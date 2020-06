L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (01/06)

USA-UN CAMION-CITERNE ROULE VERS LA FOULE SUR UNE AUTOROUTE DE MINNEAPOLIS

MINNEAPOLIS, Minnesota - Un camion-citerne a roulé dimanche vers des manifestants sur une autoroute fermée de Minneapolis, dans le Minnesota, dans un climat de tensions aux Etats-Unis après la mort la semaine dernière d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police de Minneapolis.

Aucun manifestant ne semble avoir été touché par le camion-citerne, qui s'est avancé vers la foule en klaxonnant. L'autoroute 35 était à ce moment-là fermée à la circulation.

Le chauffeur a été sorti de force du véhicule et violenté par des manifestants, a constaté un journaliste de Reuters. Il a ensuite été placé en détention par la police de Minneapolis.

Il s'agit du dernier épisode en date de troubles aux Etats-Unis, alors que le mouvement qui a commencé par des manifestations pacifiques après le décès de George Floyd s'est transformé en vague contestataire émaillée d'émeutes et de pillages violemment réprimés par la police.

Des dizaines de villes américaines se préparaient à une nouvelle nuit de violences, en dépit des couvre-feux instaurés dans plusieurs grandes métropoles comme Los Angeles, Atlanta, Philadelphie ou Denver.

Le district de Columbia, où se situe la capitale Washington, a imposé dimanche un couvre-feu suite à deux nuits consécutives de heurts entre contestataires et forces de l'ordre près de la Maison blanche.

VOIR AUSSI

Le mouvement Antifa considéré comme groupe terroriste aux USA, annonce Trump

---

LES DEUX ASTRONAUTES DE SPACEX SONT ARRIVÉS DANS L'ISS

CAP CANAVERAL, Floride - Un peu moins de 19 heures après avoir décollé de Cap Canaveral à bord d'une capsule propulsée par une fusée SpaceX, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont fait leur entrée dimanche dans la station spatiale internationale (ISS).

La capsule Crew Dragon s'est arrimée à l'ISS et les deux hommes ont pu faire quelques heures plus tard leur entrée dans la station où ils rejoint leurs trois nouveaux collègues, deux Américains et un Russe.

Cette mission, la première lancée depuis les installations de la Nasa depuis 2011, marque une nouvelle ère de la conquête de l'espace puisque c'est la première fois qu'une société privée mène à bien un tel projet.

Porté par l'homme d'affaires Elon Musk, le projet SpaceX signe ainsi son succès le plus retentissant depuis sa création.

---

CORONAVIRUS-NOUVELLE BAISSE DES HOSPITALISATIONS ET ADMISSIONS EN RÉANIMATION EN FRANCE

PARIS - Le nombre de personnes hospitalisées en France pour des infections au COVID-19 et celui des patients admis en services de réanimation ont une nouvelle fois diminué en l'espace de 24 heures, a annoncé dimanche la Direction générale de la santé (DGS).

Selon ces chiffres, les hôpitaux français accueillent ce dimanche 14.322 malades contaminés (-58 par rapport à samedi), dont 1.319 (-42) en services de réanimation.

Le coronavirus a tué 18.475 personnes en France en milieu hospitalier, dit encore le communiqué de la DGS.

Santé publique France a annoncé ensuite que le pays a enregistré un total 151.753 cas confirmés de contaminations au coronavirus (soit 257 de plus que la veille).

De même source, on évalue à 28.802 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie, soit 35 de plus que la veille. Cette variation ne concerne que les morts constatées à l'hôpital.

RETOUR À LA NORMALE POUR LA SNCF À LA MI-JUIN, DIT DJEBBARI

PARIS - La SNCF sera de nouveau en mesure de commercialiser l'ensemble de ses billets de train à compter de la mi-juin, a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat aux Transports.

"Nous enlevons la restriction d'un siège sur deux neutralisé dans les TGV, qui avait été imposée à la SNCF afin de respecter les règles de distanciation", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV. "Ce que nous anticipons c'est que nous aurons probablement mi-juin 100% de l'offre et 50% de la fréquentation", a-t-il ajouté, en invitant la SNCF à "maîtriser ses tarifs" pendant la période de vacances estivales.

La suppression de la neutralisation d'un siège d'eux était une revendication de la SNCF qui faisait remarquer que cette mesure n'avait pas été imposée aux compagnies aériennes et qu'elle remettait en cause la rentabilité de la plupart des trajets, notamment en TGV.

GEORGELIN ESPÈRE FINIR LES TRAVAUX DE NOTRE-DAME À TEMPS MALGRÉ LE CORONAVIRUS

PARIS - Les équipes chargées de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris espèrent parvenir à achever leurs travaux dans le calendrier imparti malgré l'épidémie de coronavirus, a déclaré dimanche Jean-Louis Georgelin, qui dirige le projet.

