approche différente sur laquelle nous pourrions nous entendre avec l'Union européenne", dit-elle dans une interview accordée au Sun dans son édition du dimanche.

"Si les députés rejettent l'accord, nous reviendrons simplement au point de départ. Cela signifie plus de divisions, plus d'incertitudes et un échec sur la réponse à apporter au vote des Britanniques", ajoute-t-elle.

L'accord sur le Brexit négocié par Theresa May a provoqué jeudi une crise politique à Londres, avec la démission de plusieurs ministres - dont le ministre chargé du Brexit Dominic Raab - et le déclenchement par les députés conservateurs eurosceptiques d'une procédure en vue d'un vote de défiance.

---

La CIA pense que "MbS" a ordonné l'assassinat de Khashoggi

WASHINGTON - La CIA estime que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman (MbS), a ordonné l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier, ce qui risque de mettre à mal les efforts de Donald Trump visant à préserver les liens entre les deux pays.

De même source, on précise que la CIA a informé le gouvernement américain de ses conclusions contredisant la version de Ryad, qui a fini par reconnaître que le journaliste avait été tué à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul mais nie toute implication de l'héritier du trône.

Les conclusions de la CIA, rapportées dans un premier temps par le Washington Post, constituent à ce jour l'assertion la plus formelle associant Mohamed ben Salman à la mort du journaliste.

Lors d'un déplacement en Californie, Donald Trump a dit qu'il recevrait mardi un rapport définitif du gouvernement américain sur la chaîne de responsabilités du meurtre dans le meurtre de Jamal Khashoggi et les conséquences que cela aura.

---

Incendies en Californie: le bilan s'alourdit à 76 morts

PARADISE, Californie - Le bilan de l'incendie qui ravage le nord de la Californie s'est alourdi à 76 morts après que les restes de cinq nouvelles victimes ont été découverts, ont annoncé samedi soir les autorités.

Le président Donald Trump s'est rendu dans la journée de samedi dans les ruines de la ville de Paradise, située à 280 km au nord de San Francisco, où l'incendie, baptisé "Camp Fire", s'est déclaré le 8 novembre. Les flammes ont réduit en cendres la ville de 27.000 habitants et dévasté 60.000 hectares de végétation.

Alors qu'il n'était contenu samedi qu'à 55%, il continue de menacer les habitations de près de 50.000 personnes qui restent soumises à des ordres d'évacuation.

"Personne ne pouvait imaginer qu'une telle chose se produirait", a déclaré Donald Trump en déambulant au milieu des vestiges, une casquette "USA" vissée sur le crâne.

---

L'épave du sous-marin argentin San Juan localisée

BUENOS AIRES - Un an après sa disparition dans l'Atlantique-Sud, l'épave du sous-marin argentin San Juan a été localisée par plus de 900 mètres de fond au large de la Patagonie, annonce samedi la Marine argentine.

Le bâtiment, porté disparu le 15 novembre 2017 avec 44 membres d'équipage à son bord, a été repéré par un sous-marin robotisé de la société Ocean Infinity, une compagnie spécialisée dans les recherches en mer recrutée par l'Argentine pour retrouver le San Juan.