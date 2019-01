L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (28/01)

VENEZUELA: MADURO REJETTE L'ULTIMATUM DES EUROPÉENS

MAIS SE DIT PRÊT A DIALOGUER

CARACAS - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté dimanche l'appel de plusieurs pays européens, dont la France, à annoncer dans un délai de huit jours une nouvelle élection présidentielle pour tenter de résoudre la crise politique au Venezuela.

Dans un entretien accordé à la chaîne CNN Türk, le dirigeant vénézuélien se déclare en revanche prêt au dialogue et estime qu'une rencontre avec Donald Trump est peu probable mais n'est pas impossible.

"Heureusement, nous ne dépendons pas de l'Europe. Ni de ces attitudes arrogantes, supérieures, nous regardant de haut parce que nous serions des 'Sudacas' (ndlr, terme péjoratif désignant les Sud-Américains) inférieurs à eux", a-t-il dit.

"Cette élite européenne est finie, elle ne représente plus le peuple européen. Les dirigeants de l'Europe sont des lèche-bottes qui s'agenouillent devant la politique de Donald Trump."

Dans une interview accordée au quotidien français Le Figaro, l'opposant Juan Guaido, qui s'est proclamé mercredi dernier chef de l'Etat par intérim, salue pour sa part l'initiative de la France et d'autres Etats européens. "Cette prise de position forte est très importante pour nous", dit-il.

"On peut annoncer une élection mais le plus important, ajoute-t-il cependant, est de réunir les conditions permettant d'organiser une vraie élection, libre et démocratique, avec une révision du registre électoral, la rénovation du Conseil national électoral et la possibilité pour les Vénézuéliens qui sont partis de voter. Voilà qui demande du temps."

L'administration américaine, qui a été la première à reconnaître Juan Guaido lorsque le président de l'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition, s'est proclamé chef de l'Etat par intérim, a appelé les Etats membres de la communauté internationale à "choisir leur camp" et à rompre leurs liens financiers avec le gouvernement de Maduro.

La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont fait savoir samedi qu'elles étaient prêtes à reconnaître Guaido, à leur tour, si de nouvelles élections n'étaient pas annoncées dans un délai de huit jours, soit d'ici à dimanche prochain.

La Russie, qui soutient le pouvoir en place à Caracas, a qualifié l'ultimatum européen d'absurde tandis que le ministre vénézuélien des Affaires étrangères l'a jugé "puérile". Le président turc avait exprimé son soutien à Nicolas Maduro dans un entretien téléphonique jeudi.

---

MAY EXCLUT UN BREXIT SANS ACCORD

MAIS NE PEUT PAS ENCORE LE DIRE

LONDRES - Theresa May ne fera pas sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne sans un accord de divorce, mais la Première ministre britannique ne peut pas le dire en public pour ne pas affaiblir sa position dans les négociations avec Bruxelles, écrit dimanche soir le quotidien The Sun sur son site internet.

D'après le journal tabloïd qui cite plusieurs sources, la dirigeante conservatrice a informé en privé plusieurs ministres de son gouvernement qu'il n'y aurait pas de Brexit sans accord.

Selon un haut responsable du Parti conservateur cité par le Sun, les ministres favorables à un maintien du Royaume-Uni dans l'UE ont réussi à influencer May. "Elle est terrifiée pour les emplois; ils lui ont mis en tête qu'une sortie sans accord provoquerait de nombreuses destructions d'emploi, et elle ne veut pas de cela", dit-il au Sun.

A 48 heures d'un nouveau vote mardi à la chambre des Communes sur le Brexit, deux membres du gouvernement britannique avaient publiquement affiché leurs divergences dimanche dans les colonnes du Sunday Times.

---

BRÉSIL: LE BILAN DE LA CATASTROPHE MINIÈRE

S'ALOURDIT À 58 MORTS

BRUMADINHO, Brésil - Le bilan toujours provisoire de la digue qui s'est rompue vendredi sur une exploitation minière de la compagnie Vale, au Brésil, s'établissait dimanche soir à 58 morts, selon un nouveau pointage des autorités.

Flavio Godinho, porte-parole régional de la Protection civile, a précisé à la télévision que ce bilan risquait encore de s'alourdir.

Les recherches ont repris dimanche après plusieurs heures d'interruption.

Les services de secours brésiliens avaient en effet ordonné dans la journée, et à titre de précaution, la suspension des opérations de secours et l'évacuation d'environ 24.000 habitants de Brumadinho, la localité de l'Etat du Minas Gerais (sud-est) déjà frappée cette semaine, alors qu'une seconde digue minière menaçait de rompre.

---

MACRON MET EN GARDE SISSI SUR LES DROITS DE L'HOMME

LE CAIRE - Emmanuel Macron a estimé dimanche, à la veille de sa rencontre au Caire avec son homologue égyptien Abdel Fattah al Sissi, que la situation des droits de l'Homme et des libertés individuelles en Egypte avait empiré et qu'elle menaçait désormais la stabilité du pays lui-même.

