L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (25/11)

LES VINGT-SEPT À BRUXELLES POUR VALIDER L'ACCORD SUR LE BREXIT

BRUXELLES - La Première ministre britannique Theresa May va rencontrer dimanche les Vingt-Sept lors d'un Conseil européen extraordinaire pour entériner les modalités de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

A l'issue de négociations qui ont duré toute la nuit de vendredi à samedi entre "sherpas" espagnols et britanniques, à Bruxelles, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui menaçait de faire capoter l'accord sur le Brexit, a levé sa menace après avoir reçu des garanties écrites de la part des autorités britanniques et européennes.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE vont se réunir pendant environ une heure pour approuver deux documents: le traité fixant les conditions de la rupture entre Londres et Bruxelles, qui sera effective le 29 mars 2019, et une déclaration sur les relations commerciales qui entreront en vigueur à l'issue d'une période transitoire de deux à quatre ans.

Les Vingt-Sept recevront brièvement Theresa May à 11h00 (10h00 GMT), qui aura ensuite fort à faire pour obtenir l'aval de la Chambre des Communes.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

SYRIE-PLUIE D'OBUS SUR ALEP, NEUF MORTS DANS LA PROVINCE D'IDLIB

BEYROUTH - es obus tirés par des rebelles à Alep en Syrie ont fait des dizaines de blessés, a annoncé samedi l'agence de presse syrienne Sana, tandis que neuf personnes étaient tuées dans la province d'Idlib par des bombardements de l'armée syrienne, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

La province d'Idlib est tenue par les rebelles.

Les neufs morts sont deux femmes et sept enfants tués à Djardjanaz, dans la province d'Idlib où a été instaurée une zone tampon en vertu d'un accord conclu par la Turquie et la Russie.

Toujours selon l'OSDH, les bombardements à Alep, ville sous contrôle du gouvernement syrien, ont entraîné des difficultés respiratoires chez les habitants. L'OSDH a fait état d'au moins 32 blessés dont six enfants.

L'agence Sana, qui cite un responsable des services de santé, rapporte que deux quartiers d'Alep ont été touchés par des obus contenant des gaz. L'agence officielle fait état de 50 cas de suffocation.

---

PAS D'ACCORD ENTRE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT MEXICAIN ET LES ETATS-UNIS SUR L'ASILE

MEXICO - Il n'y a aucun accord entre le nouveau gouvernement mexicain et les Etats-Unis visant à obliger les demandeurs d'asile à attendre au Mexique pendant que leurs demandes sont examinées par la justice américaine, a affirmé une responsable du nouveau gouvernement mexicain, contrairement à ce que rapporte le Washington Post.

Le Washington Post a rapporté qu'un accord, intitulé "restez au Mexique", a été élaboré la semaine dernière à Houston lors d'une réunion entre Marcelo Ebrard, nouveau ministre mexicain des Affaires étrangères, son homologue américain Mike Pompeo et la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen.

Un tel accord mettrait un terme à la politique de "catch and release" ("attraper et relâcher)" dénoncée par le président américain, qui jusqu'à présent permettait à certains demandeurs d'asile d'attendre sur le sol américain pendant l'examen de leur demande.

---

LA MOBILISATION DES "GILETS JAUNES" FLÉCHIT, DES VIOLENCES À PARIS

PARIS - Plus de 100.000 "Gilets jaunes" se sont rassemblés samedi à Paris et en province pour un "Acte 2" national émaillé de violences sur les Champs-Elysées, dont le gouvernement a dénoncé la manipulation par l'extrême droite.

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a condamné les auteurs de violences envers les forces de l'ordre : "Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d'autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d'intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République", a-t-il écrit sur Twitter.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait état d'un affaiblissement de la contestation une semaine après le début du mouvement, doublé d'une radicalisation à Paris, infiltré par des "séditieux".

Quelque 106.000 manifestants, dont 8.000 à Paris, ont défilé samedi en 1.619 points, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, soit un tiers de la mobilisation constatée il y a une semaine (282.000).

Au total, 150 personnes ont été interpellées, dont 62 à Paris, selon la préfecture, notamment pour des jets de projectiles sur les Champs-Elysées.

A LA RÉUNION, les "Gilets jaunes" ont tenu une quinzaine des barrages routiers sur les axes principaux de l'île, mais la journée s'est déroulée sans incident notable, même si la pénurie de carburant fait sentir ses premiers effets.

---

FRANCE-GRANDES MANIFESTATIONS CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES

PARIS - Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans toute la France contre les violences sexistes et sexuelles, un mouvement né un an après le mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel.

A Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes ou Paris, hommes et femmes arborant tenues et calicots violets, couleur choisie par le collectif #NousToutes, ont demandé que la lutte contre ces violences soit érigée en priorité par le gouvernement.

A Paris, le défilé "violet", qui a réuni 12.000 personnes selon la préfecture de police, a dépassé en nombre celui des manifestants contre la hausse du prix des carburants dans la capitale, qui étaient 8.000 en milieu d'après-midi.

Plus de 250 femmes sont violées chaque jour en France, et une sur trois a été harcelée ou agressée sexuellement au travail.

Le Parlement a adopté le 1er août un texte sur les violences sexuelles et sexistes, prévoyant notamment la verbalisation du harcèlement de rue et l'allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les viols sur mineurs. Il comporte également des mesures contre le cyberharcèlement.

Mais le collectif #NousToutes le juge insuffisant pour lutter efficacement contre le phénomène.

---

MACRON PRÉCISERA MARDI LE CAP DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PARIS - Emmanuel Macron précisera mardi le cap et la méthode qu'il souhaite adopter, en lien avec les corps intermédiaires et les citoyens, pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste", a indiqué vendredi l'Elysée.

Nicolas Hulot a appelé jeudi l'exécutif à développer un accompagnement social "digne de ce nom" à la transition verte. L'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire a jugé que la fronde des Gilets jaunes "était évitable".

---

UN PROJET DE LOI "MOBILITÉS" POUR LES TERRITOIRES "ABANDONNÉES", SELON ELISABETH BORNE

PARIS - Le projet de loi "mobilités", qui sera présenté lundi, apportera des réponses aux "territoires abandonnés" dont sont issus une partie des "Gilets jaunes" grâce à une augmentation de 40% des moyens consacrés aux transports, confirme la ministre des Transports Elisabeth Borne dans un entretien au Journal du dimanche.

La question d'une "vignette" payable par les poids lourds étrangers pour financer l'entretien des routes ne se posera pas en 2019, mais peut-être l'année suivante, prévient la ministre.

"Pour 2019, tous nos investissements sont financés. À partir de 2020, oui, il faudra trouver une nouvelle ressource. Donc, il n'y a pas d'urgence", dit-elle. "Mais en aucun cas nous ne ferons payer les particuliers. Que les poids lourds étrangers contribuent à l'entretien des routes qu'ils empruntent, cela reste une bonne piste de travail", ajoute-t-elle sur fond de contestation des "Gilets jaunes" de la fiscalité écologique.

Au niveau routier, la ministre prévoit un "plan de désenclavement routier" d'un milliard sur dix ans, pour les territoires comme la Lozère, Aurillac dans le Cantal ou Prades dans les Pyrénées-Orientales.