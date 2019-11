L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (19/11)

LES USA NE JUGENT PLUS LES COLONIES ISRAÉLIENNES "CONTRAIRES" AU DROIT INTERNATIONAL

WASHINGTON - Les Etats-Unis ne considèrent plus que les colonies israéliennes en Cisjordanie sont contraires au droit international, a annoncé lundi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, revenant sur la position officielle affichée depuis 1978 par Washington sur cette question.

Cette décision de l'administration de Donald Trump sonne comme une victoire pour le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu et un feu vert implicite de Washington à la construction par l'Etat hébreu de nouvelles colonies juives dans les territoires palestiniens occupés.

Benjamin Netanyahu s'est immédiatement réjoui de cette décision, qui "corrige une erreur historique", a-t-il dit.

Les Palestiniens ont exprimé leur indignation. "Les Etats-Unis ne sont ni qualifiés ni autorisés à nier les résolutions internationales et n'ont aucun droit de donner une quelconque légitimité aux implantations israéliennes", a déclaré le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017, Donald Trump a déjà reconnu Jérusalem comme capitale de l'Etat hébreu et l'annexion par Israël du plateau du Golan.

---

NUCLÉAIRE

LE STOCK IRANIEN D'EAU LOURDE DÉPASSE LA QUANTITÉ AUTORISÉE

VIENNE - Le stock iranien d'eau lourde, un modérateur utilisé dans le réacteur de recherches nucléaires d'Arak, dépasse la limite fixée par l'accord international sur le programme nucléaire de Téhéran, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) que Reuters a pu consulter lundi.

Un an après le retrait américain de cet accord conclu en 2015 et le rétablissement des sanctions, l'Iran a décidé de s'affranchir par étapes des engagements pris dans ce cadre.

L'eau lourde n'est pas une substance sensible, mais le réacteur d'Arak peut produire du plutonium utilisable à des fins militaires. L'accord de Vienne, que l'Iran a conclu en 2015 avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine) et l'Allemagne, prévoit la conversion du réacteur pour qu'il ne puisse plus en produire.

---

YÉMEN-LA COALITION ACCUSE LES HOUTHIS D'AVOIR SAISI UN NAVIRE EN MER ROUGE

DUBAI - La coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen a accusé lundi les rebelles chiites Houthis d'avoir saisi un navire qui remorquait une plateforme de forage sud-coréenne en mer Rouge.

A Séoul, un représentant du ministère des Affaires étrangères a déclaré mardi que deux navires sud-coréens avaient été saisis dans le sud de la mer Rouge. Un autre représentant a précisé que deux ressortissants coréens se trouvaient à bord de l'un des navires saisis par les Houthis.

Un haut représentant des Houthis a déclaré à Reuters que les troupes du mouvement chiite avaient saisi "un navire suspect" en mer Rouge et que les membres d'équipage étaient bien traités.

---

HONG KONG-UNE CENTAINE DE MANIFESTANTS TOUJOURS RETRANCHÉS DANS UN CAMPUS ASSIÉGÉ

HONG KONG - La police estime que plus d'une centaine de manifestants sont toujours retranchés dans le campus de l'université Polytechnique, a déclaré mardi la cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, disant souhaiter une issue pacifique au face-à-face entre contestataires et police.

Carrie Lam, dont les manifestants pro-démocratie réclament le départ, s'est dit "extrêmement préoccupée" par la situation dans le campus universitaire, que la police a encerclé après que les manifestants s'y sont réfugiés le week-end dernier.

Elle a indiqué que 600 manifestants avaient quitté le campus, parmi lesquels 200 jeunes âgés de moins de 18 moins.

VOIR AUSSI

Bruxelles appelle les autorités hongkongaises à la retenue

---

USA/"IMPEACHMENT": TRUMP N'EXCLUT PAS DE TÉMOIGNER

WASHINGTON - Donald Trump n'a pas exclu lundi de témoigner dans le cadre de l'enquête sur l'ouverture éventuelle d'une procédure de destitution à son encontre.

"Même si je n'ai rien fait de mal et que je n'aime pas accorder du crédit à ce canular, j'aime bien l'idée et, pour que le Congrès puisse se concentrer sur son travail, je vais y réfléchir sérieusement!", écrit-il sur Twitter.

Les commission de la Chambre des représentants, où le Parti démocrate est majoritaire, n'ont pour le moment pas demandé publiquement à entendre le président des Etats-Unis.

