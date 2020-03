L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (25/03)

CORONAVIRUS

FRANCE-LE CONSEIL SCIENTIFIQUE PRÉCONISE UN CONFINEMENT D'AU MOINS SIX SEMAINES

PARIS - Le confinement visant à endiguer l'épidémie de coronavirus "durera vraisemblablement au moins six semaines" à compter de sa mise en place, le 17 mars dernier, estime le conseil scientifique dans un avis diffusé mardi.

Ses membres soulignent que les effets du confinement sur l'évolution de l'épidémie ne peuvent être observés qu’à partir d’une durée de deux à trois semaines à partir de sa mise en oeuvre.

La France est entrée en confinement le mardi 17 mars dernier, il y a une semaine. Un confinement de six semaines mènerait au 28 avril.

Dans leur avis, les membres du conseil scientifique jugent par ailleurs que le dispositif "doit être strictement mis en oeuvre et bénéficier d’une large adhésion de la population, comme ceci semble être le cas".

"Le confinement est actuellement la seule stratégie réellement opérationnelle, l’alternative d’une politique de dépistage à grande échelle et d’isolement des personnes détectées n’étant pas pour l’instant réalisable à l’échelle nationale", écrit par ailleurs le conseil, réagissant ainsi à une controverse sur une plus large diffusion de ces tests.

Un "comité analyse recherche et expertise" (CARE), composé de douze chercheurs et médecins, a été par ailleurs installé dans l'après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron en présence du Premier ministre Edouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran et de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal.

Depuis le début de l'épidémie, 1.100 personnes sont mortes, 22.300 cas ont été confirmés en France, dont 2.516 dans un état grave, selon le dernier bilan annoncé mardi soir par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

ITALIE-LE NOMBRE DE DÉCÈS REPART À LA HAUSSE

ROME - L'épidémie de coronavirus a tué 743 personnes de plus en Italie ce qui porte le bilan à 6.820 morts, a annoncé mardi le directeur de la Protection civile.

Ce chiffre représente une hausse par rapport aux 602 décès quotidiens annoncés lundi.

Le nombre de cas enregistrés s'élève désormais à 69.176, soit 8,2% de plus que dans le précédent bilan, a précisé la Protection civile.

En Lombardie, région d'Italie la plus touchée, la situation est toujours aussi préoccupante avec un total de 4.178 décès et 30.703 cas.

LE ROYAUME-UNI ENTRE EN CONFINEMENT, LE BILAN PASSE À 422 MORTS

LONDRES - Le bilan de la pandémie de coronavirus s'établit au Royaume-Uni à 422 morts, soit une hausse sans précédent depuis le début de la crise de 87 décès en 24 heures, a annoncé le gouvernement britannique mardi alors que le pays est entré à son tour dans une période de confinement inédite en temps de paix.

Le nombre de cas confirmés de contamination atteint pour sa part 8.077 contre 6.650 lundi.

Sonnant la mobilisation, le ministre de la Santé, Matt Hancock, a annoncé mardi que les étudiants en dernière année des facultés de médecine et des écoles d'infirmières seraient mobilisés en première ligne dans les services du National Health Service (NHS), le service public de la santé, pour combattre les effets de l'épidémie.

Un hôpital temporaire va parallèlement être aménagé avec l'aide de l'armée dans un centre de conférence de Londres. D'une capacité totale de 4.000 lits répartis dans deux ailes, il sera opérationnel la semaine prochaine.

REGAIN D'OPTIMISME AU CONGRÈS US SUR UN PLAN DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE DE $2.000 MDS

WASHINGTON - Le Congrès des Etats-Unis se rapprochait mardi d'un compromis sur un plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards d'euros) face à la pandémie de coronavirus, les négociateurs républicains et démocrates faisant état de progrès significatifs dans leurs discussions.

"Nous sommes enfin, je crois, dans les tout derniers mètres, nous sommes très près", a déclaré le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, alors que la chambre haute du Congrès reprenait ses travaux mardi matin.

Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, avait annoncé tard lundi soir qu'il reviendrait au Capitole ce mardi après une journée de pourparlers conclue lundi à minuit sans accord.

Ni le secrétaire au Trésor, qui a dit avoir échangé au moins dix fois avec le président Donald Trump au cours des négociations marathon de lundi, ni Chuck Schumer, le chef de file des sénateurs démocrates, n'avaient alors fourni de détails sur l'évolution de ces discussions mais tous deux se montraient optimistes.

Les républicains, majoritaires au Sénat, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, et les principaux collaborateurs de Donald Trump négocient depuis des jours au sujet de ce plan, qui serait le troisième et le plus important adopté par les deux chambres du Congrès américain pour tenter d'atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire en cours.

TRUMP "AIMERAIT" QUE LES MAGASINS ROUVRENT POUR PÂQUES, LE 12 AVRIL

WASHINGTON - Donald Trump a émis le souhait mardi que les magasins rouvrent aux Etats-Unis d'ici au dimanche de Pâques, le 12 avril cette année, soit dans moins de trois semaines.

"J'aimerais que ce soit ouvert pour Pâques, je vous le dis tout de suite", a dit le président américain sur Fox News.

Plus de 10.000 cas supplémentaires ont été comptabilisés en 24 heures aux Etats-Unis, qui recensent désormais plus de 46.160 cas confirmés.

LE JAPON ET LE CIO D'ACCORD POUR REPORTER LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

TOKYO/ATHENES - Les Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été vont être reportés en 2021 à la suite d'un accord en ce sens trouvé par le Japon et le Comité international olympique (CIO), qui étaient soumis à une pression mondiale de plus en plus forte, de la part de pays, de fédérations et d'athlètes, pour prendre une telle décision face à la pandémie de coronavirus.

C'est la première fois dans l'histoire de l'olympisme moderne que des Jeux sont reportés, même si trois éditions ont été annulées en raison des guerres mondiales (1916, 1940 et 1944).

Après un entretien téléphonique avec le président du CIO Thomas Bach, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que les JO de Tokyo prévus du 24 juillet au 9 août se dérouleraient au cours de l'été 2021 au plus tard, comme une preuve de la victoire sur le coronavirus.

"Nous avons demandé au président Bach d'envisager un report d'environ un an pour permettre aux athlètes de s'exprimer dans les meilleures conditions et de faire de cet événement un événement sûr pour les spectateurs", a dit Shinzo Abe. "Le président Bach s'est dit d'accord à 100%."

L'ÉCONOMIE MONDIALE MONTRE LES PREMIERS SIGNES D'UN CHOC BRUTAL

PARIS/HONG KONG - De l'Australie aux Etats-Unis en passant par le Japon et l'Europe, l'activité économique a subi en mars un coup de frein sans précédent en raison des multiples mesures de confinement adoptées pour tenter de contenir la pandémie de coronavirus, montrent mardi les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

"L'épidémie de coronavirus représente un choc externe majeur pour les perspectives macroéconomiques, comparable à une catastrophe naturelle de grande ampleur", résument les analystes du BlackRock Investment Institute dans une note.

Dans les 19 pays de la zone euro, les plans de confinement de la population, la fermeture de la majeure partie des magasins comme des restaurants et la mise à l'arrêt de nombreuses entreprises ont fait s'effondrer l'activité du secteur privé.

L'indice PMI composite, qui regroupe l'industrie manufacturière et les services et est considéré comme un indicateur avancé fiable de la croissance économique de la région, a ainsi chuté à 31,4 contre 51,6 en février. Une baisse encore plus spectaculaire qu'anticipé puisque les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 38,8.

Jamais cet indicateur n'avait enregistré un recul aussi marqué depuis le lancement des enquêtes d'IHS Markit en 1998.

En France, l'indice PMI des services, le secteur le plus important du pays par son poids économique, est tombé à 29, du jamais vu, contre 52,5 en février. Et les reculs sont à peine moins marqués en Allemagne et au Royaume-Uni.