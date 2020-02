L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (29/02)

CORONAVIRUS

LA CHINE FAIT ÉTAT DE 427 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS

Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré samedi avoir confirmé la veille 427 nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine continentale, portant à 79.251 le nombre de cas recensés dans le pays depuis que l'épidémie y est apparue en décembre dernier.

Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état de 47 décès supplémentaires liés au virus. Le bilan est désormais de 2.835 morts dans le pays, a-t-elle précisé.

Par ailleurs, l'activité dans le secteur manufacturier chinois est tombée à son plus bas niveau jamais enregistré en février, soulignant l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la deuxième économie du monde.

L'indice PMI manufacturier officiel a reculé en février à 35,7, après 50,0 le mois précédent, montrent les données communiquées par le Bureau national de la statistique (BNS), nettement en dessous du seuil qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un indice PMI de 46,0.

L'activité dans le secteur chinois des services s'est également contractée à un rythme record. L'indice PMI officiel du secteur s'est établi à 29,6 en février, après 54,1 en janvier, montrent les données du BNS.

LA FRANCE COMPTE 19 NOUVEAUX CAS, L'ÉPIDÉMIE A FRANCHI UNE ÉTAPE

PARIS - Dix-neuf cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus ont été recensés en France où l'épidémie est passée à un nouveau stade, a annoncé vendredi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce qui porte le total à 57 contaminations.

"Nous avons ce soir 57 cas de coronavirus sur notre territoire, soit 19 cas de plus qu'hier à la même heure. Aucun nouveau décès n'est à déplorer", a-t-il déclaré au terme d'un déplacement dans le département de l'Oise, où un regroupement de cas (cluster) préoccupe particulièrement les autorités.

Le ministre a précisé que la France avait "franchi une nouvelle étape" dans l'épidémie.

"Nous passons désormais au stade 2, c'est-à-dire que le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", a-t-il dit, appelant la population à respecter les règles de protection "plus indispensables que jamais" (se laver les mains toutes les heures, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, etc.).

Il a recommandé au passage d'"éviter la poignée de main".

LE RISQUE D'UNE PROPAGATION MONDIALE DÉSORMAIS "TRÈS ÉLEVÉ" - OMS

GENEVE - Le risque de propagation du coronavirus à l'échelle mondiale est désormais jugé très élevé, a annoncé vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d'une conférence de presse.

"Nous ne sous-estimons pas le risque, c'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui que le risque mondial était très élevé. Nous sommes passé d'élevé à très élevé", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le patron de l'OMS a ajouté que les pouvoirs publics commettraient une "grave erreur" s'ils décidaient de passer d'une stratégie d'endiguement de la propagation du coronavirus à une stratégie d'adaptation à se présence, où sa circulation serait en quelque sort acceptée.

QUATRE DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES EN ITALIE ROME - Quatre nouveaux décès ont été attribués au coronavirus vendredi en Italie, portant le bilan au niveau national à 21 morts, a annoncé la protection civile.

Une semaine après l'apparition brutale de l'épidémie en Lombardie et en Vénétie, dans le nord de l'Italie, le pays compte désormais 888 cas de contamination, contre 650 la veille, selon le dernier bilan communiqué par les autorités.

---

SYRIE: ANKARA ANNONCE QU'ELLE N'EMPÊCHERA PLUS LES MIGRATIONS VERS L'EUROPE

ANKARA - Face à l'intensification des combats dans la province syrienne d'Idlib qui ont provoqué jeudi la mort de plusieurs dizaines de soldats turcs et au risque d'un nouvel afflux de migrants, la Turquie va cesser d'empêcher les réfugiés syriens de rejoindre l'Europe, a déclaré un haut représentant turc.

Plusieurs groupes de migrants se sont dirigés dès vendredi matin en direction des frontières grecques et bulgares, ont constaté des journalistes de Reuters, conduisant les autorités d'Athènes et Sofia à renforcer les patrouilles.

Une frappe aérienne menée par les forces gouvernementales syriennes contre la province d'Idlib, dernier bastion des insurgés dans le nord-ouest du pays, a tué 33 soldats turcs et blessé plusieurs autres, a annoncé séparément vendredi matin le gouverneur de la province turque de Hatay, frontalière de la Syrie.

En représailles à cette attaque, a déclaré le directeur des communications de la Turquie, Fahrettin Altun, toutes les cibles gouvernementales syriennes "connues" sont sous le feu de l'aviation turque soutenue par des unités au sol.

---

RÉFÉRENDUM ET LÉGISLATIVES REPOUSSÉS IN EXTREMIS EN GUINÉE

CONAKRY - Le président guinéen Alpha Condé a annoncé vendredi soir le report pour deux semaines du référendum constitutionnel et des élections législatives prévus ce dimanche, invoquant des inquiétudes relatives aux listes électorales.

"Nous avons accepté un léger report de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation ni une reculade, mais de la loyauté pour ce que la Guinée était hier et ce qu'elle est aujourd'hui", a-t-il dit à la télévision nationale, citant les préoccupations exprimées par l'opposition et des observateurs internationaux.

L'Organisation internationale de la Francophonie avait annoncé dans la semaine qu'elle retirait sa mission d'observation de ces deux scrutins en raison de la présence de 2,49 millions d'"électeurs problématiques" sur les listes.

Les Etats-Unis, l'Union européenne et la France, ancienne puissance coloniale, ont également exprimé leur inquiétude.

---

FRANCE-LES CÉSAR MARQUÉS PAR LA CONTROVERSE POLANSKI

PARIS - Les accusations de viols contre Roman Polanski et la place des femmes dans le cinéma français ont imprégné la 45e cérémonie des César qui a sacré la réalisation du cinéaste franco-polonais mais attribué la récompense suprême aux "Misérables" de Ladj Ly.

Avant la cérémonie, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour repousser des manifestants venus protester près de la salle Pleyel, lieu de la soirée, munis de pancartes dénonçant les "César de la honte" ou scandant le slogan "Violeur on te voit, victime on te croit".

Finalement, "J'accuse" a remporté trois statuettes dont celle de la meilleure réalisation, en l'absence de Roman Polanski et de toute l'équipe du film, également récompensée pour ses décors et la meilleure adaptation.

"Les Misérables" de Ladj Ly a été sacré meilleur film de l'année.

"Le seul ennemi ce n'est pas l'autre, c'est la misère", a déclaré le cinéaste en recevant son prix pour ce film tourné au coeur d'une cité de Montfermeil, en banlieue parisienne.

Anaïs Demoustier a remporté le César de la meilleure actrice pour "Alice et le maire" et Roschdy Zem celui du meilleur acteur pour "Roubaix, ville lumière".

Au moment de la proclamation du César de meilleure réalisation, l'actrice Adèle Haenel, qui avait raconté il y a quelques mois avoir été abusée sexuellement dans le milieu du cinéma à l'âge de 12 ans, a quitté la salle en signe de protestation, de même que d'autres invités.

---

LA FRANCE OFFRE L'ASILE À LA CHRÉTIENNE PAKISTANAISE ASIA BIBI

PARIS - Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème contre l'islam et qui a passé huit ans en prison, s'est vue offrir vendredi l'asile en France par Emmanuel Macron, qui l'a reçue à l'Elysée.

Acquittée par la Cour suprême pakistanaise en octobre 2018, cette femme âgée de 49 ans vit désormais avec sa famille au Canada.

"J'ai reçu l'invitation de la part du président et de la République française, et je suis honorée", a-t-elle déclaré à l'issue de son entretien à l'Elysée.