VOIR AUSSI

"Enquête russe"-La Chambre soupçonne Trump d'avoir menti au procureur Mueller

---

PYONGYANG NE VOIT PLUS L'INTÉRÊT DES SOMMETS TRUMP-KIM

SEOUL - La Corée du Nord ne voit plus l'intérêt d'organiser des sommets entre Kim Jong-un et Donald Trump dans le seul but d'offrir au président des Etats-Unis "quelque chose dont il puisse se vanter", a déclaré lundi un haut responsable nord-coréen.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères Kim Kye-gwan exige plutôt des Etats-Unis qu'ils mettent fin à leur politique hostile envers Pyongyang s'ils veulent poursuivre le dialogue sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la levée des sanctions internationales contre la Corée du Nord.

En avril, Kim Jong-un a donné aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année pour faire de nouvelles propositions. Passé ce délai, certains anticipent une reprise des essais nucléaires et de missiles longue portée que la Corée du Nord a suspendus en 2017.

---

VINGT-QUATRE SOLDATS TUÉS DANS UNE EMBUSCADE AU MALI

BAMAKO - Vingt-quatre soldats maliens ont péri lundi dans une embuscade dans le nord du Mali qui a également fait 29 blessés parmi les militaires, a annoncé un porte-parole.

Une patrouille a été attaquée à Tabankort, au nord de Gao, alors qu'elle participait à une opération conjointe avec le Niger contre des activistes présents dans la zone frontalière entre les deux pays, a précisé l'armée.

Les autorités n'ont pas identifié les assaillants. Des groupes djihadistes sont actifs dans la région.

---

SOMMET SUR L'UKRAINE

MOSCOU CONFIRME LA VENUE DE POUTINE À PARIS LE 9 DÉCEMBRE

MOSCOU - Le Kremlin a confirmé lundi la participation de Vladimir Poutine au sommet sur l'Ukraine, en présence des dirigeants français, allemand et ukrainien, prévu le 9 décembre à Paris.

La présidence russe était jusqu'à présent restée évasive concernant cette réunion au "format Normandie", dont l'Elysée a annoncé la tenue vendredi.

Paris a invoqué de récentes "avancées majeures (...) dans les négociations en vue du règlement du conflit dans l'Est de l'Ukraine" pour justifier la tenue d'un sommet dans cette configuration, plus de trois ans après le dernier en date.

---

FRANCE

DEUX MORTS DANS L'EFFONDREMENT D'UN PONT EN HAUTE-GARONNE

TOULOUSE - Une adolescente de 15 ans et le chauffeur d'un camion ont été tués lundi dans l'effondrement d'un pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), à une trentaine de kilomètres au nord-est de Toulouse.

Le pont métallique de 155 mètres de long s'est affaissé vers 08h00 alors qu'"au moins un camion, une voiture et peut-être une camionnette" circulaient sur l'ouvrage, selon la préfecture de Haute-Garonne et les secours.

Le pont, construit en 1931 et reliant Mirepoix-sur-Tarn à Bessières, "faisait semble-t-il l'objet d'un suivi correct", a dit le procureur Dominique Alzeari, venu sur place.

De source proche de l'enquête, on indique que le poids lourd remorquait un engin de chantier, une foreuse en l'occurrence. Concernant un éventuel dépassement du tonnage autorisé, des vérifications sont en cours, ajoute-t-on.

---

FRANCE-DÉFICIT DES RETRAITES DE €7,9 À €17,2 MDS EN 2025

PARIS - Le besoin de financement du régime de retraites s'établirait entre 0,3% et 0,7% du PIB en 2025, soit entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros, selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites que Reuters a pu consulter lundi.

Ce rapport avait été commandé par le Premier ministre Edouard Philippe en septembre lors de la présentation du calendrier et de la méthode de concertation de la réforme des retraites, qui vise à fusionner les 42 régimes existants.

Il devrait servir de base de réflexion pour d'éventuelles mesures permettant de ramener le régime à l'équilibre d'ici 2025, date probable d'entrée en vigueur du système universel.

Cette idée est toutefois fortement décriée par les partenaires sociaux. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui soutient l'idée d'un régime universel en points, avait menacé en juillet de se mobiliser si des mesures paramétriques étaient adoptées d'ici 2025.