L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (23/12)

LES ÉTATS-UNIS EN SITUATION DE "SHUTDOWN" PARTIEL

WASHINGTON - Le gouvernement fédéral des Etats-Unis s'est retrouvé samedi en situation de "shutdown" partiel, le Congrès n'étant pas parvenu à voter en urgence une loi budgétaire, du fait d'un désaccord autour des fonds réclamés par Donald Trump pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

La Chambre des représentants puis le Sénat ont ajourné vendredi soir leur séance à l'approche de l'heure butoir à minuit (samedi 05h00 GMT), sans adopter de texte prolongeant le financement des agences fédérales.

L'impasse actuelle s'est dessinée lorsque Donald Trump a refusé de promulguer le texte bipartisan adopté mercredi qui ne prévoyait pas les fonds réclamés par le président américain pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine.

Un texte répondant au souhait de Donald Trump a été adopté jeudi par la Chambre des représentants mais n'a pas été porté au vote du Sénat, faute de soutiens suffisants, malgré des discussions de dernière minute entre des parlementaires et le vice-président Mike Pence pour tenter de trouver un accord.

Donald Trump a déclaré samedi sur Twitter qu'il continuait de négocier avec les parlementaires démocrates pour mettre fin au blocage partiel de l'administration américaine mais il a estimé que "la situation risquait de durer".

La porte-parole de la Maison blanche a annoncé samedi soir que Donald Trump allait rester à Washington pour Noël en raison du "shutdown" partiel du gouvernement fédéral.

---

LA MOBILISATION DES "GILETS JAUNES" MARQUE LE PAS

PARIS - Le reflux de la mobilisation des "Gilets jaunes" amorcé la semaine dernière s'est confirmé ce samedi à l'occasion de leur sixième journée de mobilisation, en marge de laquelle les violences sont restées limitées, avec un nombre d'interpellations également en nette baisse.

Selon un décompte transmis en fin de journée par le ministère de l'Intérieur, à 18h00 (17h00 GMT), les manifestations rassemblaient 38.600 "Gilets jaunes" à travers la France, dont 2.000 personnes à Paris. A titre de comparaison, les autorités avaient recensé 66.000 participants à l'échelle nationale à la même heure samedi dernier.

En tout, 220 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 81 ont été placées en garde à vue, a déclaré sur BFMTV le secrétaire d'Etat à l'Interieur Laurent Nunez.

Le mouvement, qui a commencé mi-novembre sur fond de contestation de la hausse des prix des carburants, a vu depuis ses revendications s'élargir aux questions de pouvoir d'achat et de représentativité des citoyens.

Le Parlement a adopté vendredi une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées dans l'urgence par l'exécutif pour tenter de mettre fin à la crise.

Un dixième décès est survenu dans la nuit de vendredi à samedi en marge du mouvement, à proximité d'un rassemblement de "Gilets jaunes" près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

CHRISTOPHE CASTANER ET LAURENT NUNEZ APPELLENT À UN RETOUR AU CALME

PARIS - Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nunez ont appelé samedi soir à un retour au calme, à l'issue d'une sixième journée de manifestations des "Gilets jaunes" marquée par un nouveau repli de la mobilisation.

"A l'heure des fêtes de fin d'année notre pays a besoin d'ordre de calme et de paix", a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur dans une courte allocution dont la vidéo a été diffusée vers 23h00 (22h00) sur Twitter.

---

UNE ONG ESPAGNOLE PORTE SECOURS À 311 MIGRANTS AU LARGE DE LA LIBYE

MADRID - L'ONG humanitaire espagnole Proactiva Open Arms a annoncé samedi avoir porté secours à 311 migrants en Méditerranée, au large des côtes libyennes.

Les migrants seront acheminés vers le port espagnol d'Algésiras, plusieurs pays européens dont Malte et l'Italie ayant refusé au navire de l'ONG l'accès à leurs ports. Un nouveau-né et sa mère ont été transportés par hélicoptère à Malte.