L'objectif initial est d'y parvenir d'ici le cinquième anniversaire de l'incendie qui a ravagé l'un des monuments les plus admirés de la capitale française.

L'épidémie a sans aucun doute retardé les travaux a concédé Jean-Louis Georgelin qui espère toutefois que le bâtiment pourra être rendu au culte d'ici avril 2024.

LE SITE RENAULT DE MAUBEUGE PRÉSERVÉ, CAUDAN POURRAIT ÊTRE CÉDÉ - SENARD

PARIS - Renault n'a pas l'intention de fermer le site de Maubeuge dans le Nord mais pourrait en revanche céder celui de Caudan (Morbihan), dans le cadre de la réorganisation de ses usines en France, a déclaré dimanche sur LCI son président Jean-Dominique Senard.

Pour redresser sa situation financière après sa première perte nette annuelle en dix ans, le constructeur automobile a annoncé vendredi 15.000 suppressions de postes, dont 4.600 en France.

Si le fabricant n'a annoncé à ce jour qu'une seule fermeture de site, à Choisy-le-Roi (Val de Marne), le projet de regrouper les usines nordistes de Douai et Maubeuge au sein d'un seul pôle suscite l'inquiétude, certains syndicats craignant que Maubeuge - 2.100 salariés - perde l'assemblage de véhicules.

LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES EN BAISSE DE 50,34% EN MAI EN FRANCE

PARIS - Les immatriculations de voitures neuves en France ont plongé de 50,34% en mai, conséquence de l'interruption du trafic dans les concessions, fermées à cause de l'épidémie de coronavirus, et du confinement de la population pour l'endiguer.

Il s'est immatriculé dans l'Hexagone le mois dernier seulement 96.310 véhicules particuliers, a annoncé le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) lundi.

---

PLUS DE 500.000 CAS DE CORONAVIRUS RECENSÉS AU BRÉSIL

BRASILIA - Le Brésil a recensé 16.409 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie à 514.849, a indiqué le ministère de la santé, ce qui fait du pays d'Amérique latine le plus touché par la crise sanitaire après les Etats-Unis en nombre d'infections.

L'épidémie a causé 29.314 décès dans le pays, selon les données communiquées par le ministère, contre 28.834 la veille.

ESPAGNE-SANCHEZ VEUT PROLONGER LE CONFINEMENT JUSQU'AU 21/06

BARCELONE - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a déclaré dimanche qu'il allait demander au Parlement de prolonger de deux semaines le confinement, jusqu'au 21 juin, pour en finir "une bonne fois pour toutes" avec l'épidémie de coronavirus.

"Nous avons pratiquement fini ce que nous avions à faire", a dit le chef du gouvernement pendant une conférence de presse.

L'Espagne n'a rapporté que quatre nouveaux décès samedi, portant le bilan à 27.125 morts depuis le début de l'épidémie.

Si le Parlement approuve la décision de Sanchez, les Espagnols seront autorisés à circuler à l'intérieur de leur région de résidence à partir du 21 juin, puis dans l'ensemble du pays à compter du 1er juillet.

VOIR AUSSI

ITALIE-Baisse du nombre de nouveaux décès causés par le coronavirus

GRANDE-BRETAGNE-113 décès supplémentaires en 24 heures

ALLEMAGNE-UN PLAN DE 5 MILLIARDS D'EUROS POUR SOUTENIR L'ACHAT DE VOITURES

FRANCFORT - Le ministère allemand de l'économie a proposé l'instauration d'un dispositif de primes à l'achat de véhicules neufs pour un montant total représentant 5 milliards d'euros, ont déclaré dimanche à Reuters deux sources informées.

Le ministère prévoit de verser des primes aux acquéreurs de véhicules électriques et conventionnels d'une valeur inférieure à 77.350 euros jusqu'à la fin de l'année, ont dit les deux sources.

La prime de base pourrait s'élever à 2.500 euros et être augmentée de 500 euros pour l'achat de véhicules moins gourmands en carburant. Les programmes incitatifs existants seront quant à eux relevés de 1.500 euros pour l'acquisition de véhicules électriques et de 750 euros pour les hybrides.

---

DÉCÈS DE L'ARTISTE CHRISTO À L'ÂGE DE 84 ANS

L'artiste Christo, célèbre pour avoir emballé des monuments à Paris, Londres ou encore New York, est décédé dimanche à l'âge de 84 ans de cause naturelle à son domicile de New York, ont fait savoir des collaborateurs dans un communiqué.

Né Christo Javacheff, il avait fui sa Bulgarie natale en 1957 pour Prague, Vienne puis Genève, avant de s'installer à Paris où il rencontra son épouse et collaboratrice, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, décédée en 2009. L'artiste a résidé à New York durant une grande partie de sa vie.