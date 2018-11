L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (29/11)

POROCHENKO ACCUSE POUTINE DE VOULOIR ANNEXER L'UKRAINE

BERLIN - Le président ukrainien Petro Porochenko a accusé son homologue russe Vladimir Poutine de vouloir annexer l'Ukraine toute entière, après que la Russie a annoncé le prochain déploiement de missiles antiaériens en Crimée suite à l'incident entre les marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch dimanche.

Dans des entretiens à Bild et aux journaux du groupe Funke publiés jeudi, Petro Porochenko demande à la chancelière allemande Angela Merkel de venir au secours de Kiev dans cette crise avec Moscou.

Il appelle aussi à l'envoi de navires de l'Otan dans la mer d'Azov, que le détroit de Kertch sépare de la mer Noire.

Moscou a annoncé mercredi le prochain déploiement de nouveaux missiles antiaériens S-400 dans la péninsule de Crimée et Vladimir Poutine a accusé son homologue ukrainien d'avoir organisé une "provocation" dans l'espoir de faire remonter sa cote de popularité avant l'élection présidentielle du printemps prochain en Ukraine.

"Ne croyez pas aux mensonges de Poutine", répond Petro Porochenko dans les colonnes de Bild. "Il nous voit comme sa colonie", ajoute le président ukrainien.

---

L'ITALIE CHERCHE UN ÉQUILIBRE ENTRE DÉFICIT ET PROMESSES

ROME - Le gouvernement italien est prêt à faire des concessions sur son budget 2019 pour le rendre acceptable par Bruxelles sans trahir ses promesses électorales, ont déclaré ce mercredi le co-vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, et le ministre de l'Economie, Giovanni Tria.

"Nous devons discuter avec l'Union européenne pour trouver une solution mais nous ne pouvons pas trahir nos promesses sinon nous deviendrions comme tous les autres (gouvernements précédents)", ", a souligné Luigi Di Maio alors que l'Italie est sous la menace de l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour déficit excessif.

Le président du Conseil, Giuseppe Conte, qui a réuni ses principaux ministres, a pour sa part estimé qu'il existait sans doute "une marge de manoeuvre" pour limiter le déficit budgétaire, actuellement prévu à 2,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2019 alors que le précédent gouvernement s'était engagé à le réduire à 0,8%.

A Bruxelles, le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis a déclaré à la mi-journée que le gouvernement italien devait modifier de manière substantielle son projet de budget s'il entend éviter une telle mesure.

---

LONDRES ALERTE SUR LES RISQUES D'UN BREXIT SANS ACCORD

LONDRES - Le gouvernement britannique a multiplié mercredi les mises en garde contre les conséquences qu'impliqueraient en cas de Brexit sans accord, affirmant qu'une telle hypothèse nuirait gravement à l'économie nationale.

Dans un rapport, il reconnaît toutefois que l'économie du pays pâtira de la sortie de l'Union européenne même si l'accord conclu dimanche dernier à Bruxelles - et toujours très contesté au Royaume-Uni - est entériné.

Au Parlement, qui votera le 11 décembre sur l'accord de retrait, May a souligné qu'il serait impossible d'organiser un second référendum - dont elle ne veut pas - sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avant le 29 mars prochain, date fixée pour le Brexit.

LONDRES - La banque centrale d'Angleterre a estimé mercredi qu'un Brexit sans accord provoquerait un choc plus violent pour l'économie britannique que la crise financière de 2008.

Dans ce "scénario du pire", le PIB britannique se contracterait de 8% en l'espace d'un an environ, le taux de chômage monterait à 7,5% et l'inflation à 6,5%. De même, poursuit l'estimation de la BOE, les prix de l'immobilier chuteraient de 30% et la livre perdrait un quart de sa valeur.

En cas de "scénario gris" - la BOE parle de "disruptive Brexit" -, où les marchandises continueraient de franchir les frontières mais seraient soumises à des droits de douanes, le PIB chuterait de 3%, le chômage monterait à 5,75% et l'inflation à 4,25%, l'immobilier perdrait 14% et la livre 15%.