Proactiva Open Arms intervient entre la Libye et l'Europe du Sud pour aider les migrants qui se retrouvent dans des passes difficiles lorsqu'ils tentent de traverser la Méditerranée.

---

LE CHEF DE LA MISSION DE SURVEILLANCE DE L'ONU A ADEN

DUBAI - Le chef de la mission de l'Onu chargée de surveiller le cessez-le-feu dans la région de Hodeïda, la principale ville portuaire du Yémen, est arrivé samedi à l'aéroport d'Aden.

Le général néerlandais Patrick Cammaert a rencontré des représentants du gouvernement du président Abd-Rabbo Mansour Hadi, soutenu militairement et politiquement par l'Arabie saoudite sunnite.

Il devait ensuite se rendre à Sanaa, la capitale, pour une rencontre avec des responsables des milices chiites Houthis, soutenues par l'Iran, qui contrôlent la ville depuis 2014.

---

ATTENTAT A MOGADISCIO, AU MOINS 13 MORTS ET 17 BLESSÉS

MOGADISCIO - Un attentat à la bombe revendiqué par les Chabaab somaliens a fait au moins treize morts et 17 blessés samedi dans le centre de Mogadiscio, la capitale, a-t-on appris de source policière.

Une voiture piégée a explosé à un barrage de sécurité du centre de la ville, à 400 mètres environ de la résidence présidentielle. Une seconde explosion s'est produite peu de temps après dans le même secteur.

---

LE PASSAGE D'UN TSUNAMI EN INDONÉSIE FAIT 43 MORTS ET 584 BLESSES

DJAKARTA - Le tsunami qui a frappé samedi soir les côtes situées près du détroit de la Sonde, qui sépare les îles indonésiennes de Java et Sumatra, a fait 43 morts et 584 blessés, ont rapporté les autorités indonésiennes.

Des centaines d'habitations ont été endommagées par le passage du tsunami et deux personnes sont portées disparues.

Le tsunami a été provoqué par un glissement de terrain sous-marin dû à l'activité volcanique du Krakatoa et exacerbé par la l'amplitude des marées anormalement élevée en raison de la pleine lune, indique un porte-parole de l'Agence indonésienne de lutte contre les catastrophes naturelles.

---

UNE VIDÉO D'ALLÉGEANCE DE CHÉRIF CHEKATT RETROUVÉE

PARIS - Une vidéo d'allégeance à Daech de Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat du 11 décembre à Strasbourg, a été retrouvée sur une clé USB lui appartenant, a-t-on appris samedi de source judiciaire, confirmant une information de l'hebdomadaire Marianne.

Selon le magazine, la vidéo était datée du mois de novembre 2018. L'attentat commis le 11 décembre sur le marché de Noël de Strasbourg a fait cinq morts et dix blessés.

Chérif Chekatt a été abattu par une patrouille de police après 48 heures de traque et le groupe Etat islamique (EI) avait revendiqué l'attaque juste après sa mort en le présentant comme l'un de ses "soldats".

Son corps a été inhumé "tôt ce (samedi) matin à Strasbourg dans un strict anonymat", a annoncé la mairie par voie de communiqué en fin d'après-midi.

---

LE "DIESELGATE" DEVRAIT COÛTER 2 MDS € A VOLKSWAGEN EN 2019

FRANCFORT - Les conséquences du scandale du "dieselgate" vont coûter à Volkswagen 5,5 milliards d'euros en 2018 et environ deux milliards d'euros en 2019, a annoncé Frank Witter, le directeur financier du constructeur automobile allemand, dans l'hebdomadaire Börsen-Zeitung.

Depuis la mise au jour de cette affaire en 2015, le groupe allemand a dépensé plus de 27 milliards d'euros dans les litiges judiciaires l'opposant à des actionnaires et des consommateurs mais également au titre de pénalités et d'amendes.

Volkswagen est accusé d'avoir eu recours entre 2009 et 2015 à différentes techniques frauduleuses destinées à minimiser les émissions polluantes de certains moteurs diesel et essence de ses véhicules lors des essais d'homologation.