L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (23/11)

HULOT REGRETTE UNE "FRONDE ÉVITABLE" CONTRE LA FISCALITÉ VERTE

PARIS - Nicolas Hulot a défendu jeudi son combat pour l'écologie au gouvernement et appelé l'exécutif à développer enfin un accompagnement social "digne de ce nom" de la transition verte, dans sa première intervention médiatique depuis sa démission fracassante du ministère de la Transition écologique et solidaire il y a trois mois.

"La France se serait bien passée de cette confrontation qui effectivement oppose l'écologie au social alors que ma volonté à moi c'était de réconcilier l'écologie et le social, et on n'y est pas parvenu, et cette crise était évitable", a déclaré Nicolas Hulot, interpellé dans l'Émission politique sur France 2 sur le mouvement des "Gilets jaunes", au sixième jour de protestation contre la hausse des taxes sur les carburants.

LA MOBILISATION DES "GILETS JAUNES" SE TASSE AVANT L'ACTE 2

PARIS - Le mouvement des "Gilets jaunes", manifestation du "ras-le-bol" fiscal d'une partie de la population française focalisé sur les prix des carburants, s'est maintenue à un bas niveau jeudi, sixième jour de mobilisation, avant le rassemblement annoncé samedi à Paris.

Le ministère de l'Intérieur a recensé à 17h00 12.000 manifestants en métropole, 3.200 sur l'île de La Réunion, soit un total quasi-identique à celui de la veille, quand 15.000 manifestants avaient été dénombrés sur tout le territoire, outremer compris.

Le ministère a comptabilisé 719 manifestations dont 171 "points de fixations", un chiffre à comparer aux quelque 2.000 blocages opérés par près de 300.000 personnes au premier jour de la mobilisation samedi dernier.

---

LA PPE VISE UNE BAISSE DE 40% DES ÉNERGIES FOSSILES D'ICI 2030

PARIS - La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), appelée à être dévoilée mardi, visera une baisse de 40% de la consommation d'énergies fossiles d'ici 2030, a annoncé jeudi le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.

La présentation de cette feuille de route de l'Etat à dix ans dans les différentes filières de production d'énergie, qui précisera notamment l'avenir des centrales nucléaires d'EDF, est attendue mardi prochain, mais le successeur de Nicolas Hulot en dévoile des éléments dans un entretien à paraître vendredi dans Libération.

Concernant l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité après le report de l'échéance initiale de 2025, François de Rugy évoque l'année 2035 : "Dans la PPE, nous travaillons plutôt sur un objectif de 50% de nucléaire en 2035. Il faudra modifier la loi", dit-il.

---

BREXIT-L'ESPAGNE MENACE D'OPPOSER SON VETO À L'ACCORD

MADRID - Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a affirmé jeudi, à l'issue d'une conversation avec la Première ministre britannique Theresa May, que l'Espagne opposerait son "veto" au Brexit si elle n'obtenait pas gain de cause sur la question de Gibraltar.

Pedro Sanchez réclame depuis plusieurs jours que figure dans l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne la mention que le futur statut de Gibraltar devra être négocié directement entre Britanniques et Espagnols, et non Européens.

Dans les faits, l'Espagne ne dispose pas d'un droit de veto, l'article 50 du traité européen qui organise la sortie d'un Etat membre prévoyant que l'accord de retrait doit être approuvé non pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée des Etats membres.

BERLIN PRÉPARÉ À TOUS LES SCÉNARIOS POUR LE BREXIT

BERLIN - L'Allemagne espère que la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne de manière ordonnée mais est préparée à un Brexit sans accord, déclare le ministre allemand des Finances Olaf Scholz, dans un entretien publié vendredi, à deux jours du sommet extraordinaire de Bruxelles pour valider le projet d'accord sur le Brexit.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mercredi que l'Allemagne allait apporter son soutien à l'accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles, en émettant le souhait que les objections émises par l'Espagne au sujet de Gibraltar soient résolues d'ici au sommet européen de dimanche.

Un Brexit sans accord serait "la pire issue pour l'Europe, mais surtout pour la Grande-Bretagne, parce que cela aurait de graves répercussions sur l'économie britannique", dit Olaf Scholz dans un entretien au quotidien Passauer Neue Presse.

L'UE ESPÈRE BOUCLER UN ACCORD SUR LE BREXIT DIMANCHE

BRUXELLES - La Commission européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord sur un projet de déclaration fixant les rapports entre Londres et l'Union après le Brexit et l'ont présenté jeudi à l'approbation des ambassadeurs des Vingt-Sept, a-t-on appris de source diplomatique à Bruxelles.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE doivent se réunir dimanche en sommet extraordinaire pour valider le projet d'accord sur le Brexit conclu la semaine dernière entre les négociateurs mais de nouveaux points de désaccord sont apparus ces derniers jours entre une partie des pays membres et les Britanniques sur Gibraltar, les marchandises et la pêche.

