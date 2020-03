L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (21/03)

CORONAVIRUS

L'ITALIE ENREGISTRE 627 MORTS DE PLUS EN 24 HEURES

ROME - L'Italie a recensé 627 morts supplémentaires dus au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit une hausse de 18,4%, pour un total de 4.032 décès, a annoncé vendredi la Protection civile.

Depuis jeudi, le principal foyer de l'épidémie en Europe compte davantage de décès que la Chine, où le nouveau coronavirus responsable du Covid-19 est apparu en décembre.

Le nombre de cas de contamination s'établit pour sa part désormais dans le pays à 47.021, contre 41.035 la veille, soit une augmentation de 14,6%.

Jusqu'à vendredi, l'Italie n'avait jamais enregistré plus de 475 morts en une seule journée tandis que la Chine n'en a jamais annoncé plus de 150 en 24 heures. La région d'Italie la plus touchée est la Lombardie, placée dans une situation critique avec 2.549 morts et 22.264 cas.

Sur le nombre total de cas recensés au niveau national, 5.129 personnes sont considérées comme pleinement rétablies contre 4.440 la veille. On compte également 2.655 personnes en soins intensifs contre 2.498 la veille.

450 MORTS EN FRANCE, OÙ L'ÉPIDÉMIE "S'AGGRAVE RAPIDEMENT"

PARIS - Les autorités sanitaires françaises n'ont pas exclu vendredi de prolonger le confinement en France face à "l'aggravation rapide" de l'épidémie de coronavirus, dont le dernier bilan est de 450 décès, contre 372 jeudi, soit une hausse de plus de 20% en 24 heures.

"Nous sommes devant une épidémie qui s'étend progressivement sur le territoire national et qui s'aggrave rapidement avec une circulation virale intense dans de nombreux territoires, sur la métropole en particulier", a déclaré le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien.

Le nombre de cas confirmés en France est de 12.612, contre 10.995 la veille, soit une augmentation de 15%, a-t-il précisé. Sur ce total, 5.226 personnes sont hospitalisées, dont 1.297 sont dans un état grave, en réanimation. La progression des cas graves est de l'ordre de 16% en 24 heures.

La moitié des personnes placées en réanimation ont moins de 60 ans, comme constaté la veille, a ajouté Jérôme Salomon. Concernant les décès, 87% d'entre eux concernent des personnes âgées de plus de 70 ans, a-t-il précisé.

Toutes les régions sont touchées, y compris l'outre-mer, a-t-il dit, citant le Grand Est, la Corse, l'Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine parmi les régions les plus affectées.

"On attend un pic entre cinq et huit jours", a déclaré Jérôme Salomon et "10 à 22 jours pour connaître l'efficacité maximale du changement de comportement" de la population.

COUVRE-FEU À PARTIR DE SAMEDI À NICE

PARIS - Un couvre-feu sera imposé à partir de samedi soir à Nice pour faire respecter les mesures de confinement destinées à enrayer la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le préfet des Alpes-Maritimes.

"Je vous confirme qu'une mesure de couvre-feu va être prise et qu'un arrêté municipal a été préparé par (le maire de Nice) Christian Estrosi qui devrait nous permettre dès demain une mesure qui semble s'imposer de plus en plus, c'est-à-dire le respect des interdictions qui ont été faites et ainsi, de 23h00 à 05h00 du matin, pourront circuler ceux qui peuvent circuler", a dit Bernard Gonzalez sur BFM TV, selon lequel cet arrêté "vise essentiellement ceux qui trouvent amusant de se regrouper et de défier les pouvoirs publics".

LE PARLEMENT FRANÇAIS ADOPTE LE NOUVEAU BUDGET

PARIS - Le parlement français a définitivement adopté vendredi le projet de loi de finances rectificative destiné à prendre en compte, pour les comptes de l'Etat, les conséquences budgétaires de la pandémie de coronavirus.

Le Sénat a validé, sans le modifier, le texte transmis par l'Assemblée nationale par 327 voix pour et aucune contre.

Ce projet de loi de finances rectificative est construit sur une hypothèse d'une contraction de 1% du produit intérieur brut de la France en 2020 et sur un déficit public revu en hausse à 3,9% du PIB.

Pour tenter d'atténuer l'impact économique du coronavirus, qui paralyse une partie de l'activité mondiale, le gouvernement français a décidé d'apporter 300 milliards d'euros de garanties aux prêts des entreprises et de mettre en oeuvre pour 45 milliards d'euros de mesures directes, notamment par des reports de charges fiscales et sociales.

