L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (04/08)

FRANCE

TENSIONS À NANTES EN MARGE DE L'HOMMAGE À STEVE MAÏA CANIÇO

PARIS - Des heurts ont éclaté samedi entre manifestants et forces de l'ordre en marge d'une manifestation à Nantes organisée pour dénoncer les violences policières après la mort de Steve Maïa Caniço dans la nuit du 21 au 22 juin.

Le corps de l'animateur scolaire âgé de 24 ans, disparu la nuit d'une opération de police controversée pendant la Fête de la musique, a été retrouvé lundi dans la Loire.

Les premiers incidents se sont produits vers 14h00 devant la préfecture de Loire-Atlantique, certains manifestants, habillés de noir, cherchant à entrer dans la cour du bâtiment. Les policiers ont répondu en tirant des grenades de gaz lacrymogène pour les disperser.

Du mobilier urbain a été dégradé. Des manifestants ont érigé durant l'après-midi des barricades avec des chaises et des barrières dans le Cours Saint-André puis avec du mobilier urbain près de la place du Commerce. Certaines d'entre elles ont été incendiées. Ils ont également fracassé et tagué des vitrines près du château des ducs de Bretagne.

Une quarantaine personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pendant la journée pour port d'objets prohibés, jets de projectiles contre les forces de l'ordre, ainsi que pour incendie de mobilier urbain, selon la préfecture.

Un manifestant et un policier ont été légèrement blessés lors des affrontements et transportés à l'hôpital.

---

USA

VINGT MORTS LORS D'UNE FUSILLADE DANS UN SUPERMARCHÉ D'EL PASO

EL PASO, Texas - Un homme armé d'un fusil a tué de 20 personnes dans un supermarché Walmart d'El Paso, située à la frontière avec le Mexique dans l'Etat au Texas, avant d'être arrêté et placé en détention, ont annoncé samedi les autorités.

La plupart de ceux qui se trouvaient dans le magasin étaient en train d'acheter des fournitures pour la rentrée lorsque la fusillade a éclaté. Vingt-six personnes ont été blessées.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que c'était l'un des bilans les plus meurtriers de l'histoire de l'Etat.

Le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a indiqué que trois ressortissants mexicains avaient été tués dans la fusillade et que six autres avaient été blessés. Il s'agit en effet de la huitième fusillade la plus meurtrière aux Etats-Unis, juste derrière celle de San Ysidro en 1984, qui avait fait 21 morts.

Plusieurs médias, citant des sources judiciaires, ont identifié le suspect comme étant Patrick Crusius.

Le chef de la police de la ville, Greg Allen, a annoncé que les autorités étaient en possession d'un manifeste rédigé par le suspect, ce qui "indique un lien potentiel avec un crime haineux". Les autorités ont refusé de donner plus de précisions, ajoutant que l'enquête était en cours.

Mais un document de quatre pages publié sur 8chan - un site souvent utilisé par les extrémistes - qui semblerait avoir été rédigé par le suspect, qualifie cette attaque comme une "réponse à l'invasion hispanique au Texas" et son auteur apporte son soutien à l'auteur présumé de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui avait tué 51 personnes dans deux mosquées.

Selon CNN, le FBI a ouvert une enquête terroriste nationale sur la fusillade.

---

PRÈS DE 800 OPPOSANTS RUSSES INTERPELLÉS À MOSCOU

MOSCOU - La police russe est intervenue samedi contre une manifestation non autorisée de l'opposition réclamant des élections libres, interpellant plus de 800 personnes selon un bilan du réseau d'information OVD-Info.

L'opposante Lioubov Sobol, qui avait appelé à manifester ce samedi contre le gouvernement, a été interpellée pour sa part alors qu'elle se rendait en taxi sur les lieux du rassemblement. Elle a été emmenée dans un fourgon de police.

Elle observe une grève de la faim pour protester contre l'invalidation de sa candidature aux élections municipales programmées le mois prochain à Moscou.

D'après un journaliste de Reuters présent sur place et des images tournées sur plusieurs autres sites, plusieurs milliers de personnes avaient défié les avertissements des autorités et s'étaient regroupés sur les lieux prévus pour la manifestation. Quelques minutes après le début du principal rassemblement, des policiers des forces anti-émeutes sont intervenus.

OVD-Info affirme que 828 personnes ont été interpellées et que certaines ont été frappées à coups de matraque alors qu'elles étaient à terre.

La police moscovite a fait état de 600 interpellations. Elle a estimé à 1.500 le nombre de manifestants.

---

NOUVELLES ARRESTATIONS À HONG KONG, QUI SE PRÉPARE À D'AUTRES MANIFESTATIONS

HONG KONG - La police hongkongaise a annoncé dimanche avoir arrêté plus de 20 personnes après de violents heurts à la tombée de la nuit avec des manifestants, tandis que la ville se prépare à de nouvelles protestations et à une grève générale.

Samedi, des centaines de policiers anti-émeute ont tiré des grenades de gaz lacrymogène pendant des heurts avec des black blocs dans le quartier de Kowloon samedi soir, au terme d'une nouvelle journée de contestation antigouvernementale.

Plus de 20 personnes ont été arrêtées pour des faits d'agression et de rassemblement illégal, précise un communiqué de la police publié dimanche. Les manifestants ont allumé des feux dans les rues, devant un commissariat de police et dans des poubelles, et ont bloqué un carrefour routier important.

Des manifestations massives sont prévues dimanche dans les districts de l'ouest de Hong Kong, notamment dans le secteur de Tseung Kwan O. Les activistes ont également appelé à une grève générale lundi dans le secteur des transports et les quartiers d'affaires.

Le mouvement de contestation, né du rejet d'un projet de loi qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale, s'est élargi depuis le mois de juin à des revendications plus larges, dont la démission de la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, soutenue par Pékin, et la protection des libertés et de l'autonomie dont jouit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

---

PROJET D'ACCORD AU SOUDAN VERS UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION

KHARTOUM - Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir au Soudan depuis la chute du président Omar el Béchir en avril, et la principale coalition d'opposition sont parvenus à un accord sur la mise en place d'un gouvernement de transition, a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi le médiateur de l'Union africaine.

Mohamed Hassan Lebatt a précisé lors d'une conférence de presse que les représentants des deux camps allaient poursuivre les discussions samedi autour des détails techniques du projet de déclaration constitutionnelle, qui définit la répartition des pouvoirs et les relations entre les différentes branches du gouvernement de transition.

Cet accord intervient au terme de plusieurs semaines de négociations sur fond de heurts entre manifestants et forces de sécurité dans la capitale Khartoum et d'autres villes du pays.

---

2E TENTATIVE DE TRAVERSÉE DE LA MANCHE POUR FRANKY ZAPATA

SANGATTE, Pas-de-Calais - Le Français Franky Zapata, qui avait échoué à traverser la Manche sur sa "planche volante" propulsée par des mini-turboréacteurs le 15 juillet, s'est dit confiant pour sa deuxième tentative dimanche.

"On a bossé énormément, ça n'a pas été facile mais je pense que techniquement on est bien prêt. On a réglé les détails", a-t-il déclaré samedi en conférence de presse, quelques heures avant son nouvel essai.

Lors de sa première tentative, Franky Zapata était tombé à mi-parcours, en mer, en tentant de se poser sur la plate-forme d'un bateau pour procéder au ravitaillement.