L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (26/01)

ENVIRON 200 DISPARUS APRÈS LA RUPTURE D'UNE DIGUE AU BRÉSIL

BRASILIA - Les pompiers brésiliens étaient à la recherche d'environ 200 disparus, vendredi, après la rupture d'une digue de retenue d'une mine de minerai de fer de l'Etat du Minas Gerais, dans le sud-ouest du Brésil.

Selon la brigade des pompiers de Belo Horizonte, plusieurs centaines de personnes ont été surprises par la coulée de boue libérée par le barrage. Sept corps ont pour le moment été retrouvés par les secouristes.

Décrivant une "énorme tragédie", le président directeur général du groupe Vale, propriétaire de la mine, a indiqué qu'environ 300 employés déjeunaient dans la cantine engloutie au moment de la catastrophe et que seule une centaine d'entre eux avaient pu être secourus.

--- USA-TRUMP SIGNE LA LEVÉE DU "SHUTDOWN" SANS FONDS POUR LE MUR

WASHINGTON - Donald Trump a promulgué vendredi soir une loi garantissant le financement de l'administration fédérale pendant les trois prochaines semaines, soit jusqu'au 15 février, mettant temporairement fin au "shutdown" qui paralysait certains services depuis plus d'un mois.

Plus tôt dans la journée, le président des Etats-Unis avait annoncé avoir conclu un accord avec les dirigeants du Congrès sur un texte qui ne prévoyait pas les fonds pour le mur qu'il veut faire construire à la frontière avec le Mexique.

Cette loi a été adoptée vendredi soir à la majorité au Sénat, contrôlé par les républicains, puis à la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires.

Une commission bipartisane sera ensuite chargée de se pencher sur la question de la sécurité à la frontière avec le Mexique, a déclaré le président américain, qui a prévenu qu'il pourrait réimposer le "shutdown" et déclarer l'urgence nationale dans trois semaines si le Congrès ne lui donne pas satisfaction d'ici là.

--- ENQUÊTE RUSSE-UN PROCHE DE TRUMP BRIÈVEMENT ARRÊTÉ EN FLORIDE

WASHINGTON - Roger Stone, un proche de longue date de Donald Trump, a été brièvement arrêté vendredi en Floride, selon un acte d'accusation publié par les services du procureur spécial Robert Mueller chargé de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine de 2016.

Parmi les sept chefs d'inculpation figurent ceux d'entrave à la justice et de subornation de témoin, est-il précisé. Le juge a décidé de le remettre en liberté contre une caution de 250.000 dollars, avec limitation de ses déplacements jusqu'à la prochaine audition.

"Les accusations portées contre M. Stone n'ont rien à voir avec le président, ni avec la Maison Blanche. Le président n'a rien fait de mal", a assuré sa porte-parole Sarah Sanders, interrogée sur CNN.

---

VENEZUELA-WASHINGTON ACCENTUE LA PRESSION SUR NICOLAS MADURO

WASHINGTON/CARACAS - Les Etats-Unis ont souligné vendredi leur volonté de renforcer les mesures économiques destinées à chasser Nicolas Maduro de la présidence du Venezuela, tandis que des diplomates américains ont quitté le pays dans la journée.

Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo demandera samedi au Conseil de sécurité de l'Onu de reconnaître Juan Guaido comme chef de l'Etat par intérim.

La Russie, qui soutient le président Nicolas Maduro, a d'ores et déjà dit qu'elle s'opposerait à cette initiative.

Des agents de sécurité privée russes, qui participent aux opérations militaires à l'étranger pour le compte du Kremlin, sont arrivés ces derniers jours à Caracas pour renforcer la sécurité du président vénézuélien, a-t-on appris de sources proches de ces groupes paramilitaires à Moscou.

Juan Guaido, qui n'a pas réussi à convaincre l'armée vénézuélienne de le soutenir, a de son côté appelé à la tenue de nouvelles élections au plus vite.

---

LE PARLEMENT GREC ENTÉRINE LE NOUVEAU NOM DE LA MACÉDOINE

ATHENES - Le parlement grec a ratifié vendredi après-midi le nouveau nom de la Macédoine, "République de Macédoine du Nord", qui a fait l'objet d'un accord en juin dernier entre Athènes et Skopje.

