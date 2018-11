L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (24/11)

(Rpt avec titres manquants pour les nouvelles §43 et §47)

SAMEDI PÉRILLEUX À PARIS, OÙ S'ANNONCENT LES "GILETS JAUNES"

PARIS - Les pouvoirs publics ont réitéré vendredi leurs mises en garde contre tout débordement à la veille d'un nouveau rassemblement à haut risque de "Gilets jaunes" à Paris.

"J'en appelle à la responsabilité des organisateurs. La liberté d'expression leur sera garantie mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité, de l'ordre public, du droit de chacun d'aller et venir", a dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en conférence de presse.

Des porte-parole des manifestants, qui multiplient depuis une semaine en France les actions contre la taxe écologique sur les carburants, refusent que ce rassemblement soit cantonné au Champ-de-Mars, comme le demande le gouvernement.

"Nous n'irons pas au Champ-de-Mars. Nous ne sommes pas partis pour faire un pique-nique géant sur un carré d'herbe mais bien pour faire une mobilisation citoyenne dans les rues de Paris", a ainsi déclaré sur BFM TV Laetitia Dewalle, porte-parole des "Gilets jaunes" du Val d'Oise.

Selon un bilan officiel, les incidents qui ont émaillé les actions des "Gilets jaunes" depuis samedi dernier ont fait deux morts, 606 blessés, dont 17 graves parmi les manifestants, 136 blessés, dont trois graves parmi les forces de l'ordre, 795 interpellations et 605 gardes à vue.

---

LE "GILET JAUNE" ARMÉ D'EXPLOSIFS QUI VOULAIT RENCONTRER MACRON S'EST RENDU

PARIS - L'homme se revendiquant du mouvement des "Gilets jaunes" qui menaçait de se faire exploser vendredi sur le parking d'un centre commercial d'Angers (Maine-et-Loire) s'est rendu, a-t-on appris de source policière.

L'homme, âgé de 45 ans et domicilié à Angers, avait indiqué plus tôt vendredi qu'il était porteur de produits explosifs et demandé à rencontrer le président de la République. Il est connu pour des infractions liées aux stupéfiants, précise-t-on de même source.

Le ministre de l'Intérieur a salué l'intervention du préfet du Maine-et-Loire et des équipes du Raid.

---

BERGER (CFDT) INSISTE SUR LE RÔLE DES PARTENAIRES SOCIAUX

PARIS - Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, s'est dit ouvert à la proposition du gouvernement d'organiser des débats dans les territoires pour apaiser la grogne des "Gilets jaunes", mais attend de voir si ce projet est "loyal et franc" avant de se prononcer.

"Je reste officiellement sur la déclaration du Premier ministre dimanche soir qui disait 'non'. Maintenant, j'entends des ministres qui disent oui, des députés qui disent oui. Ça veut dire que ça fait son chemin", a dit Laurent Berger à Reuters.

---

MACRON PRÉCISERA MARDI LE CAP DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PARIS - Emmanuel Macron précisera mardi le cap et la méthode qu'il souhaite adopter, en lien avec les corps intermédiaires et les citoyens, pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste", a indiqué vendredi l'Elysée.

Le chef de l'Etat "réunira mardi à l'Elysée les forces vives du pays présentes au sein du Conseil national de la transition écologique (CNTE), il précisera à cette occasion le cap de la transition énergétique", a-t-on précisé.

L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a appelé jeudi soir l'exécutif à développer enfin un accompagnement social "digne de ce nom" de la transition verte, jugeant que la fronde des Gilets jaunes "était évitable".

Quant à son successeur François de Rugy, il annonce dans Libération daté de vendredi que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) visera une baisse de 40% de la consommation d'énergies fossiles d'ici 2030.

Concernant l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité après le report de l'échéance initiale de 2025, François de Rugy évoque l'année 2035 : "Dans la PPE, nous travaillons plutôt sur un objectif de 50% de nucléaire en 2035. Il faudra modifier la loi", dit-il.

---

LA FRANCE VA RESTITUER 26 OEUVRES D'ART RÉCLAMÉES PAR LE BÉNIN

PARIS - La présidence française a annoncé vendredi la restitution "sans tarder" de 26 oeuvres d'art réclamées par le Bénin et prôné le lancement d'un processus de concertation au niveau européen sur le retour d'oeuvres d'art africain dans leur pays d'origine.

Emmanuel Macron a reçu dans l'après-midi l'historienne française Bénédicte Savoy et l'écrivain sénégalais Felwine Sarr, auteurs d'un rapport sur ce sujet, en présence des ministres Franck Riester (Culture) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères).

Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, l'Elysée annonce que le président "a décidé de restituer sans tarder 26 oeuvres réclamées par les autorités du Bénin, prises de guerre du général Dodds dans le palais de Béhanzin, après les sanglants combats de 1892."

Quelque 5.000 objets provenant du Bénin se trouveraient en France, selon les autorités béninoises qui ont fait une demande de restitution d'une partie de ce patrimoine en juillet 2016.

