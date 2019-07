L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (05/07)

SOUDAN: ACCORD ENTRE MILITAIRES ET OPPOSITION SUR UN PARTAGE DU POUVOIR

KHARTOUM - Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir au Soudan depuis la chute du président Omar el Béchir en avril dernier, et l'opposition ont annoncé vendredi être parvenus à un accord sur un partage du pouvoir durant une période de transition devant mener à des élections nationales.

Les deux camps, qui ont repris les discussions mercredi dans un hôtel de la capitale Khartoum, ont convenu d'"établir un conseil de souveraineté dirigé en alternance par l'armée et les civils pour une période de trois ans ou un peu plus", a dit Mohamed Hassan Lebatt, médiateur de l'Union africaine, lors d'une conférence de presse.

Militaires et opposition ont aussi trouvé un accord sur la formation d'un gouvernement technocrate indépendant et le lancement d'une enquête indépendante et transparente sur les violences qui ont émaillé les récentes manifestations.

Les pourparlers entre le CMT et l'opposition avaient tourné court le 3 juin suite à l'assaut conduit par des membres des services de sécurité contre un campement installé par des manifestants devant le ministère de la Défense qui a fait plus de 100 morts selon l'opposition.

---

LIBYE:

DES GARDES DU CAMP BOMBARDÉ AURAIENT TIRÉ SUR DES MIGRANTS

GENEVE - Les Nations unies ont fait état d'informations selon lesquelles des gardes libyens ont ouvert le feu sur des migrants qui tentaient de fuir le camp de détention de Tadjoura, dans les faubourgs de Tripoli, où un bombardement a fait 53 morts mardi soir.

Dans un rapport, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies a déclaré que deux frappes aériennes avaient touché le camp de migrants, l'une détruisant un garage inoccupé, l'autre un hangar où se trouvaient environ 120 réfugiés et migrants.

A Tripoli, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale (GNA) a catégoriquement démenti que des gardes ont ouvert le feu sur des réfugiés et des migrants.

Il s'agit du bilan le plus lourd pour une frappe aérienne ou un bombardement depuis le début de l'offensive terrestre et aérienne lancée il y a trois mois par les forces du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli, où siège le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale.

Quelque 6.000 candidats à l'émigration sont détenus dans des centres en Libye, dans des conditions souvent inhumaines, selon les groupes de défense des droits de l'homme et l'Onu.

TUNIS - Plus de 80 migrants étaient portés disparus jeudi soir et présumés morts en mer après le naufrage de leur embarcation au large des côtes tunisiennes, a annoncé le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

L'embarcation, avec plusieurs dizaines de migrants à son bord, était partie de Zouwara, en Libye, à destination de l'Europe.

---

POUR LE 4-JUILLET, TRUMP S'OFFRE UN DÉFILÉ MILITAIRE À WASHINGTON

WASHINGTON - Avec des chasseurs en démonstration dans le ciel de Washington et des chars d'assaut exposés devant le Lincoln Memorial, Donald Trump a incité les jeunes à intégrer l'armée américaine lors d'un discours prononcé jeudi à l'occasion du 4-Juillet, la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis.

Le président républicain, accusé par les démocrates d'avoir voulu donner une tournure politique à l'événement, a balayé une polémique sur le coût du défilé militaire - que l'administration Trump a jusqu'ici refusé de communiquer.

"Notre nation est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'a jamais été", a déclaré Trump depuis une estrade placée devant le Lincoln Memorial, célèbre monument symbole d'unité nationale.

Des milliers de personnes arborant des casquettes avec le slogan de campagne de Trump, "Make America Great Again", de même que des personnes s'interrogeant sur le coût de la cérémonie, ont afflué à Washington malgré une température caniculaire et des pluies intermittentes. Un concert et un feux d'artifice étaient prévus dans la soirée.

---

UN SÉISME DE MAGNITUDE 6,4 ÉBRANLE LE SUD DE LA CALIFORNIE

LOS ANGELES - Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 a ébranlé jeudi le sud de la Californie, sans provoquer de dégâts majeurs.

L'épicentre du séisme a été localisé à 200 km environ au nord-est de Los Angeles, près de Ridgecrest, une petite ville de 28.000 habitants dans le désert californien.

