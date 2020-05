L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (01/05)

DÉPARTEMENTS ROUGES, DÉPARTEMENTS VERTS: LA FRANCE PRÉSENTE LA CARTOGRAPHIE DU CORONAVIRUS

PARIS - Le gouvernement français a présenté jeudi soir pour la première fois les cartes https://twitter.com/MinSoliSante/status/1255909313316601858?s=20 qui permettront, conformément au plan présenté cette semaine par le Premier ministre Edouard Philippe, de mettre en oeuvre un déconfinement différencié département par département à compter du 11 mai.

L'ensemble du quart nord-est du pays, dont la totalité des départements de l'Île-de-France, apparaît en rouge sur cette première synthèse cartographiée, de même que la Haute-Corse et le Lot. Outre-mer, Mayotte est également en rouge.

Mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, a souligné que le confinement restait pour l'heure de rigueur dans tout le territoire. "Ces cartes ne changent absolument rien au confinement qui reste nécessaire jusqu'au 11 mai", a-t-il insisté lors d'un point de presse avec le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Edouard Philippe, qui présentait mardi un plan de déconfinement, a annoncé qu'il s'effectuerait de manière progressive" et "différenciée" en fonction de l'intensité de la circulation du coronavirus dans les départements.

Concrètement, le déconfinement sera différencié le 11 mai entre les départements classés "vert", où il sera appliqué largement, et ceux classés "rouge", où il prendra une forme plus stricte.

L'ÉPIDÉMIE A FAIT 289 MORTS DE PLUS EN FRANCE

PARIS - Le nouveau coronavirus a fait 289 morts supplémentaires en 24 heures en France, pour un total de 24.376 décès depuis le début de l'épidémie, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, qui a fait état d'une poursuite de la baisse du nombre de personnes hospitalisées, en particulier dans les services de réanimation.

Ce bilan des morts se répartit en 15.244 décès dans les hôpitaux et 9.132 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad, a précisé Jérôme Salomon.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de leur contamination par le coronavirus a reculé à 26.283, soit 551 de moins que mercredi. Sur ce total, 4.019 patients sont traités en réanimation, 188 de moins que la veille.

LE CORONAVIRUS FAIT PLONGER L'ÉCONOMIE AU PREMIER TRIMESTRE

PARIS- L'économie française a sans surprise connu au premier trimestre un trou d'air d'une ampleur inédite depuis l'après-guerre, affichant une contraction de 5,8% sous l'effet de la quasi-paralysie de l'activité et du plongeon de la consommation découlant de l'instauration du confinement le 17 mars.

Selon les premiers résultats publiés jeudi par l'Insee, après un quatrième trimestre 2019 déjà pénalisé par les grèves dans les transports avec un recul de 0,1% du produit intérieur brut (PIB), le début de l'année 2020 voit le PIB enregistrer une baisse sans précédent depuis le début de cette série en 1949.

A titre de comparaison, ce net recul, principalement lié à l'arrêt des activités "non essentielles" dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus, est plus important que celui enregistré au moment de la crise financière (–1,6% au T1 2009) ou au moment de Mai-68 (–5,3% au T2 1968).

L'Insee précise cependant que cette première estimation, en dépit de l'adaptation de sa méthodologie du fait d'un contexte inédit, "reste fragile et est davantage susceptible d'être révisée" dans ses prochains publications.

Cette contraction s'avère plus marquée que les attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient en moyenne sur une baisse de 3,5% du PIB par rapport au trimestre précédent, mais comparable à la prévision d'un recul d'environ 6% du PIB livrée par la Banque de France au début du mois.

JOHNSON ASSURE QUE LE "PIC" EST PASSÉ EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES - Le pic de l'épidémie de coronavirus en Grande-Bretagne est "passé", a annoncé jeudi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, alors que le pays a enregistré 674 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures pour un bilan total de 26.771 morts.

"Nous avons passé le pic et nous sommes sur une pente descendante, nous avons tant de raisons d'espérer pour le long terme", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, la première depuis son retour cette semaine à Downing Street après avoir été gravement touché par le Covid-19.

Le chef du gouvernement a annoncé qu'il exposerait la semaine prochaine une série d'options sur les moyens d'assouplir le confinement mais a souligné que le calendrier serait commandé par les recommandations de la communauté scientifique et les données sur l'épidémie.

L'ALLEMAGNE VA PROLONGER LA DISTANCIATION SOCIALE JUSQU'AU 10 MAI

BERLIN - L'Allemagne rouvrira lundi ses terrains de jeu, musées et églises et prendra dans les jours à venir une décision sur les écoles et la reprise de certains événements sportifs, dans le cadre d'un plan de déconfinement progressif face au coronavirus.

Ces mesures ont été annoncées jeudi à l'issue d'une réunion entre Angela Merkel et les présidents des 16 Länder du pays sur la levée des restrictions imposées pour freiner l'épidémie.

La chancelière a toutefois mis en garde contre le risque d'une résurgence du Covid-19 et appelé les Allemands à rester vigilants et à continuer de respecter les mesures de distanciation sociale, prolongées d'une semaine jusqu'au 10 mai.

TRUMP CONVAINCU QUE LE CORONAVIRUS ÉMANE D'UN LABORATOIRE CHINOIS

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré jeudi être convaincu que le nouveau coronavirus émanait d'un institut de virologie chinois, mais a décliné de communiquer des preuves, alimentant les tensions entre Washington et Pékin sur les origines de l'épidémie.

S'exprimant devant les journalistes à la Maison blanche, le président américain n'a pas mâché ses mots à la question de savoir s'il avait vu des preuves lui ayant conféré un "haut degré de certitude" que le coronavirus émanait de l'institut de virologie de la ville chinoise de Wuhan.

"Oui, c'est le cas", a-t-il dit, refusant d'entrer dans les détails. "Je ne peux pas vous en parler. Je ne suis pas autorisé à vous en parler", a ajouté Donald Trump.

Le laboratoire de Wuhan dément être à l'origine du nouveau virus, tandis que des représentants américains ont minimisé cette hypothèse. Pour la plupart, les experts estiment que le nouveau coronavirus est apparu sur un marché de Wuhan vendant des animaux et a été transmis de l'animal à l'homme.

Donald Trump affiche une frustration grandissante à l'égard de la Chine sur la question de la crise sanitaire, qui a tué plus de 60.000 personnes aux Etats-Unis (), provoqué une contraction de l'économie américaine et menacé les chances de réélection de l'actuel locataire de la Maison blanche.

BREXIT-LONDRES DÉMENT TOUTE "IMPASSE" DANS LES NÉGOCIATIONS

LONDRES - Le gouvernement britannique est confiant dans la possibilité de conclure un accord post-Brexit avec l'Union européenne, à condition que Bruxelles considère le Royaume-Uni comme un négociateur indépendant, a déclaré jeudi un membre de l'équipe de négociateurs britanniques.

Selon des sources diplomatiques à Bruxelles, les négociations sur les futures relations entre les deux entités sont dans l'impasse en raison de désaccords persistants dans trois grands domaines : les garanties d'une concurrence équitable, la gouvernance et la pêche.

"Je suis tout à fait optimiste", a au contraire assuré le négociateur britannique. "Je suis convaincu que dans ces domaines clés, il y a en fait une bonne compréhension entre négociateurs."