Lors de la visite du président égyptien à Paris en octobre 2017, le chef de l'Etat français avait à l'époque refusé de donner "des leçons" à l'Egypte, suscitant l'ire des ONG qui s'alarment régulièrement de la violation des droits de l'Homme depuis l'arrivée de Sissi au pouvoir en 2014.

"Sur le sujet des droits de l'homme en Egypte, les choses se sont empirées depuis octobre 2017 de manière très claire", a dit Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec des journalistes au Caire, à la veille d'un tête-à-tête avec son homologue au palais présidentiel.

"Je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des opposants politiques qui sont emprisonnés mais bien des opposants qui sont dans le champ démocratique traditionnel mais qui ne menacent pas la stabilité du régime, ce sont des journalistes, des homosexuels, des femmes et des hommes qui ont des convictions mais qui ne me semblent en rien menacer le régime", a-t-il poursuivi.

Le chef de l'Etat a fait savoir qu'il entendait, lors de cette visite qui s'achèvera mardi, évoquer la question des droits de l'Homme "plus ouvertement" afin de montrer une gradation" par rapport à octobre 2017. Il a également estimé que la libération de deux prisonniers, sur la liste transmise à son homologue à Paris, était un "résultat insuffisant".

MACRON TIRERA DES "CONSÉQUENCES PROFONDES"

DU MOUVEMENT DES "GILETS JAUNES"

LE CAIRE - Emmanuel Macron a déclaré dimanche depuis Le Caire qu'il tirerait "des conséquences profondes" de la colère exprimée depuis le début du mouvement des "Gilets jaunes" mi-novembre, conséquences qui, a-t-il précisé, ne seront pas simplement "des mesures techniques".

"Je prends très au sérieux ce moment que nous vivons", a dit le chef de l'Etat français lors d'une rencontre avec des journalistes dans la capitale égyptienne. "Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il donnera, ce que je sais, c'est que j'en tirerai les conséquences profondes."

"Des convictions vont se forger dans les prochaines semaines et les prochains mois qui impliqueront des décisions très profondes dans différents champs; ce n'est pas simplement telle ou telle mesure technique", a-t-il ajouté. "Je le vois comme une nouvelle étape de la transformation du pays".

---

EN RÉPONSE AUX GILETS JAUNES,

DES MILLIERS DE FOULARDS ROUGES À PARIS

PARIS - Plusieurs milliers de manifestants "Foulards rouges" ont défilé dimanche à Paris dans le calme en une "marche républicaine des libertés" pour répondre aux violences qu'ils imputent aux "Gilets jaunes".

Les participants, partisans du "Grand débat national" organisé par le président de la République Emmanuel Macron et opposants à toute contestation violente, étaient au nombre de 10.500, selon la Préfecture de police de Paris.

Samedi, pour le onzième "acte" de la mobilisation des "Gilets jaunes", le ministère de l'Intérieur avait répertorié 4.000 participants dans la capitale et 69.000 dans toute la France.

Cet "Acte XI" s'est soldé par 66 interpellations à Paris, selon la préfecture de police, et huit blessés légers dont un policier. Une plainte a été déposée au nom de Jérôme Rodrigues, un "Gilet jaune" blessé à l'oeil samedi soir dans la capitale.

---

LES PROPOSITIONS D'ALSTOM ET SIEMENS SONT TRÈS TARDIVES,

SELON LA COMMISSAIRE VESTAGER

BERLIN - La Commission européenne examine les concessions de dernière minute proposées par Alstom et Siemens pour tenter de sauver leur projet de mariage dans le ferroviaire mais leur initiative intervient "bien au-delà des délais habituels", a déclaré dimanche Margrethe Vestager à Reuters.

Présente au congrès du Parti libéral allemand (FDP) à Berlin, la commissaire européenne à la Concurrence a confirmé que les deux groupes avaient transmis de nouvelles propositions vendredi, soit au 110e jour de la procédure d'examen, ce qui est "bien, bien au-delà des délais habituels".

"Nous examinons ce qui nous a été transmis ce vendredi. C'est la dernière tentative, si c'est encore possible", a-t-elle ajouté.

La Commission européenne s'est donnée jusqu'au 18 février pour rendre sa décision mais Reuters a rapporté la semaine dernière que cet avis pourrait être rendu dès le 6 février et serait négatif.

A PARIS, Bruno Le Maire, le ministre français , a estimé sur France Inter que "plus rien ne justifie un refus par la Commission européenne de la fusion entre Siemens et Alstom".

Ce projet est censé créer un champion européen du ferroviaire face au numéro un mondial chinois CRRC mais la Commission européenne a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences d'un tel mariage sur la concurrence.