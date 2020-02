L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (26/02)

CORONAVIRUS

QUATRE DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES EN ITALIE, DÉBUT DE POLÉMIQUE

PALERME/ROME - Les autorités italiennes ont annoncé mardi quatre décès supplémentaires liés au coronavirus, dont la présence a débordé la Lombardie et la Vénétie, les deux régions les plus touchées par l'épidémie, gagnant notamment la Toscane et la Sicile.

Réunis à Rome, les ministres de la Santé des pays européens frontaliers de l'Italie ont exclu de fermer leurs frontières avec le pays. "Nous sommes convenus de laisser les frontières ouvertes. Fermer les frontières serait une mesure disproportionnée et inefficace à ce stade", a dit le ministre italien Roberto Speranza.

Participant à cette réunion, son homologue français, Olivier Véran, a précisé qu'"à ce stade il n'y a pas lieu d'annuler a priori les grands événements publics, qu'il soit de nature sportive ou culturelle".

En football, l'Olympique lyonnais doit accueillir mercredi la Juventus Turin dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions. "A l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a pas lieu d'envisager l'annulation de ce match", a-t-il précisé par la suite sur BFM TV.

Depuis une flambée des cas en fin de semaine dernière, l'Italie est, de loin, le pays européen le plus touché par le coronavirus apparu en décembre dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine. Au dernier pointage, 322 nouveaux cas et 11 décès ont été enregistrés par les autorités italiennes.

DEUX NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS EN FRANCE

PARIS - Deux nouveaux de cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés en France, a annoncé mardi le directeur général de la santé Jérôme Salomon.

"Nous avons ce soir deux nouveaux cas, nous avons donc 14 cas confirmés: deux personnes hospitalisées, onze guéries et un décédé", a précisé le Pr Salomon lors d'un point de situation sur le Covid-19.

Concernant ces nouveaux cas, il s'agit d'une jeune femme chinoise revenue de Chine le 7 février et hospitalisée à Paris et qui a "un tableau très rassurant", a-t-il précisé.

"Le 14e cas vient de nous être signalé (...), il s'agit d'un homme français qui rentre d'un séjour en Lombardie et qui est actuellement hospitalisé en région Auvergne-Rhônes-Alpes", a-t-il poursuivi. "Son état n'inspire pas d'inquiétude."

Le Premier ministre Edouard Philippe réunira mercredi à 16h30 plusieurs ministres et secrétaires d'Etat pour un nouveau point de situation sur le Covid-19.

LE BILAN DÉPASSE LES 2.700 DÉCÈS EN CHINE, OÙ LE PIC SEMBLE ATTEINT

SHANGHAI/PEKIN - Le coronavirus a contaminé 78.064 personnes et causé 2.715 décès en Chine continentale depuis le début de l'épidémie en décembre dernier, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires chinoises dans leur point quotidien.

La Commission nationale de la santé a déclaré avoir recensé mardi 52 décès supplémentaires liés au virus dans le pays, contre 71 décès la veille. Elle a rapporté 406 nouveaux cas confirmés de contamination, contre 508 la veille.

La totalité des décès supplémentaires et la grande majorité des nouveaux cas ont été signalés dans la province de Hubei, dans le centre du pays, berceau de l'épidémie.

Plusieurs provinces chinoises ont annoncé qu'elles allaient revoir à la baisse leurs mesures d'urgence face à l'épidémie, estimant que les risques liés au virus avaient diminué, a rapporté mercredi la presse officielle chinoise.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé cette semaine que l'épidémie en Chine avait atteint un pic entre le 23 janvier et le 2 février et déclinait depuis.

---

L'UE PRÊTE À LANCER DES NÉGOCIATIONS "DIFFICILES" AVEC LONDRES

BRUXELLES - L'Union européenne (UE) est prête à entamer les négociations sur ses futures relations avec le Royaume-Uni mais le processus s'annonce ardu et pourrait échouer si Londres revient sur ses engagements concernant la sécurisation de la frontière irlandaise.

Les ministres des Affaires européennes des Vingt-Sept, réunis mardi à Bruxelles, ont adopté leur mandat commun de négociation.

A Londres, le gouvernement britannique a de son côté validé mardi son propre mandat de négociation, qui sera publié jeudi.

Un premier cycle de discussions aura lieu de lundi à jeudi à Bruxelles et un autre se déroulera à Londres dans le courant du mois de mars, a dit le négociateur européen Michel Barnier, en précisant que l'UE souhaitait lancer 10 groupes de négociations parallèles sur des thèmes tels que le commerce, la sécurité ou la politique étrangère.

Le Royaume-Uni a quitté officiellement l'UE le 31 janvier dernier après trois ans de discussions délicates qui n'ont pas permis d'aboutir à une solution définitive sur la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande -seule frontière terrestre entre le bloc et le Royaume-Uni - et la façon d'éviter le rétablissement d'une séparation physique susceptible de réveiller les tensions communautaires.

---

FRANCE-EDOUARD PHILIPPE OUVRE LA PORTE AU "49.3" SUR LA RÉFORME DES RETRAITES

PARIS - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a ouvert mardi la porte à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution permettant une adoption sans débat de la réforme des retraites dont l'examen laborieux est en cours à l'Assemblée nationale.

Lors des questions d'actualité au Palais-Bourbon, le chef du gouvernement a évoqué cette possibilité, "le cas échéant", afin de respecter le calendrier prévu, ce qui constituerait une première dans cette législature.

Le recours à cette option est envisagé depuis plusieurs jours au regard de l'enlisement des débats sur le projet de loi ordinaire dont le 1er article, sur un total de 65, a été adopté lundi après plus d'une semaine de discussions hachées, week-end compris.

---

HOSNI MOUBARAK, L'ANCIEN "RAÏS" ÉGYPTIEN, EST MORT À 91 ANS

LE CAIRE - L'ancien président égyptien Hosni Moubarak, emporté par les soulèvements populaires du "printemps arabe" en 2011 après 30 années au pouvoir, est mort mardi à l'âge de 91 ans.

Allié des pays occidentaux dans la lutte contre l'islamisme politique, incarné en Egypte par les Frères musulmans, Hosni Moubarak a, sur le plan intérieur, réprimé les oppositions et s'est montré incapable de faire décoller l'économie égyptienne, sur fond d'accusations de corruption, jusqu'à sa mise à l'écart par ses pairs militaires en février 2011 face à la contestation de centaines de milliers de jeunes rassemblés sur la place Tahrir du Caire.

Il est mort après plusieurs semaines passées en soins intensifs à la suite d'une intervention chirurgicale.

Arrivé au pouvoir après l'assassinat d'Anouar al Sadate par un commando islamiste en 1981, Hosni Moubarak avait été arrêté deux mois après sa chute, puis condamné à la réclusion à perpétuité pour la mort de 239 manifestants durant cette "Révolution du Nil". Il avait été libéré en 2017 après l'annulation de cette condamnation.

---

SYRIE-LES REBELLES SOUTENUS PAR ANKARA REPRENNENT UNE VILLE PROCHE D'IDLIB

ANKARA/AMMAN - Les rebelles syriens soutenus par l'armée turque se sont emparés de la ville de Nairab, dans la région d'Idlib, a-t-on appris mardi de représentants turcs et d'insurgés, la première zone dont ils ont repris le contrôle face à la progression des forces gouvernementales dans le nord-ouest du pays.

Les troupes du président Bachar al Assad, soutenues par l'aviation russe, tentent de mettre la main sur ce dernier bastion rebelle en Syrie après neuf années de conflit.

Elles ont pris la ville de Kafr Nabel et des zones voisines, situées à environ 30 km au sud-ouest de Nairab, ont rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une source locale et la presse pro-Damas.

Ankara a envoyé des milliers de soldats et de l'équipement dans la région afin de soutenir les rebelles syriens, alimentant les tensions avec Moscou, soutien de Damas.

---

NETANYAHU RELANCE UN PROJET CONTROVERSÉ DE COLONISATION PRÈS DE JÉRUSALEM

JERUSALEM - Benjamin Netanyahu a annoncé mardi la relance du projet israélien de colonisation le plus controversé, qui, selon les Palestiniens, entraînera de fait la scission de la Cisjordanie et l'isolement de Jérusalem-Est et les empêchera de créer un Etat sur un territoire continu.

Six jours avant des élections législatives pour lesquelles il compte sur le soutien des colons et de leurs partisans, le Premier ministre israélien a fait savoir qu'il donnerait son feu vert à la mise en chantier de 3.500 logements pour colons juifs sur un ensemble de collines arides baptisé E-1.

Israël avait gelé ce projet en 2012 en raison des objections soulevées par les Etats-Unis et l'Union européenne, notamment, qui le considéraient comme un obstacle à la conclusion d'un accord de paix avec les Palestiniens.

---

BOB IGER CÈDE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE WALT DISNEY À BOB CHAPECK

NEW YORK - Walt Disney a annoncé mardi le remplacement avec effet immédiat de Robert Iger par Bob Chapek au poste de directeur général.

En fonction depuis 2005, Bob Iger restera président et supervisera les activités créatrices du géant des médias et du divertissement jusqu'à l'expiration de son mandat, le 31 décembre 2021, précise Walt Disney dans un communiqué.

Son successeur Bob Chapek devient le septième DG de l'entreprise en près de 100 ans d'existence.