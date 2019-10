L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (02/10)

FRANCE-PLUS DE 5.250 TONNES DE PRODUITS CHIMIQUES DÉTRUITS DANS L'INCENDIE DE ROUEN

PARIS - Cinq jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les autorités ont annoncé mardi soir que 5.253 tonnes de produits chimiques avaient été détruits dans le sinistre.

Aucune fibre d'amiante n'a par ailleurs été détectée dans l'air ou sur les surfaces et 160 fûts d'où pourraient s'échapper du mercaptan ou de l'hydrogène de sulfure sont en passe d'être détruits.

Face au débat, parmi les riverains et dans la classe politique, sur la nécessaire transparence due à une population inquiète, et conformément aux instructions du Premier ministre, la liste et la quantité des produits qui ont brûlé sur ce site industriel classé Seveso ont été rendues publiques mardi soir par la préfecture de Seine-Maritime.

BREXIT: POUR CONTOURNER LE "BACKSTOP", JOHNSON PROPOSE DE DISSOCIER L'IRLANDE DU NORD - PRESSE

BANGALORE/MANCHESTER, Angleterre - Boris Johnson dévoilera mercredi un projet radical pour le Brexit qui laisserait la province britannique d'Irlande du Nord dans une "relation spéciale" avec l'Union européenne jusqu'en 2025, a rapporté mardi soir le quotidien The Telegraph.

Baptisé "deux frontières pour quatre ans", ce plan constitue la proposition du gouvernement britannique pour remplacer la clause de sauvegarde ("backstop") censée éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la république d'Irlande et l'Irlande du Nord.

"Ce plan, dont les grandes capitales européennes ont été mises au courant mardi, acceptera la nécessité à la fois d'une frontière réglementaire entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord en mer d'Irlande pour une période de quatre ans et des contrôles douaniers entre l'Ulster et la République d'Irlande", écrit le Telegraph.

D'après le journal, l'Irlande du Nord resterait largement intégrée au marché unique européen jusqu'en 2025 au moins mais quitterait l'union douanière en même temps que le reste du Royaume-Uni.

Au terme de ces quatre années, l'assemblée autonome d'Irlande du Nord serait libre de décider de rester alignée sur l'UE ou de réintégrer les règles britanniques, en escomptant que Londres et Bruxelles se soient accordés d'ici là sur le futur cadre de leurs relations commerciales.

Ce projet risque de se heurter à une forte opposition du gouvernement irlandais et d'autres capitales européennes au nom de la défense de l'intégrité du marché unique européen et de la préservation des accords de paix de 1998 qui ont mis à trente années de "troubles" en Irlande du Nord.

LA CORÉE DU NORD A PROCÉDÉ AU TIR D'AU MOINS UN MISSILE

SEOUL - La Corée du Nord a procédé mercredi au tir d'au moins un nouveau projectile depuis sa côte est en direction de la mer, ont rapporté l'armée sud-coréenne et des représentants japonais, un jour après que Pyongyang a annoncé la tenue de discussions de travail avec les Etats-Unis le week-end prochain.

Le porte-parole du gouvernement japonais a déclaré que deux missiles auraient été tirés à quelques minutes d'intervalle, l'un d'entre eux s'abîmant en mer dans la zone économique exclusive du Japon.

Il s'agit du neuvième essai de missiles de la Corée du Nord depuis la rencontre entre le dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump le 30 juin dernier à la frontière démilitarisée entre les deux Corées.

VIOLENCES À HONG KONG POUR LES 70 ANS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE

HONG KONG - Des batailles de rue ont éclaté mardi à Hong Kong entre manifestants armés de cocktails Molotov et forces de l'ordre, qui ont tiré à balle réelle sur un jeune contestataire, au moment où étaient organisées à Pékin des festivités pour les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine.

C'est la première fois en près de quatre mois de contestation qu'un manifestant est visé par un tir à balle réelle. Il a été blessé à l'épaule, a dit la police, mais on ignore précisément quel est son état.

Des images de cet incident, authentifiées et largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent une mêlée chaotique de policiers anti-émeutes affrontant des manifestants armés de barres de fer, avant qu'un agent n'ouvre le feu à bout portant.

Ces affrontements, les plus étendus depuis le début du mouvement de contestation, se sont répandus du quartier aisé de Causeway Bay au secteur de l'Amirauté, qui abrite les organes du pouvoir sur l'île même de Hong Kong.

Alors que Xi Jinping s'efforçait à Pékin de présenter la Chine en puissance sûre de sa force avec un défilé militaire savamment orchestré, ces violences, et plus généralement la contestation née en juin, constituent un défi sans précédent pour le président chinois depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

VINGT-CINQ SOLDATS MALIENS TUÉS LORS D'ATTAQUES DE DJIHADISTES PRÉSUMÉS

BAMAKO - Vingt-cinq soldats maliens ont été tués et 60 autres sont portés disparus après l'attaque lundi de deux bases militaires dans le centre du pays par des combattants djihadistes présumés, a annoncé le gouvernement.

Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières subies cette année par l'armée malienne, qui peine à contenir les combattants de groupes islamistes liés à Al Qaïda ou Daesch qui sont installés dans certaines parties du Mali.

Dans un communiqué, le gouvernement a précisé que l'armée malienne a lancé une opération conjointe avec des soldats venus du Burkina Faso et l'appui des troupes françaises stationnées dans la région.

ISF: LES RÉFORMES MACRON SUR LA FISCALITÉ DU CAPITAL DIFFICILES À ÉVALUER

PARIS - La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital, deux mesures décidées par Emmanuel Macron au début de son quinquennat, n'ont pour l'instant pas produit d'effet visible sur l'emploi et la croissance en France, montre un rapport publié mardi par le comité indépendant chargé de l'évaluation de ces mesures.

Ce comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital a cependant constaté une forte progression des dividendes perçus par les ménages en 2018, année où ces mesures sont entrées en vigueur, et une chute du nombre de départs à l'étranger de contribuables soumis à l'ISF en 2017, année où Emmanuel Macron, candidat puis président, avait annoncé ces projets fiscaux.

Faute de recul et de données à l'égard de mesures instaurées début 2018, le comité déclare qu'il ne peut pas dès à présent fournir une évaluation complète de ces réformes, "tout simplement parce que celles-ci mettront des années à porter l'ensemble des fruits que l'on en attend".

La suppression de l'ISF, remplacé par un impôt recentré sur la seule fortune immobilière (IFI), et la mise en place d'un PFU de 30%, ne soumettant plus les revenus du capital à un barème progressif comme l'impôt sur le revenu, étaient présentées par Emmanuel Macron comme un moyen d'orienter l'épargne vers le financement des entreprises et de renforcer l'attractivité de la France, et donc de favoriser la croissance économique et l'emploi.

AIRBUS: L'UE MENACE DE RÉPLIQUER AUX POSSIBLES DROITS DE DOUANE US

BRUXELLES - L'Union européenne étudie toutes les options possibles pour répliquer aux droits de douane supplémentaires que les Etats-Unis pourraient imposer ces prochaines semaines à Airbus, a déclaré mardi la commissaire au Commerce.

"Nous explorons tous les domaines dans lesquels nous pourrions réagir mais, tant que les droits de douane américains ne sont pas entrés en vigueur, nous privilégions une solution négociée", a déclaré Cecilia Malmström.

UE et Etats-Unis sont engagés depuis 15 ans dans un contentieux portant sur les aides publiques dont bénéficient Boeing et son concurrent européen pour leur recherche et développement. Ces subventions illégales se chiffrent en milliards d'euros, selon l'OMC.