D'après l'institut de géologie USGS, il s'agit du plus violent tremblement de terre enregistré dans le secteur depuis 1994. Il a été ressenti jusqu'à Los Angeles au sud, Fresno au nord-ouest et Las Vegas à l'est.

---

FRANCE-LES RÉSULTATS DU BAC SERONT PUBLIÉS VENDREDI, 30.000 COPIES SUR QUATRE MILLIONS BLOQUÉES

PARIS - Quelque 30.000 copies sur les quatre millions du baccalauréat 2019 n'avaient pas été restituées jeudi soir par des enseignants en grève contre la réforme du lycée, mais le ministre de l'Education a de nouveau assuré que "tous" les bacheliers disposeraient de leurs résultats vendredi comme prévu.

Le SNES-FSU, principal syndicat du second degré, a dénoncé "une déclaration de guerre" de Jean-Michel Blanquer, qui a décidé de parer aux blocages en substituant aux notes du baccalauréat éventuellement manquantes celles du contrôle continu de l'année scolaire écoulée.

Jean-Michel Blanquer a annoncé en fin de journée, lors d'une conférence de presse, qu'"autour de 30.000 copies" n'avaient pas été restituées.

Sur les 175.000 correcteurs, 700 n'avaient pas rendu jeudi soir les copies dont ils étaient chargés. "Tous les élèves auront leurs résultats demain matin", a-t-il réaffirmé.

Le ministre de l'Education a réaffirmé que les grévistes s'exposaient à des sanctions financières pouvant aller "jusqu'à quinze jours de retrait de salaire". Il a dénoncé un "travail de sabotage" et "une perte complète du sens du service public".

---

AFFAIRE BARBARIN: L'ÉGLISE DESTITUE LE PÈRE PREYNAT

PARIS - Le père Bernard Preynat, accusé d'avoir commis des dizaines d'agressions pédophiles sur des scouts dans les années 1980 et 1990, a été renvoyé jeudi à l'état laïc, la peine maximale à laquelle pouvait le condamner la justice de l'Eglise.

Le tribunal ecclésiastique a rendu jeudi son verdict dans cette affaire à l'origine des ennuis judiciaires du cardinal Philippe Barbarin, condamné en mars à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les agissements du prêtre.

Le père Preynat a un mois pour faire appel devant le tribunal de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Les soupçons visant l'homme d'Eglise ont déclenché une onde de choc dans le diocèse de Lyon, placé sous la responsabilité du cardinal Barbarin depuis 2002.

VOIR AUSSI

Cinq ans de prison pour un prêtre pédophile de l'Ille-et-Vilaine

---

MUNICIPALES À PARIS: VILLANI INSTALLE UN DUEL AVEC GRIVEAUX

PARIS - Cédric Villani a renforcé jeudi soir son image d'outsider de choix pour l'investiture de La République en marche (LaRem) en vue des élections municipales de 2020 à Paris avec un meeting à même d'égratigner le favori Benjamin Griveaux.

A l'approche du grand oral de la commission d'investiture de LaRem, mardi prochain, avec proclamation du vainqueur le lendemain, le député mathématicien a réuni quelque 800 personnes dans un théâtre parisien, au lendemain du ralliement sous sa bannière de l'ancien secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi.

Le député de l'Essonne a notamment proposé l'extension de Paris aux communes limitrophes, la création d'un poste de conseiller écologique et d'un adjoint au bien-être animal. Il se voit aussi en "maire bâtisseur de liens". "Mettez les énergies ensemble et il en sortira de belles choses", a-t-il lancé.

Dans une tribune publiée par Le Figaro, l'ancien maire du Havre et ex-directeur de campagne de Jacques Chirac, Antoine Rufenacht, plaide lui pour une candidature d'Edouard Philippe à Paris.

---

CANAL+ PRÉVOIT DE SUPPRIMER 500 EMPLOIS EN FRANCE

PARIS - Le groupe de télévision Canal+, filiale de Vivendi, prévoit de supprimer 500 postes en France, soit près de 20% de ses effectifs, via un plan de départs volontaires, a-t-on appris jeudi de source au fait du dossier, confirmant une information du site Les Jours.

Le spécialiste français de la télévision payante fait face depuis plusieurs années à l'érosion du nombre de ses abonnés sur son marché historique hexagonal, qu'une refonte de ses offres commerciales n'a pas suffi à enrayer.

VOIR AUSSI

Football: Canal+ assigne la LFP devant le tribunal de commerce