L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (21/11)

Bruxelles devrait lancer une procédure contre l'Italie

BRUXELLES - La Commission européenne devrait prendre aujourd'hui une première mesure disciplinaire contre l'Italie au sujet de son projet de budget 2019, a-t-on appris auprès de trois hauts fonctionnaires au fait du dossier, après le refus de Rome de prendre en compte les objections de Bruxelles.

Le gouvernement de Giuseppe Conte a en effet de nouveau soumis la semaine dernière un projet de loi de finances intégrant les prévisions de déficit que la Commission avait pourtant rejetées en octobre en jugeant qu'elles contrevenaient aux règles du Pacte de stabilité.

Le vice-président du Conseil italien, Luigi di Maio, a déclaré hier que Rome pouvait trouver avec Bruxelles une solution pour le budget 2019 mais qu'il ne fallait pas toucher à ses principales dispositions.

---

Renault remplace temporairement Carlos Ghosn

PARIS/TOKYO - Renault a confié hier soir les rênes du groupe au losange à un tandem composé de l'administrateur référent Philippe Lagayette, qui assurera la présidence du conseil d'administration, et du directeur général adjoint Thierry Bolloré, promu directeur général délégué.

Le conseil d'administration du constructeur automobile, ébranlé par l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon, n'a en revanche pas voulu destituer officiellement ce dernier de ses fonctions de PDG.

S'il reste PDG, Carlos Ghosn, arrêté lundi sur des accusations de fraude fiscale et d'utilisation à des fins personnelles de fonds de Nissan et qui pourrait rester incarcéré près de trois semaines, ne peut plus présider le conseil, une tâche que Renault a donc confiée à Philippe Lagayette.

Le parquet japonais envisage des poursuites contre Nissan

TOKYO - Le parquet national japonais envisage d'engager des poursuites contre Nissan après l'arrestation de son président Carlos Ghosn pour des malversations présumées, rapporte aujourd'hui le journal Asahi.

D'après le journal, citant des sources non-identifiées, le parquet envisage de rassembler des éléments de preuves contre Nissan, estimant que le groupe automobile porte une part de responsabilité dans cette affaire.

---

Khashoggi-Trump exclut la fermeté à l'égard de Ryad

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré hier vouloir rester un "partenaire fiable" de l'Arabie saoudite tout en admettant que son prince héritier Mohamed ben Salman pourrait avoir été au courant du projet d'assassinat contre l'opposant Jamal Khashoggi, tué le mois dernier au consulat saoudien d'Istanbul.

Le président américain a expliqué devant la presse qu'il n'entendait pas annuler les contrats d'armements conclus avec le royaume wahhabite, malgré les appels en ce sens de parlementaires démocrates et républicains, soulignant l'importance de Ryad dans la préservation des intérêts américains au Moyen-Orient et de la stabilité dans la région.

Il a affirmé ne pas vouloir prendre le risque de détruire l'économie mondiale en faisant preuve de fermeté à l'égard de l'Arabie saoudite, expliquant que cette dernière aidait les Etats-Unis à maintenir les prix du pétrole à un bas niveau.

WASHINGTON/ANKARA - La Turquie n'est pas satisfaite par le niveau de coopération de l'Arabie saoudite dans l'enquête sur l'assassinat de Jamal Khashoggi et pourrait demander une intervention des Nations unies, a déclaré hier le ministre turc des Affaires étrangères.

Mevlut Cavusoglu s'exprimait après une entrevue avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à Washington au cours de laquelle il a fait état des dernières informations recueillies par son pays dans cette affaire. |nL8N1XW039]

---

Ivanka Trump rattrapée par une affaire de mails privés

WASHINGTON - Les démocrates ont réclamé hier une enquête sur l'utilisation par Ivanka Trump, fille de Donald Trump et conseillère à la Maison blanche, d'un compte personnel de messagerie électronique pour des affaires d'Etat.

Selon le Washington Post, qui a révélé l'information lundi soir, un examen des messages d'Ivanka Trump par la Maison blanche, à la demande de l'association American Oversight, a montré que cette dernière avait utilisé son compte personnel de messagerie une centaine de fois en 2017 pour contacter d'autres responsables de l'administration.

L'utilisation d'un compte personnel pour des affaires publiques est susceptible d'enfreindre une législation exigeant la sauvegarde de toutes les archives présidentielles.

---

Brexit-Theresa May tente de convaincre les Ecossais

LONDRES - Theresa May a expliqué hier à la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon que le projet d'accord sur le Brexit négocié avec les Européens était valable pour toutes les composantes du Royaume-Uni et qu'il répondait aux attentes exprimées lors du référendum de 2016.

Une majorité d'Écossais s'étaient prononcés pour le maintien dans l'Union européenne et le Parti national écossais (SNP) de Nicola Sturgeon a fait savoir que ses 35 élus à la Chambre des communes voteront contre un accord de divorce entre Londres et Bruxelles.

La chef du gouvernement britannique se rendra aujourd'hui à Bruxelles pour y rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans le cadre des discussions en cours sur l'avenir des relations entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit, a fait savoir mardi le 10, Downing Street.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

Cinquante morts, 80 blessés dans un attentat à Kaboul

KABOUL - Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 80 autres ont été blessées dans un attentat suicide commis hier dans une salle des fêtes de Kaboul où étaient réunis des théologiens musulmans, ont déclaré trois responsables du gouvernement afghan.

Plus de 40 blessés sont dans un état critique.

---

Le gouvernement dénonce une "dérive" des "Gilets jaunes"

PARIS - Le gouvernement a durci le ton hier envers les "Gilets jaunes", et accuse l'opposition d'attiser la colère populaire, au quatrième jour d'une mobilisation contre la hausse des prix des carburants marquée par des éruptions de violence.

Emmanuel Macron, en déplacement en Belgique, a prôné "dialogue" et "explication" sans laisser entendre que d'autres mesures pourraient être envisagées pour répondre aux revendications des manifestants.

Un motard, qui a percuté un camion tentant d'éviter un barrage à Portes-lès-Valences dans la Drôme, est décédé des suites de ses blessures. C'est le deuxième mort depuis le début de la contestation.

---

Enquête ouverte sur les dons reçus par LaRem

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert hier une enquête préliminaire pour faire la lumière sur l'origine de 144.000 euros de dons reçus en 2017 par La République en marche (LaRem), le parti d'Emmanuel Macron, a-t-on appris de source judiciaire.

C'est un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, daté du 12 novembre, qui a justifié l'ouverture de cette procédure, précise-t-on de même source, confirmant une information d'Europe 1.

En examinant les justificatifs de recettes remis par l'association du financement de LaRem, la Commission n'a pu retracer la provenance de dons effectués par chèques, virements et paiements électroniques.

---

Le taux de chômage stable en France au 3e trimestre

PARIS - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté stable au troisième trimestre en France métropolitaine pour s'établir à 8,8% de la population active, tandis que le taux d'emploi a atteint son plus haut niveau depuis le début des années 80, selon les données publiées hier par l'Insee.

En incluant les départements d'Outre-mer (hors Mayotte), le taux de chômage est également inchangé, à 9,1%, une évolution moins favorable que prévu.