LES RÈGLES DU DÉBAT AUX COMMUNES SONT FIXÉES

LONDRES - La Chambre des Communes débattra les 4, 5, 6, 10 et 11 décembre du projet d'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Theresa May avec Bruxelles, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.

Jusqu'à six amendements visant à renégocier certains termes de l'accord pourront être retenus le 11 décembre, date à laquelle s'achèvera le débat. Ces amendements ne seront pas juridiquement contraignants, mais Theresa May pourra difficilement les ignorer.

---

SALOMÉ ZOURABICHVILI REMPORTE LA PRÉSIDENTIELLE EN GÉORGIE

TBILISSI - La candidate du Parti du rêve géorgien, au pouvoir, Salomé Zourabichvili, a remporté l'élection présidentielle en Géorgie en devançant mercredi lors du second tour le candidat d'une coalition de partis d'opposition, Grigol Vashadze.

D'après les résultats communiqués par la commission électorale sur son site internet, Salomé Zourabichvili a obtenu 59,6% des voix contre 40,4% pour Grigol Vashadze après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins.

Née en France dans une famille d'émigrés géorgiens, Zourabichvili fut nommée ambassadrice de France à Tbilissi en 2003 avant de se voir accorder l'année suivante la nationalité géorgienne et d'intégrer le gouvernement du président Mikheil Saakachvili. Elle avait été élue en 2016 comme candidate indépendante au Parlement géorgien.

Le ministère français des Affaires étrangères a adressé dans un communiqué ses félicitations à Salomé Zourabichvili, lui souhaitant une pleine réussite dans l'exercice de ses fonctions.

---

MOHAMED BEN SALMAN À BUENOS AIRES POUR LE G20

BUENOS AIRES - Le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman, dit "MbS", est arrivé mercredi à Buenos Aires où il va assister ce week-end au sommet du G20 et s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, mais a priori pas avec Donald Trump.

Il s'agit du premier déplacement aussi exposé de "MbS" depuis le scandale provoqué par le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi début octobre en Turquie, dont la CIA américaine estime qu'il a été commandité par le prince héritier.

---

EDOUARD PHILIPPE PRÊT À RECEVOIR DES "GILETS JAUNES"

PARIS - Edouard Philippe est resté ferme sur la hausse des taxes sur le carburant, qui entreront en vigueur au 1er janvier, tout en se disant prêt à rencontrer une "délégation représentative" de "Gilets jaunes" dont certains ne désarment pas et appellent à une nouvelle manifestation samedi.

La hausse de 6,5 centimes par litre de diesel et 2,9 centimes pour l'essence en 2019 est à l'origine du mouvement qui s'est traduit depuis le 17 novembre par des milliers de barrages routiers et a provoqué la mort de deux personnes, avant de s'élargir à la question plus globale du pouvoir d'achat.

Face au mécontentement, Emmanuel Macron a proposé mardi d'adapter la fiscalité des carburants aux fluctuations des cours du pétrole et n'a pas exclu d'autres gestes dans trois mois à l'issue d'une "grande concertation sur le terrain".

---

TRUMP ENVISAGE DES DROITS DE DOUANE SUR L'AUTOMOBILE

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi que des droits de douanes étaient "à l'étude" dans le secteur automobile, ajoutant que de telles taxes auraient permis à General Motors d'éviter de fermer des usines et de supprimer des milliers d'emplois aux Etats-Unis.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré par ailleurs étudier les moyens à sa disposition pour relever les droits de douane imposés sur les importations d'automobiles chinoises, à hauteur des 40% de taxes douanières instaurées par la Chine sur les véhicules américains importés.

---

FRANCE-LA JUSTICE REQUALIFIE UN TRAVAILLEUR DE PLATE-FORME EN SALARIÉ

PARIS - La chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé mercredi qu'un livreur à vélo travaillant pour la plate-forme "Take Eat Easy", maintenant liquidée, n'était pas un auto-entrepreneur mais bien un salarié, posant ainsi la question du statut des travailleurs "uberisés".

La chambre devait se prononcer pour la première fois sur la question de l'existence d'un lien de subordination unissant un livreur à une plate-forme numérique, une question chère aux syndicats qui souhaitent que ces travailleurs puissent requalifier la relation contractuelle en contrat de travail.