"Les Britanniques veulent que ce soit réglé. Ils veulent un accord qui nous prépare pour un avenir meilleur (...) Cet accord est à notre portée et je suis déterminée à le concrétiser", a déclaré Theresa May, s'adressant à la presse à Londres.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

TRUMP MENACE DE FERMER LA FRONTIÈRE USA-MEXIQUE

PALM BEACH, Floride - Le président américain Donald Trump a averti jeudi que les Etats-Unis pourraient fermer si nécessaire leur frontière avec le Mexique face à l'afflux de migrants venus d'Amérique centrale, trois jours après avoir renforcé les mesures de sécurité à la frontière avec l'appui de l'armée.

Donald Trump, qui a placé la lutte contre l'immigration au centre des élections de mi-mandat qui ont eu lieu au début du mois, a fait appel à l'armée pour protéger la frontière mexicaine et a signé après les "midterms" un décret interdisant aux immigrés arrivés clandestinement aux Etats-Unis d'y demander l'asile.

Le président américain a dit jeudi avoir donné aux soldats l'autorisation d'utiliser si nécessaire la force létale à la frontière mexicaine. "S'il le faut, ils auront recours à la force létale. Je leur ai donné mon accord - j'espère qu'ils n'auront pas à le faire", a-t-il dit aux journalistes depuis Palm Beach, en Floride.

---

LE PRINCE HÉRITIER SAOUDIEN EN TOURNÉE DANS LES PAYS ARABES

ABOU DHABI - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, est arrivé jeudi soir à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, première étape d'une tournée dans les pays arabes destinée à redorer son image après le scandale du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Mohammed ben Salman devrait aussi se rendre à Buenos Aires, où se tiendra le 30 novembre le sommet du G20 auquel assisteront les dirigeants américain, turc et européens.

"MbS" est au coeur de l'enquête sur le meurtre de Khashoggi, la CIA ayant établi "avec un haut degré de certitude" que le prince héritier était le commanditaire de l'opération, selon le Washington Post.

La France a adopté jeudi des sanctions contre dix-huit ressortissants saoudiens impliqués dans l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi, tué au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul le 2 octobre.

---

PARIS ET TOKYO AFFICHENT UN FRONT UNI SUR RENAULT-NISSAN

PARIS/TOKYO - Les ministres français et japonais de l'Economie ont réaffirmé jeudi dans un communiqué commun le soutien de leurs gouvernements à l'alliance entre Renault et Nissan, quelques heures après l'éviction de Carlos Ghosn de la présidence du groupe automobile japonais.

Bruno Le Maire et son homologue nippon Hiroshige Seko ont "réaffirmé (...) l'important soutien des gouvernements français et japonais à l'alliance formée entre Renault et Nissan et leur souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante", lors d'un entretien jeudi en fin d'après-midi à Bercy.

Le conseil d'administration de Nissan a voté jeudi à l'unanimité l'éviction de son président Carlos Ghosn, en détention depuis lundi au Japon sous des accusations de fraude financière et de détournement de fonds.

Renault avait pourtant exhorté in extremis son partenaire à reporter sa décision, ont dit à Reuters des sources au fait du dossier.

---

LES SYNDICATS RADICAUX RESTENT AUX MANETTES À LA SNCF

PARIS - Le bloc "dur" que représentent la CGT et Sud-Rail à la SNCF a conservé sa majorité aux élections professionnelles du groupe ferroviaire, ne laissant pas présager de changement de ton avec la direction.

La CGT, premier syndicat de la SNCF, a remporté 34,02% des voix aux élections qui se sont tenues par vote électronique du 16 au 22 novembre, devant l'UNSA-Ferroviaire, avec 23,96% des votes. Sud-Rail a obtenu 17,28% et la CFDT 14,30%.

---

UN INDEX DE L'ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE FEMMES ET HOMMES

PARIS - Le gouvernement a présenté jeudi un "index de l'égalité femmes-hommes" en vue de mettre fin aux inégalités de salaires d'ici 2022, un mécanisme salué par l'ensemble des partenaires sociaux.

En moyenne, l'écart de salaire à poste et âge égal entre les femmes et les hommes reste de 9% en France. L'index, qui prendra la forme d'une note sur 100, comptabilisera cet écart de salaire mais aussi l'égale répartition des augmentations et des promotions et enfin l'augmentation des femmes de retour de congé maternité.

Les entreprises de plus de 50 salariés devront le publier tous les ans sur internet. Si leur score est inférieur à 75 sur 100 points et si elles ne se mettent pas en conformité sous trois ans, elles se verront imposer une sanction financière pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale.