L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (26/11)

2018, ANNÉE RECORD DE CONCENTRATION DES GAZ À EFFET DE SERRE DANS L'ATMOSPHÈRE

GENEVE - Les gaz à effet de serre ont atteint des niveaux de concentration record en 2018, une tendance à long terme qui expose les générations futures à "une aggravation des conséquences du changement climatique", a annoncé lundi l'Organisation météorologique mondiale.

Dans son bulletin annuel, l'OMM précise que les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) ont atteint 407,8 parties par million (ppm) en 2018 à l'échelle du globe, alors qu'elles étaient de 405,5 ppm en 2017.

"Il n'y a aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution, de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère malgré tous les engagements pris au titre de l'Accord de Paris sur le climat", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas.

---

LVMH RACHÈTE LE JOAILLIER AMÉRICAIN TIFFANY POUR 14,7 MDS

PARIS - LVMH a annoncé lundi le rachat de Tiffany pour environ 14,7 milliards d'euros, la plus grande acquisition jamais réalisée par le géant français du luxe, qui compte redonner du lustre au célèbre joaillier américain en investissant dans ses boutiques et de nouvelles collections.

Le groupe dirigé par Bernard Arnault va débourser 135 dollars par action en numéraire et prévoit de finaliser l'opération au milieu de l'année 2020.

Cette acquisition doit permettre à LVMH d'étoffer sa division la moins importante, les montres et joaillerie, au sein de laquelle figurent déjà les marques Bulgari et Tag Heuer, de se développer dans l'un des domaines les plus dynamiques du secteur du luxe et de renforcer sa présence aux Etats-Unis.

"C'est une icône de l'Amérique, qui au passage devient un peu française", a dit Bernard Arnault à Reuters à propos du joaillier créé à New York en 1837. "Il y a chez Tiffany des points extraordinairement marquants, par exemple la couleur. On est propriétaire d'une couleur, c'est quand même très rare."

Tiffany est cependant confronté à l'évolution des modes de consommation et aux conséquences de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, qui accentue la tendance des clients chinois à effectuer de plus en plus d'achats dans leur pays.

---

LA FRANCE RENFORCE SON ARSENAL FACE AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

PARIS - Reconnaissant des "dysfonctionnements" et une "faillite collective", le gouvernement français a présenté lundi quarante mesures visant à améliorer la réponse apportée aux violences faites aux femmes, sans toutefois leur consacrer un budget à la hauteur des attentes des associations.

Selon le ministère de l'Intérieur, 121 femmes sont mortes en 2018 en France, victimes de violences conjugales, un chiffre qui aurait déjà été dépassé en 2019 selon un collectif citoyen qui a dénombré plus de 130 femmes tuées depuis le 1er janvier par leur conjoint ou leur ex-conjoint.

Du "Grenelle" lancé en septembre, le gouvernement a retenu 40 mesures dont la création d'ici 2021 de 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades - contre 271 actuellement.

La ligne d'écoute dédiée aux victimes de violences conjugales - 3919 - fonctionnera désormais "24 heures/24 et 7 jours sur 7", la suspension de l'autorité parentale du père agresseur en cas d'homicide conjugal sera automatique.

Une dérogation au secret médical en "cas d'urgence absolue où il existe un risque sérieux de renouvellement de violence" sera désormais possible. La notion d'"emprise" sera en outre inscrite dans les Codes civil et pénal.

---

RETRAITES: PHILIPPE PROMET UNE "FEUILLE DE ROUTE" AVANT LA FIN DE L'ANNÉE OU DÉBUT 2020 - SYNDICATS

PARIS - Edouard Philippe s'est engagé à présenter "avant la fin de l'année" ou début 2020 une feuille de route pour le projet de réforme des retraites, objet d'une journée de mobilisation le 5 décembre, ont déclaré lundi la CFTC et la CPME.

Le Premier ministre, qui a convoqué pour dimanche un séminaire gouvernemental sur ce dossier, reçoit jusqu'à mardi syndicats et patronats dans le cadre des concertations sur le projet de régime universel par points fusionnant les 42 régimes existants d'ici à 2025.

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, il suscite l'hostilité de nombreuses organisations syndicales, CGT et FO en tête, qui ont appelé à la mobilisation à partir du 5 décembre, 24 ans après les grandes grèves de 1995 qui avaient contraint le gouvernement d'alors à renoncer à sa réforme des retraites.

---

UN RAPPORT ACCUSATEUR POUR L'ETAT SUR LES MÉFAITS DU CHLORDÉCONE - PRESSE

PARIS - L'Etat français a exposé à des "risques inconsidérés" les populations et les territoires de Guadeloupe et de Martinique en autorisant le recours massif au chlordécone, un puissant pesticide utilisé de 1972 à 1993 dans les bananeraies et classé cancérigène possible dès 1975 par l'OMS, selon un rapport parlementaire dévoilé lundi par Le Monde.

Selon une étude de Santé Publique France publiée en 2018, 92% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens sont aujourd'hui contaminés par ce produit que la France a interdit en 1990, interdiction étendue aux Antilles trois plus tard.

Le chlordécone était destiné à lutter contre le charançon, un insecte qui ravageait les plantations.

---

HONG KONG

LA CHINE CONVOQUE L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS À PÉKIN

SHANGHAI - Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué lundi l'ambassadeur des Etats-Unis à Pékin, Terry Branstad, pour protester contre l'adoption au Congrès américain la semaine dernière d'une loi soutenant les manifestants antigouvernementaux à Hong Kong.

Dans une note, le ministre adjoint des Affaires étrangères presse les Etats-Unis de "corriger leurs erreurs et d'arrêter d'interférer dans les affaires de Hong Kong et dans les affaires internes de la Chine".

Zheng Zeguang dit considérer l'adoption du "Hong Kong human rights and democracy Act" par les parlementaires américains comme une forme d'encouragement aux violences qui secouent Hong Kong et une violation des règles basiques régissant les relations internationales.

Le président américain Donald Trump prévoit de promulguer en loi le texte adopté par le Congrès, a-t-on appris de source proche du dossier, une démarche qui pourrait compliquer les négociations commerciales avec Pékin.

---

USA-ELIZABETH WARREN ACCUSE MICHAEL BLOOMBERG DE CHERCHER À ACHETER LA PRÉSIDENTIELLE DE 2020

ANKENY, Iowa - Elizabeth Warren, candidate à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de l'an prochain aux Etats-Unis, a accusé lundi Michael Bloomberg de chercher à acheter la démocratie américaine.

L'ex-maire milliardaire de New York, qui est âgé de 77 ans, s'est lancé ce week-end dans la course des primaires démocrates et s'est offert lundi pour 37 millions de dollars de publicités télévisées vantant sa candidature.

Classé par le magazine Forbes au huitième rang des plus grosses fortunes des Etats-Unis, avec 53,4 milliards de dollars d'avoirs, le fondateur du groupe d'informations et de données financières portant son nom a précisé qu'il financerait sa campagne sur ses fonds propres et qu'il n'accepterait aucun don.

---

USA/"IMPEACHMENT"-UN RAPPORT DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ATTENDU DÉBUT DÉCEMBRE

WASHINGTON - L'enquête de la Chambre des représentants sur les interactions entre Donald Trump et l'Ukraine va entrer dans une nouvelle phase le mois prochain avec la publication d'un rapport pouvant mener à la mise en accusation du président républicain, a dit lundi le président démocrate de la commission menant l'enquête.

Dans une lettre adressée au Congrès, Adam Schiff indique que les commissions impliquées dans l'enquête dans le cadre de la procédure de destitution ("impeachment") vont envoyer un rapport à la commission des Affaires judiciaires de la Chambre après la reprise des travaux parlementaires, le 3 décembre.

Le président de la commission du Renseignement de la Chambre, contrôlée par les démocrates, note que le manque de coopération de l'administration Trump pourrait servir de base à un acte distinct d'accusation - pour obstruction au Congrès - visant le chef de la Maison blanche.

Publier un rapport est une condition préalable à un possible vote à la Chambre des représentants pour une mise en accusation formelle de Donald Trump.