L'OMS INVITE LES JEUNES À NE PAS SE CROIRE "INVINCIBLES"

GENEVE - Le nouveau coronavirus apparu en Chine peut contaminer et tuer les jeunes, qui doivent aussi éviter les contacts avec les personnes âgées ou vulnérables pour ne pas les mettre en danger, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Aujourd'hui, j'ai un message pour les jeunes: vous n'êtes pas invincibles, le virus pourrait vous envoyer à l'hôpital pendant des semaines et même vous tuer", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, par visioconférence à la presse. "Même si vous ne tombez pas malades, les choix que vous faites quant aux endroits où vous allez peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un d'autre."

En raison de pénuries d'équipements de protection pour les personnels de santé et de tests de diagnostic, des "ponts aériens" vont être nécessaires pour acheminer des masques et des gants dans certains pays, a pour sa part déclaré le docteur Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire.

L'OMS a distribué 1,5 million de tests de laboratoire à travers le monde et il pourrait en falloir 80 fois plus face à la pandémie actuelle, a-t-il dit.

VOIR AUSSI:

REPORTAGE-Gardez vos virus ! La réponse des Bretons aux Parisiens en exil

GB-JOHNSON FERME LES PUBS, L'ETAT PAIERA DES SALAIRES DU PRIVÉ

LONDRES - Boris Johnson a de fait décidé vendredi l'interruption de toute vie sociale en Grande-Bretagne en demandant à ses compatriotes de rester chez eux et en réclamant la fermeture des pubs, des restaurants, des théâtres, des cinémas et des salles de sport afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

La Grande-Bretagne, qui a jusqu'à présent recensé 3.983 cas de contamination et 177 morts liées au coronavirus, suit ainsi l'exemple de plusieurs autres pays européens plus durement touchés, notamment l'Italie, l'Espagne et la France.

Le Premier ministre britannique a dit mesurer à quel point il était difficile pour ses compatriotes de renoncer à se rendre au pub, une pratique sociale profondément ancrée dans la culture du pays, mais il a jugé cette mesure essentielle pour lutter contre l'épidémie.

"J'accepte le fait que ce que nous faisons est extraordinaire: nous privons les citoyens libres de naissance du Royaume-Uni de leur droit ancien et inaliénable de se rendre au pub et je peux comprendre ce que les gens ressentent", a dit Boris Johnson. "C'est un profond déchirement."

USA-D'AUTRES ETATS ORDONNENT LE CONFINEMENT DE LEUR POPULATION

LOS ANGELES/NEW YORK - Les Etats de New York, de l'Illinois et du Connecticut ont emboîté le pas à la Californie en ordonnant à leurs habitants de rester chez eux, les mesures les plus radicales prises jusqu'à présent aux Etats-Unis pour tenter d'enrayer l'épidémie de nouveau coronavirus.

Cette décision, qui touche plus de 75 millions personnes, soit près d'un quart de la population américaine, entraîne la fermeture des commerces non essentiels et contraint les habitants à rester confinés chez eux sauf pour se rendre dans les épiceries, les pharmacies, les stations essence et "d'autres commerces essentiels".

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé pour sa part qu'il prévoyait d'instaurer la fermeture des commerces non essentiels dans les prochaines 24 heures.

Ces cinq Etats représentent environ 31% de l'économie américaine.

Le bilan officiel de l'épidémie de coronavirus s'élève désormais à plus de 220 morts aux Etats-Unis et plus de 14.100 cas confirmés. Les experts sanitaires estiment que le nombre de cas réels pourrait être bien plus élevé.

NOUVELLE HAUSSE DES CAS IMPORTÉS EN CHINE CONTINENTALE

SHANGHAI/PEKIN - Le nombre de contaminations importées de coronavirus a de nouveau augmenté vendredi en Chine continentale, montrent des statistiques publiées samedi par les autorités sanitaires chinoises.

Pour le troisième jour consécutif, le Chine n'a officiellement enregistré aucun cas de transmission locale du virus apparu fin décembre dans la province chinoise du Hubeï.

La Chine continentale a fait état 41 nouveaux cas, tous provenant de l'étranger et dans six provinces, portant le total des cas importés à 269.

Depuis le début de l'épidémie, 81.008 cas ont été enregistrés en Chine et 3.255 personnes sont mortes, soit sept décès supplémentaires par rapport à la veille. L'ensemble des nouveaux décès sont survenus dans la province de Hubeï.