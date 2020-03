L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (24/03)

CORONAVIRUS

FRANCE-DES MESURES PLUS STRICTES DE CONFINEMENT EN VIGUEUR DÈS MARDI

PARIS - Limitation des sorties sportives, fermeture des marchés ouverts ou possibilité de couvre-feux dans certaines parties du pays: le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé lundi un durcissement des règles de confinement en vigueur dans le pays depuis plus d'une semaine.

"Je signerai ce soir un décret qui va venir préciser les règles dans trois domaines" afin de les rendre plus strictes, a-t-il annoncé lors d'un entretien sur TF1.

"Sortir pour promener ses enfants ou faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour une heure et évidemment tout seul et une fois par jour", a-t-il indiqué.

Edouard Philippe a également annoncé la fermeture des marchés ouverts. "C'est une question qui se pose avec beaucoup de sensibilité car nos concitoyens sont frappés de voir des gens qui sortent sur un marché, qui se massent parfois sans respecter les consignes de sécurité", a-t-il dit.

"C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de fermer les marchés ouverts. Mais il sera permis aux préfets sur avis des maires de déroger à cette interdiction parce que nous savons que dans certaines petites communes, dans certains villages, le marché est souvent le meilleur moyen et le seul parfois pour que les personnes qui vivent dans ce village puissent avoir accès à des produits frais".

"Et puis aussi il faut penser aux agriculteurs (...) qui doivent pouvoir écouler dans de bonnes conditions leur production", a-t-il ajouté.

Le décret, qui sera applicable dès mardi, précise également les conditions dans lesquelles les Français pourront se déplacer pour leurs soins de santé.

L'ÉPIDÉMIE FAIT 186 NOUVEAUX DÉCÈS EN FRANCE

PARIS - Le ministre de la Santé a fait état lundi de 186 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures à l'échelle de la France, ce qui porte le bilan total à 860 morts.

Au total, 19.856 cas ont été confirmés, soit 3.167 de plus que dimanche, ce qui représente une augmentation de 23%. Par ailleurs, 8.675 personnes sont hospitalisées et 2.082 cas graves se trouvent en réanimation, contre 1.746 la veille, a-t-il précisé.

Parmi les derniers patients décédés figurent un médecin généraliste et un gynécologue, ce qui porte à cinq le nombre de praticiens décédés, a par ailleurs confirmé Olivier Véran.

Evoquant la question des masques, qui fait polémique dans le milieu médical, le ministre en a promis 20 millions de plus dès cette semaine.

"Cette semaine, 20 millions de masques FFP2 seront livrés aux hôpitaux et aux Ehpad de toute la France en privilégiant toujours les zones de circulation active du virus. En plus de ces 20 millions de masques, nous préparons d'ores et déjà une nouvelle livraison de masques destinés aux soignants en ville qui sera effective au plus tard en début de semaine prochaine", a poursuivi Olivier Véran, rappelant que 250 millions d'unités avaient été commandées.

PLUS DE 6.000 MORTS EN ITALIE, QUI ESPÈRE UN RALENTISSEMENT

ROME - Les autorités sanitaires italiennes ont dénombré 602 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 6.077 (bien 6.077) morts dans la péninsule.

Cette hausse journalière de 11% est la plus faible en valeur absolue depuis le début de l'épidémie, ce qui pourrait annoncer son ralentissement.

En 24 heures, le nombre de cas est passé de 59.138 à 63.928, selon la Protection civile, soit une hausse de 8%. Là aussi, il s'agit du taux le plus bas depuis l'apparition de la maladie en Italie, fin février.

"Aujourd'hui est peut-être le premier jour positif que nous avons eu durant ce mois très difficile", a déclaré Giulio Gallera, responsable des services de santé de Lombardie, région la plus touchée de la Péninsule.

"Il n'est pas encore temps de crier victoire, mais nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel", a-t-il dit à la presse.

Le nombre de tests de dépistage a toutefois également fortement diminué et le directeur de l'institut national de santé italien, Silvio Brusaferro, a jugé qu'il était trop tôt pour dire si ce ralentissement du nombre de cas et de décès enregistrés quotidiennement allait se poursuivre.

Parmi les personnes atteintes, 7.432 étaient complètement rétablies lundi, contre 7.024 la veille, et 3.204 se trouvaient en soins intensifs, contre 3.009 dimanche.

LE NOMBRE DE DÉCÈS PASSE LA BARRE DES 2.000 EN ESPAGNE

MADRID - Le nombre de décès en Espagne a encore augmenté pour atteindre un total de 2.182 lundi, contre 1.720 dimanche, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé.

Le pays a enregistré 462 décès supplémentaires en l'espace de 24h00, davantage que les 394 comptabilisés le jour précédent.

L'Espagne, deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie, recense désormais 33.089 personnes contaminées contre 28.572 la veille.

Dans un communiqué, les autorités espagnoles ont annoncé que Carmen Calvo, vice-présidente du gouvernement, avait été hospitalisée après avoir présenté des difficultés respiratoires.

LES BRITANNIQUES OBLIGÉS À LEUR TOUR DE RESTER CHEZ EUX

LONDRES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné à ses concitoyens de rester à la maison afin de freiner la propagation du coronavirus et imposé des mesures de restrictions sans précédent dans le pays en temps de paix.

Tous les commerces, à l'exception de ceux considérés comme essentiels, fermeront et les Britanniques ne pourront plus rencontrer leur famille ou amis sous peine d'une amende, a déclaré lundi Boris Johnson dans une déclaration télévisée.

Le Premier ministre britannique avait jusqu'ici refusé d'instaurer un confinement généralisé, à l'instar des mesures prises dans d'autres pays européens, mais il a été contraint de changer de position face au risque de saturation du système de santé britannique.

Le nombre de décès dus au virus en Grande-Bretagne a bondi de 54 à 335 lundi, le gouvernement ayant déclaré que l'armée aiderait à expédier des millions d'équipements de protection individuelle (EPI), y compris des masques, aux travailleurs de la santé qui se sont plaints d'une pénurie.

"A partir de ce soir, je dois donner au peuple britannique une instruction très simple - vous devez rester chez vous", a déclaré Boris Johnson.

LA CHANCELIÈRE ALLEMANDE ANGELA MERKEL TESTÉE NÉGATIVE

BERLIN - Un premier test de détection réalisé sur la chancelière allemande Angela Merkel s'est révélé négatif, a déclaré un porte-parole du gouvernement, ajoutant que des contrôles supplémentaires seraient réalisés.

Angela Merkel a été placée en quarantaine dimanche après avoir été en contact avec un médecin infecté par le coronavirus.

Le vice-chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré plus tôt lundi que la chancelière était en bonne santé et qu'elle travaillait à domicile.

LE CORONAVIRUS NE NUIRA PAS LONGTEMPS À L'ÉCONOMIE, ASSURE TRUMP

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il ne laisserait pas le coronavirus causer des dommages durables à l'économie américaine et qu'il examinerait comment faire repartir l'activité après la fin des mesures de restrictions prises pour 15 jours afin de lutter contre le virus.

"L'Amérique sera de nouveau et bientôt ouverte aux affaires", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

"Nous n'allons pas laisser cela se transformer en un problème financier de longue durée", a-t-il ajouté.