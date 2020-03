L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (19/03)

CORONAVIRUS-PRÈS DE 90 NOUVEAUX DÉCÈS EN FRANCE

PARIS - Le directeur général de la Santé a fait état mercredi de 9.134 cas d'infection au coronavirus en France depuis le début de l'épidémie et de 264 décès, soit 89 de plus que la veille, ce qui représente une augmentation de 51%.

Plus de 3.600 personnes ont été hospitalisées, 931 cas graves sont en réanimation et 50% de ces cas graves concernent des personnes de moins de 60 ans, a dit Jérôme Salomon, précisant que 7% des patients décédés avaient moins de 65 ans.

"L'épidémie est donc rapide, avec un doublement du nombre de cas tous les jours. Toutes les régions sont touchées, en Métropole comme en Outre Mer", a-t-il poursuivi, lors de son point de presse quotidien.

La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé dans un entretien publié mercredi soir sur le site du journal Le Parisien que l'armée a fourni au ministère de la Santé cinq millions de masques pour contribuer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré qu'il allait demander au Parlement de l'autoriser à légiférer par ordonnances "dans de nombreux domaines".

La préfecture de police de Paris a annoncé mercredi à la mi-journée avoir infligé plus de 500 amendes dans la capitale pour non-respect des règles de confinement en vigueur.

En ITALIE, près de 500 nouveaux décès ont été signalés, portant le bilan dans le pays à 2.978 morts. Le personnel médical à la retraite a été appelé en renfort en Lombardie.

En ALLEMAGNE, la chancelière Angela Merkel a évoqué une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale et invité à respecter les consignes de prévention.

Plusieurs milliers de cas de contamination ont été confirmés en Grande-Bretagne, en Suisse et aux Pays-Bas.

AUCUN NOUVEAU CAS À WUHAN, BERCEAU DE L'ÉPIDÉMIE EN CHINE

PEKIN - Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré jeudi n'avoir recensé la veille aucun nouveau cas de contamination au coronavirus dans la ville de Wuhan, une première depuis que l'épidémie s'y est déclarée en décembre dernier.

Trente-quatre nouveaux cas de contamination ont toutefois été recensés en Chine continentale, ont-elles indiqué, et 8 décès supplémentaires se sont produits.

Cela porte le bilan dans le pays à 80.928 cas confirmés de contamination et 3.245 décès depuis le début de l'épidémie.

TRUMP REPROCHE À LA CHINE D'AVOIR AGI TROP LENTEMENT

WASHINGTON - Donald Trump a adopté mercredi une rhétorique plus agressive à l'égard de la gestion par la Chine de l'épidémie de coronavirus, estimant que Pékin aurait dû prévenir plus tôt le monde entier et rejetant les critiques selon lesquelles qualifier ce virus de "virus chinois" était raciste.

Les propos du président américain marquent une nouvelle escalade dans la guerre de mots entre Washington et Pékin, qui s'est amplifiée autour de l'épidémie du coronavirus et de la liberté de la presse.

Donald Trump s'était jusqu'à présent gardé de critiquer publiquement la Chine, louant même la semaine dernière encore les efforts et la transparence des autorités chinoises.

"Je ne sais pas si on peut dire que la Chine est à blâmer", a-t-il dit mercredi. "Ce qui est sûr c'est que nous n'avons pas été prévenus tôt. Il aurait été utile que nous ayons été au courant avant. Mais il (le virus) vient de Chine, il n'y a aucune question là-dessus - personne ne remet ça en cause".

Au moins un cas de confirmation a été confirmé dans chacun des 50 Etats américains. Plus de 7.300 personnes ont été infectées par l'épidémie aux Etats-Unis.

Donald Trump a annoncé qu'il allait recourir au "Defense Production Act", une disposition permettant à son administration de faire accélérer la production des équipements nécessaires à la lutte contre l'épidémie.

Le gouvernement fédéral veut par ailleurs verser 500 milliards de dollars aux contribuables.

