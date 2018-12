L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (28/12)

L'ELYSÉE SOMME BENALLA DE S'EXPLIQUER SUR SES ACTIVITÉS

PARIS - L'Elysée a confirmé jeudi avoir demandé à Alexandre Benalla des explications sur "d'éventuelles missions personnelles et privées" qu'il aurait menées quand il travaillait pour la présidence, Mediapart affirmant pour sa part que l'ex-chargé de mission continuait de voyager avec un passeport diplomatique.

Selon le quotidien Le Monde, qui a révélé cette demande d'explication, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a écrit le 22 décembre à Alexandre Benalla, licencié en juillet par l'Elysée, pour solliciter "toutes informations pertinentes" sur les activités de "consultant" dont il se prévaut désormais.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir a demandé à Alexandre Benalla "par lettre recommandée du 26 juillet 2018, de restituer les deux passeports diplomatiques en sa possession", émis les 20 septembre 2017 et 24 mai 2018.

Le ministère a déclaré jeudi qu'il "examine les suites à donner, y compris judiciaires".

---

LE DJIHADISTE CHÉRIF MIS EN EXAMEN ET PLACÉ EN DÉTENTION

PARIS - Le djihadiste français Peter Chérif a été mis en examen jeudi du chef d'association de malfaiteurs terroriste criminelle en récidive et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Paris.

Il devra d’autre part exécuter la peine de cinq ans de prison prononcée à son encontre par un tribunal correctionnel le 10 mars 2011. Il est mis examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur le fondement d'une enquête préliminaire lancée en mai 2017, visant son séjour dans les zones du Moyen-Orient où ont sévi ou sévissent encore les mouvements islamistes extrémistes tels qu'Al Qaïda et le groupe Etat islamique.

Proche des frères Chérif et Saïd Kouachi, les auteurs de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, Peter Chérif, alias Abou Hamza, 36 ans, ancien délinquant converti à l'islam radical au début des années 2000, a notamment fait partie de la filière dite des Buttes-Chaumont, à Paris.

--- L'OPINION IMPUTE LE SHUTDOWN DAVANTAGE A TRUMP QU'AUX DÉMOCRATES

NEW YORK/WASHINGTON - Quarante-sept pour cent des Américains tiennent Donald Trump pour responsable du "shutdown" partiel de l'administration américaine, contre 33% qui l'imputent aux élus démocrates du Congrès, à en croire un sondage Reuters/Ipsos rendu public jeudi.

Seulement 35% des personnes interrogées dans le sondage Reuters/Ipsos souhaitent que le Congrès débloque dans sa loi de finances des fonds pour ce mur. Seuls 25% disent soutenir le shutdown provoqué par Donald Trump pour tenter de contraindre le Congrès à lui allouer les fonds qu'il réclame.

Les deux chambres du Congrès ont par ailleurs tenu une brève séance, jeudi, mais n'ont pris aucune mesure visant à mettre fin au "shutdown" partiel en cours, avant d'ajourner ensuite leurs travaux.

---

L'AMBASSADEUR DE L'UE EN RDC VA ÊTRE EXPULSÉ

KINSHASA - La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé jeudi l'expulsion prochaine de l'ambassadeur européen, Bart Ouvry, après le renouvellement des sanctions de l'Union à l'encontre de plusieurs personnalités, dont le candidat à la présidentielle de la coalition au pouvoir.

Le ministère des Affaires étrangères l'a fait savoir à l'issue d'une réunion avec les ambassadeurs étrangers à Kinshasa. Cette décision a été prise deux ans après l'entrée en vigueur des sanctions et trois jours seulement avant l'élection présidentielle.

---

MADAGASCAR-RAJOELINA PROCLAMÉ VAINQUEUR DE LA PRÉSIDENTIELLE

ANTANANARIVO - Andry Rajoelina a remporté le second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 19 décembre à Madagascar, selon les résultats provisoires annoncés jeudi par la commission électorale.

La Haute Cour constitutionnelle dispose de neuf jours pour valider ces résultats. Marc Ravalomanana, auquel Andry Rajoelina était confronté au second tour, a fait état de fraudes dimanche, à l'annonce de résultats partiels.

