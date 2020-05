L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (04/05)

CORONAVIRUS-NOUVELLE BAISSE DU NOMBRE QUOTIDIEN DE NOUVEAUX DÉCÈS EN FRANCE

PARIS - Le nombre quotidien des nouveaux décès liés au coronavirus continue de baisser en France, avec 135 morts supplémentaires en 24 heures dimanche, contre 166 la veille. Il s'agit du bilan journalier le plus faible depuis le 22 mars.

Le ministère de la Santé a annoncé dimanche dans un communiqué que le nombre total de décès recensés depuis le 1er mars liés au nouveau coronavirus s'élevait à 24.895.

Ce bilan des morts se répartit en 15.583 décès dans les hôpitaux et 9.312 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de leur contamination par le coronavirus s'élève à 25.815, soit 345 de plus que samedi.

Les cartes de synthèse de suivi de l'épidémie, présentées depuis le 30 avril, montrent une diminution de la circulation du virus dans trois départements (Gers, Loire Atlantique et Mayenne), ce qui permet le passage de ces départements du "orange" au "vert" sur la carte.

DÉCONFINEMENT: LA DATE DU 11 MAI PAS INSCRITE DANS LE MARBRE

PARIS - Mettant en garde contre un relâchement du respect des mesures de confinement, le gouvernement français a souligné dimanche que la date du 11 mai choisie pour engager le déconfinement pourrait être remise en question si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé.

"Si le confinement est bien respecté jusqu'au bout, le couvercle aura été mis sur la casserole de l'épidémie, et nous pourrons déconfiner progressivement dans les meilleures conditions", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France.

"Dans le cas contraire, et si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé, la date de lever du confinement pourrait être remise en question et sera appréciée selon les départements", a-t-il ajouté.

Ce rappel intervient alors que le taux de transmission du virus, le fameux "R0", qui était descendu à 0,5 grâce aux mesures de confinement en oeuvre depuis le 17 mars, est en train de remonter entre 0,6 et 0,7. Ce taux de reproduction du virus représente le nombre de personnes qu'un individu infecté contamine. Quand il est inférieur à 1, l'épidémie recule.

Dès sa présentation de la stratégie de sortie progressive et différenciée du confinement, mardi dernier devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe avait souligné que le plan dépendrait de l'évolution de l'épidémie et évoquait un seuil de 3.000 cas supplémentaires par jour.

LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES LE 11 MAI REMISE EN CAUSE PAR DES ÉLUS ET SYNDICATS

PARIS - L'association des maires d'Ile-de-France a demandé dimanche "solennellement" au président Emmanuel Macron de reporter la date de réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai, faisant écho à plusieurs syndicats de l'enseignement primaire qui dénoncent l'impréparation du gouvernement et l'impossibilité d'organiser le retour des élèves dans de bonnes conditions.

"Monsieur le Président de la République, en Île-de-France, l'Etat ne peut pas se désengager de sa responsabilité dans la réouverture des écoles le 11 mai ; et ce calendrier est, dans la plupart de nos communes, intenable et irréaliste", écrit l'association des maires d'Ile-de-France dans une lettre ouverte diffusée dimanche sur le site internet de La Tribune.

"La préparation du déconfinement se fait dans un calendrier à marche forcée, alors que nous n'avons pas encore toutes les informations pour préparer la population, et que les directives sont mouvantes", ajoutent les 316 maires signataires, parmi lesquels Anne Hidalgo, la maire de Paris.

L'association des maires d'Ile-de-France demande ainsi, outre le report de la date de réouverture des écoles, de "ne pas faire reposer sur les maires la responsabilité juridique, politique et morale de la réouverture des écoles, mais de les associer dans une concertation avec le Préfet de département".

Plusieurs syndicats de l'enseignement avaient déjà dénoncé ces derniers jours une date de réouverture arbitraire, la principale organisation du primaire SNUipp-FSU regrettant qu'elle n'ait été validée par aucune autorité médicale.

PAS DE QUARANTAINE POUR LES VOYAGEURS ARRIVANT EN FRANCE DEPUIS L'ESPACE SCHENGEN

PARIS - Les voyageurs se rendant en France en provenance de pays membres de l'espace Schengen ou de la Grande-Bretagne ne seront pas soumis à une mesure d'isolement de deux semaines que le gouvernement entend instaurer, a déclaré dimanche le consulat français en Grande-Bretagne.