LA BCE ANNONCE UN PLAN SUPPLÉMENTAIRE DE €750 MILLIARDS

FRANCFORT - La Banque centrale européenne (BCE) a lancé un nouveau programme d'achat d'obligations de 750 milliards d'euros, à l'issue d'une réunion imprévue mercredi soir, dans le but d'endiguer la déroute financière provoquée par l'épidémie de coronavirus, qui broie l'économie de la zone euro.

Avec une grande partie de l'Europe en confinement à cause de l'épidémie, l'activité économique se retrouve quasiment à l'arrêt et les marchés financiers ont reculé au bord du gouffre, laissant entrevoir une récession comparable à celle observée en 2008 lors de la crise financière mondiale et soulevant des questions sur la cohésion de la zone euro en temps de crise.

Sous pression pour agir afin de réduire les coûts de financement des pays les plus endettés de la zone et frappés par l'épidémie, tels que l'Italie, la banque centrale a lancé un nouveau programme dédié d'achat d'obligations, portant à 1.100 milliards ses achats d'actifs prévus sur les marchés cette année.

"A période extraordinaire, action extraordinaire", a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde. "Il n'y a pas de limite à notre engagement à l'euro. Nous sommes déterminés à utiliser le plein potentiel de nos outils, dans notre mandat".

Les achats d'actifs vont se poursuivre jusqu'à ce que la "phase critique" de l'épidémie prenne fin, a indiqué la BCE dans un communiqué, et le papier commercial non-financier sera aussi inclus pour la première fois dans les actifs éligibles.

Les achats de la BCE vont aussi inclure pour la première fois la dette de la Grèce.

USA 2020-SANDERS POURRAIT SE RETIRER ALORS QUE BIDEN A ENGRANGÉ LES GAINS

WASHINGTON - Le directeur de campagne de Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, a déclaré mercredi que le sénateur du Vermont allait "évaluer sa campagne", alors que Joe Biden a accru son avance.

"Le prochaine étape des primaires aura lieu dans au minimum trois semaines. Le sénateur Sanders va discuter avec ses partisans pour évaluer sa campagne", a déclaré Faiz Shakir dans un communiqué. "Pour l'instant, il se concentre sur la réponse du gouvernement à l'épidémie de coronavirus (...)".

Joe Biden a empoché de larges succès face à Bernie Sanders dans les trois primaires démocrates organisées mardi - Floride, Illinois, Arizona -, creusant ainsi un écart quasi définitif avec son rival dans la course à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.

Le triomphe de l'ancien vice-président dans les trois Etats semble indiquer que les démocrates sont prêts à s'unir derrière un candidat pour se focaliser sur le scrutin du 3 novembre face à Donald Trump, alors que le marathon des primaires démocrates va marquer une pause de plusieurs semaines sans vote.

---

IRAN-KHAMENEI VA GRACIER 10.000 DÉTENUS, DONT DES PRISONNIERS POLITIQUES

DUBAI - Le guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, va gracier 10.000 détenus parmi lesquels des prisonniers politiques pour marquer le Nouvel an iranien vendredi, a rapporté la télévision publique.

"Ceux qui seront graciés ne retourneront pas en prison (...) et près de la moitié des prisonniers pour raisons de sécurité seront aussi gracié", a déclaré mercredi à la télévision publique le porte-parole du pouvoir judiciaire, qui avait indiqué la veille que l'Iran allait provisoirement libéré environ 85.000 prisonniers en raison de l'épidémie de coronavirus.

Gholamhossein Esmaili a ajouté que le pardon accordé aux détenus politiques condamnés à des peines inférieures à cinq années d'emprisonnement était une mesure inédite.

D'après un rapport de l'Onu transmis en janvier au Conseil des droits de l'homme, quelque 189.500 personnes sont détenues dans les prisons iraniennes, parmi lesquelles des centaines de personnes arrêtées pendant ou après les manifestations antigouvernementales de novembre dernier.