La Macédoine, elle, a déjà ratifié ce changement d'appellation. Son Premier ministre, Zoran Zaev, a salué la ratification de l'accord par les députés grecs.

Cette double ratification va permettre de lever les vetos mis par Athènes ces dernières années à une adhésion future de la Macédoine à l'Otan et à l'Union européenne.

---

ALSTOM ET SIEMENS ONT PROPOSÉ DES CONCESSIONS À L'UE-SOURCE

PARIS - Alstom et Siemens ont proposé de nouvelles concessions à la Commission européenne pour tenter d'obtenir son feu vert à leur projet de mariage dans le ferroviaire, a dit vendredi une source proche du dossier, ajoutant cependant que les deux groupes avaient peut-être agi trop tard.

Les deux groupes français et allemand proposent des cessions dans leurs activités de signalisation ainsi que des licences d'exploitation plus longues pour l'utilisation de leurs technologies de train à grande vitesse et ils ont déjà identifié des acquéreurs potentiels, précise Bloomberg.

La date butoir pour la décision de l'exécutif européen est fixée au 18 février mais Reuters a rapporté la semaine dernière que cet avis pourrait être rendu dès le 6 février.

---

"GILETS JAUNES"

LES LANCEURS DE BALLES DE DÉFENSE RESTENT AUTORISÉS

PARIS - Le tribunal administratif de Paris a rejeté vendredi, à la veille d'une nouvelle journée de manifestations de "Gilets jaunes", deux demandes d'interdiction de l'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD) déposées par la CGT avec le soutien de la Ligue de défense des droits de l'Homme (LDH).

Le tribunal administratif a reconnu dans sa décision que près de 1.000 tirs de LBD depuis le 24 novembre avaient provoqué à Paris des "blessures graves chez 33 personnes, dont 28 ont été touchées à la tête". S'y ajoutent plusieurs dizaines d'autres blessés en province, selon l'association "Désarmons-les".

Mais le tribunal a notamment estimé que les instructions données ces jours-ci par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris écartaient les risques d'excès et qu'une interdiction n'était donc pas justifiée.

DEUX ANS DE PRISON FERME POUR VIOLENCES SUR UN POLICIER

MARSEILLE - Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné vendredi à deux ans de prison ferme un "Gilet jaune" pour des violences sur un policier commises mercredi sur un rond-point de La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Il a prononcé un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu de 54 ans, qui a été jugé en comparution immédiate. L'homme avait été interpellé mercredi pour avoir frappé un policier et était porteur d'un pistolet automatique chargé.

PRÈS DE 4.600 SOCIÉTÉS IMPACTÉES PAR LE MOUVEMENT - BERCY

PARIS - Près de 4.600 sociétés de commerce ou d'artisanat ayant subi les conséquences du mouvement des "Gilets jaunes" sur leur activité ont demandé l'aide du gouvernement pour y faire face, a annoncé ce dernier vendredi dans un communiqué.

Les secrétaires d'Etat rattachés au ministère de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher et Olivier Dussopt, ont reçu les représentants d'associations de commerçants de Bordeaux, Dijon, Saint-Etienne, Nantes, Rennes et Toulouse pour étudier l'impact économique du mouvement des "Gilets jaunes" qui secoue la France depuis la mi-novembre.

"Au 24 janvier, 4.577 entreprises ont demandé à bénéficier du dispositif d'activité partielle auprès des services du ministère du Travail, ce qui représente 66.000 salariés pour 36 millions d'euros de soutien", annoncent les secrétaires d'Etat dans un communiqué commun.

Les sociétés peuvent bénéficier de mesures d'étalement des échéances sociales et fiscales. Leurs crédits d'impôts seront remboursés "dans les meilleurs délais possibles", promet le gouvernement.

---

HIDALGO ANNONCE LA CRÉATION D'UNE POLICE MUNICIPALE À PARIS

PARIS - Anne Hidalgo a annoncé vendredi la création, en 2020, d'une police municipale à Paris qui sera équipée de matraques et de bombes de gaz lacrymogène mais pas d'armes à feu. C'est un revirement de la part de la maire de la capitale, engagée dans la pré-campagne des municipales de 2020, qui s'était jusqu'à présent opposée à la naissance d'une telle police, courante dans les autres grandes villes de France.