Selon la commission électorale, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, qui ont tous deux exercé les fonctions présidentielles, ont respectivement recueilli 55,66% et 44,34% des voix. La participation a été de 48%.

---

LES EMIRATS ARABES UNIS ROUVRENT LEUR AMBASSADE À DAMAS

BEYROUTH - Les Emirats arabes unis (EAU) ont rouvert jeudi leur ambassade à Damas, une victoire diplomatique pour le régime de Bachar al Assad, car ce pays du Golfe allié aux Etats-Unis a naguère soutenu certains groupes armés rebelles en guerre contre le pouvoir syrien.

Selon les EAU, cette mesure vise à normaliser les relations bilatérales et à éviter les ingérences régionales dans les "affaires syriennes arabes" - ce qui semble être une allusion à l'Iran, pays extérieur au monde arabe dont le soutien à Assad a été déterminant.

Les EAU ont été l'un des pays de la région qui ont appuyé certains groupes rebelles, mais ils ont joué un rôle moins important que l'Arabie saoudite, le Qatar ou la Turquie.

--- CLIMAT/2018-LES 10 CATASTROPHES LES PLUS GRAVES ONT COÛTÉ $85 MD

LONDRES - Les dix plus graves catastrophes dues au changement climatique de 2018 ont causé au moins 84,8 milliards de dollars (74,4 milliards d'euros) de dégâts, selon un étude de l'organisation humanitaire Christian Aid publiée jeudi.

"Ce rapport montre que, pour beaucoup, le changement climatique a d'ores et déjà des conséquences dévastatrices sur les conditions de vie et les moyens de subsistance", souligne Kat Kramer, directrice l'ONG pour les questions climatiques, dans un communiqué.

Les catastrophes naturelles liées au réchauffement les plus coûteuses de l'année ont été les ouragans Florence et Michael, qui ont causé au moins 32 milliards de dollars (28 milliards d'euros) de dégâts aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, d'après les auteurs du rapport.

---

VINCI-ACCORD POUR DEVENIR ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE GATWICK

PARIS - Vinci a annoncé jeudi un accord pour devenir actionnaire majoritaire de l'aéroport londonien de Gatwick avec le rachat de 50,01% des parts du deuxième aéroport britannique pour environ 2,9 milliards de livres sterling (3,2 milliards d'euros).

L'opération, conclue avec la société propriétaire, Gatwick Airport Limited, devrait être finalisée au premier semestre 2019. Vinci deviendra opérateur de la plateforme, en partenariat avec le fonds Global Infrastructure Partners, qui gérera les 49,99% restants.

"On est à un moment un peu particulier pour Londres et le Royaume-Uni, et avoir une transaction à moins de 20 fois l'Ebitda pour une licence illimitée est quelque chose dont on n'aurait pas rêvé il y a quelques mois sur le système londonien", a déclaré Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports, en réponse à une question sur l'opportunité d'un tel investissement avec le Brexit.

---

FRANCE-LE NOMBRE DE PARTICULIERS EMPLOYEURS A ENCORE RECULÉ EN 2017

PARIS - Le nombre de particuliers employeurs à domicile a reculé de 0,1% en 2017, à environ 1,9 million, une quasi-stabilisation après sept années de baisses consécutives, selon les chiffres publiés vendredi par l'Acoss, la caisse nationale de l'Urssaf.

Cette évolution s’explique par une nouvelle baisse du nombre d’employeurs hors gardes d’enfants (-0,3%, à plus de 1,8 million), le nombre d’employeurs de garde d’enfant à domicile restant dynamique (+2,6%, à près de 100.000).

La masse salariale nette de l’emploi à domicile a augmenté de 0,3%, tandis que le nombre d’heures déclarées a diminué de 1,6%.

Le nombre de particuliers recourant à une assistante maternelle hors domicile recule quant à lui de 1,9%, à environ 800.000, portant le nombre total de particuliers employeurs à environ 2,7 millions fin 2017, en baisse de 0,7%.