Cette nouvelle règle s'appliquera aux ressortissants français et étrangers, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Les détails seront fournis dans un décret précisant les mesures prévues dans le cadre d'un projet de loi visant à prolonger l'état d'urgence jusqu'au 24 juillet.

"Les personnes entrant sur le territoire français depuis des pays de la zone européenne (UE/Schengen et Royaume-Uni) ne seront PAS affectés par la mesure de quarantaine annoncée en France, dont les détails seront précisés sous peu", a indiqué sur Twitter le consulat de France en Grande-Bretagne.

L'ITALIE ENTAME UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

ROME - L'Italie assouplit à compter de ce lundi les restrictions instaurées depuis huit semaines dans le but d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Les usines et certaines entreprises vont pouvoir reprendre leur activité. Les commerces de détail devront attendre une semaine de plus. Les bars et restaurants pourront rouvrir le 18 mai.

PLUS DE 3,5 MILLIONS DE PERSONNES CONTAMINÉES DANS LE MONDE

SYDNEY - Le nombre de cas de coronavirus dans le monde a dépassé lundi les 3,5 millions, tandis que le nombre de décès causés par l'épidémie a dépassé les 245.000, bien que le taux des nouvelles infections a ralenti par rapport aux pics atteints le mois dernier, montre un décompte de Reuters.

Au niveau mondial, 84.004 cas supplémentaires ont été détectés au cours des vingt-quatre dernières heures, selon un calcul de Reuters basé sur des données officielles, ce qui porte le nombre total de cas mondiaux à plus de 3,5 millions.

Les décès liés au COVID-19, la maladie respiratoire provoquée par le nouveau coronavirus, sont au nombre de 245.992.

QUELQUE 100.000 AMÉRICAINS POURRAIENT ÊTRE TUÉS PAR LE CORONAVIRUS, DIT TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré dimanche qu'il estimait désormais que quelque 100.000 personnes pourraient être tuées par le coronavirus aux Etats-Unis, où le bilan de l'épidémie a dépassé ses estimations préalables, mais il a dit être confiant qu'un vaccin puisse être développé d'ici la fin de l'année.

S'exprimant lors d'une discussion publique virtuelle de deux heures diffusée par Fox News, le président américain a alterné entre prévisions optimistes pour l'économie américaine et critiques à l'encontre de la Chine, à laquelle il a reproché une "horrible erreur" à l'origine de la crise sanitaire actuelle.

Le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus, a contaminé plus de 1,1 million de personnes et causé plus de 67.000 décès aux Etats-Unis, tout en provoquant la mise à l'arrêt de nombreux commerces.

"Nous allons perdre entre 75.000-80.000 et 100.000 personnes. C'est une chose horrible", a déclaré Donald Trump, qui avait évoqué au cours de la semaine écoulée un possible bilan de 60.000 à 70.000 morts.

USA-POMPEO DIT AVOIR DES PREUVES QUE LE CORONAVIRUS PROVIENT D'UN LABORATOIRE CHINOIS

WASHINGTON - Le secrétaire d'Etat américain a déclaré dimanche avoir "une quantité importante de preuves" que le nouveau coronavirus était sorti d'un laboratoire chinois, mais n'a pas contesté la conclusion des services de renseignement américains selon laquelle il n'était pas d'origine humaine.

"Il y a une quantité significative de preuves que cela vient de ce laboratoire à Wuhan", a déclaré Mike Pompeo sur la chaîne ABC. "Les meilleurs experts jusqu'à présent semblent penser qu'il a été fabriqué par l'homme. Je n'ai aucune raison de ne pas y croire pour l'instant", a-t-il poursuivi.

Lorsque son interlocuteur sur ABC a souligné que ce n'était pas la conclusion des agences de renseignement américaines, Mike Pompeo a fait marche arrière. "J'ai vu ce que la communauté du renseignement a dit. Je n'ai aucune raison de croire qu'ils se trompent", a-t-il dit.

Un tabloïd proche du Parti communiste chinois (PCC) a qualifié de "bluff" les déclarations de Pompeo et appelé les Etats-Unis à communiquer les éléments sur lesquels leurs représentants basent leurs déclarations. "L'administration Trump continue de mener une guerre de propagande sans précédent tout en essayant d'entraver les efforts mondiaux dans la lutte contre la pandémie de COVID-19", écrit le Global Times.