---

GIBRALTAR EMPOISONNE TOUJOURS L'ACCORD SUR LE BREXIT

BRUXELLES - Gibraltar empêche toujours la validation unanime par les Vingt-Sept, dimanche lors d'un conseil européen extraordinaire, de l'accord sur le Brexit et d'une déclaration sur les futures relations entre Londres et Bruxelles.

Les négociateurs des Etats membres de l'Union, hors Royaume-Uni, se sont réunis en vain pendant trois heures vendredi dans la capitale belge pour tenter de lever ce dernier obstacle. "Le travail se poursuit", a dit un diplomate.

L'avenir du petit territoire britannique situé à la pointe sud de l'Espagne est devenu ces derniers jours le principal point de désaccord de ce dossier complexe.

La Première ministre britannique Theresa May doit s'entretenir samedi en fin de journée avec Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, présidents de la Commission et du Conseil européen.

Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, menace de voter contre l'accord de sortie de l'UE du Royaume-Uni et la déclaration commune si la mention que le futur statut de Gibraltar devra être négocié directement par Londres et Madrid, et non par les Européens, n'y figure pas.

---

CROISSANCE: ZONE EURO AU RALENTI, CONTRACTION EN ALLEMAGNE

LONDRES - La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro a été bien plus faible qu'attendu en novembre en raison notamment d'une chute des exportations sur fond de ralentissement de l'économie mondiale et de tensions commerciales, montrent vendredi les premiers résultats des enquêtes mensuelles IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

S'ils se confirment, ces chiffres pourraient compliquer la stratégie de la Banque centrale européenne (BCE), qui se prépare à mettre fin le mois prochain à son programme d'achats d'actifs, l'un des principaux instruments utilisés pour soutenir le crédit et l'activité ces dernières années auquel elle a consacré près de 2.600 milliards d'euros.

Le ralentissement n'épargne pas la première puissance de la zone euro, l'Allemagne, dont l'économie s'est contractée au troisième trimestre, une première depuis 2015.

---

LE RÉCHAUFFEMENT COÛTERA CHER AUX USA, SELON UN RAPPORT GOUVERNEMENTAL

WASHINGTON - Le réchauffement climatique coûtera plusieurs centaines de milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici à la fin du siècle et se traduira aussi bien par des problèmes de santé publique que par des baisses de production dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, selon un rapport gouvernemental publié vendredi.

Treize ministères et services publics tels que la Nasa ont contribué à la rédaction de ce document commandé par le Congrès, dont les conclusions vont à l'encontre des choix énergétiques de l'administration Trump.

---

LE PÉTROLE TERMINE EN TRÈS FORTE BAISSE À NEW YORK

NEW YORK - Les cours du pétrole ont décroché vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, les courtiers craignant de plus en plus que l'offre l'emporte largement sur la demande, même si les grands producteurs envisagent de réduire leur propre production.

L'Agence internationale de l'Energie (AIE) a annoncé la semaine dernière que l'offre mondiale de pétrole dépasserait la demande tout au long de 2019, sur fond d'augmentation de la production alors que la consommation est menacée par le ralentissement de l'économie.

Pour rééquilibrer l'offre, qui augmente plus rapidement que la demande, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) devrait annoncer une baisse de sa production à l'issue de la réunion ministérielle prévue le 6 décembre.

Le contrat de janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 4,21 dollars, soit 7,71%, à 50,42 dollars le baril. Le Brent de même échéance a perdu 3,80 dollars, soit 6,07%, à 58,80 dollars le baril.

---

INCENDIE EN CALIFORNIE: LA PLUIE COMPLIQUE LES RECHERCHES DE VICTIMES

Les précipitations soutenues dans le nord de la Californie, qui contribuent à contenir l'incendie le plus meurtrier de l'Etat, ont transformé les cendres des structures détruites en boue, rendant difficile le travail des équipes qui recherchent les restes humains parmi les débris.

L'incendie "Camp Fire" s'est déclaré le 8 novembre et a réduit en cendres Paradise, ville de 27.000 habitants dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco, faisant 84 morts. Plus de 600 personnes sont toujours portées disparues.

---

L'ONU PROPOSE DE GÉRER LE PORT DE HODEÏDA AU YÉMEN

HODEIDA, Yémen - Les Nations unies ont proposé vendredi de prendre en charge les opérations portuaires dans la ville de Hodeïda, au Yémen, afin de protéger d'une "possible destruction" ce lien vital pour la population civile.

Situé sur la mer Rouge, Hodeïda est le principal port du Yémen par où transite l'essentiel de l'aide humanitaire à destination du pays ainsi que 80% de ses importations alimentaires. Contrôlé par la rébellion houthie, il subit depuis plusieurs mois une offensive des forces yéménites soutenues par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

Martin Griffiths est arrivé jeudi à Hodeïda afin de poursuivre les préparatifs des pourparlers de paix sur le Yémen qu'il espère organiser d'ici la fin de l'année en Suède.