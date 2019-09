L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (05/09)

BREXIT-LES COMMUNES REFUSENT LE SCRUTIN ANTICIPÉ RÉCLAMÉ PAR JOHNSON

LONDRES - La Chambre des communes a refusé mercredi d'autoriser le Premier ministre Boris Johnson à organiser des élections législatives anticipées le 15 octobre, lui infligeant un quatrième revers parlementaire en deux jours.

Boris Johnson en avait fait la demande après un vote lors duquel une majorité s'était dégagée pour exiger de lui qu'il sollicite un report de la date du Brexit auprès des autorités européennes, une issue qu'il continue d'écarter en disant vouloir faire sortir le Royaume-Uni de l'Union le 31 octobre.

Selon les règles en vigueur au Royaume-Uni, la motion portant sur la convocation d'un nouveau scrutin législatif aurait dû être approuvée par les deux tiers de l'assemblée, soit 434 voix, mais seuls 298 députés s'y sont déclarés favorables.

Ce rejet était attendu puisque les travaillistes emmenés par Jeremy Corbyn avaient prévenu qu'ils n'approuveraient pas la proposition de Boris Johnson à moins qu'il ne s'engage à écarter l'hypothèse d'une sortie de l'UE sans accord avec Bruxelles.

"C'est la première fois dans notre histoire que l'opposition exprime sa confiance à l'égard du gouvernement de sa Majesté", a commenté, goguenard, l'occupant du 10 Downing Street.

---

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ITALIEN PRÊTERA SERMENT JEUDI

ROME - Giuseppe Conte a dévoilé mercredi la composition de son nouveau gouvernement de coalition réunissant le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (centre gauche), une alliance inédite qui pourrait permettre un réchauffement des relations entre Rome et l'Union européenne.

Au lendemain de l'approbation à une écrasante majorité de cette coalition par les adhérents du M5S, le président du Conseil s'est rendu au palais présidentiel pour informer le chef de l'Etat, Sergio Mattarella, qu'il était en capacité de former un gouvernement.

La nouvelle équipe gouvernementale sera investie lors d'une cérémonie programmée jeudi à 10h00 (08h00 GMT). Elle devra ensuite obtenir la confiance des deux chambres du Parlement.

En place depuis juin 2018, la précédente coalition, que dirigeait déjà Conte, a volé en éclats le mois dernier sous l'impulsion de Matteo Salvini. Le chef de la Ligue d'extrême droite espérait des élections anticipées.

Son pari a fait long feu, le M5S ayant décidé de se rallier au Parti démocrate, une formation qu'il jugeait corrompue.

---

DISCUSSIONS COMMERCIALES USA-CHINE DÉBUT OCTOBRE, DIT PÉKIN

PEKIN/WASHINGTON - La Chine et les Etats-Unis ont convenu d'organiser des discussions commerciales début octobre à Washington, a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce, tandis qu'un représentant américain a annoncé la tenue de réunions sino-américaines à niveau ministériel "dans les prochaines semaines".

Cette annonce intervient quelques jours après que les deux plus grandes puissances économiques au monde ont commencé à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles, marquant une nouvelle escalade dans le conflit qui les oppose depuis un an et demi.

Le vice-Premier ministre Liu He, qui mène les négociations commerciales pour Pékin, s'est entretenu jeudi avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a rapporté le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

---

HONG KONG-CARRIE LAM RETIRE LE PROJET DE LOI D'EXTRADITION VERS LA CHINE

HONG KONG - La dirigeante de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a annoncé mercredi le retrait du projet de loi d'extradition de suspects vers la Chine à l'origine de la crise aiguë qui secoue la région administrative spéciale depuis des mois.

La contestation s'étant élargie à d'autres questions, dont son propre maintien à la tête de l'exécutif local, il n'est pas acquis que son annonce, à l'issue d'une réunion avec des parlementaires hongkongais favorables à Pékin et des délégués du Congrès national du peuple (CNP) chinois, ramènera le calme dans l'ancienne colonie britannique.

"Le gouvernement va formellement retirer ce projet de loi afin de dissiper totalement les craintes. J'espère que cette annonce va aider la société à avancer", a déclaré à la télévision la dirigeante imposée par Pékin en 2017 qui avait seulement suspendu le projet de loi controversé en juin.

"Trop peu, trop tard", a commenté Joshua Wong, une des figures de proue du mouvement des parapluies de 2014, précurseur de la contestation actuelle, sur sa page Facebook.

---

IRAN: ROHANI DONNE UN NOUVEAU DÉLAI AUX EUROPÉENS MAIS ACCENTUE LA PRESSION

DUBAI - Le président iranien Hassan Rohani a annoncé mercredi qu'il allait accorder un nouveau délai de deux mois aux Européens pour tenter de sauver l'Accord de Vienne, tout en annonçant une "accélération" des activités nucléaires de l'Iran, a rapporté la télévision d'Etat iranienne.

Cette troisième étape du désengagement de l'Iran du Plan d'action global commun (PAGC ou JCPOA en anglais), le nom officiel de l'Accord sur le nucléaire de 2015, sera "la plus importante et aura des effets extraordinaires", a déclaré Hassan Rohani, sans autre précision.

Téhéran, qui menace de porter à 20% l'enrichissement de son stock d'uranium ou de redémarrer des centrifugeuses, avait donné aux Européens jusqu'à vendredi pour trouver une solution à la chute de ses revenus pétroliers depuis le rétablissement des sanctions américaines, conséquence de la décision de Donald Trump de se retirer de l'Accord de Vienne.

"Je pense qu'il est peu probable que l'on parvienne à un résultat aujourd'hui ou demain", a souligné Hassan Rohani, qui s'est régulièrement entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron ces derniers jours. "L'Europe aura à nouveau deux mois supplémentaires pour tenir ses engagements."

---

FRANCE

LE CALENDRIER SUR LES RETRAITES ANNONCÉ LA SEMAINE PROCHAINE

PARIS - Les choix retenus par l'exécutif en matière de méthode et de calendrier concernant la réforme des retraites, dossier potentiellement explosif de "l'acte II" du quinquennat d'Emmanuel Macron, seront dévoilés la semaine prochaine, a annoncé mercredi Edouard Philippe.

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le projet de loi sur la réforme des retraites vise à créer un système universel par points "plus lisible et plus équitable" en 2025 dans lequel "un euro cotisé donne les mêmes droits".

Ce projet suscite des inquiétudes au sein des organisations syndicales dont deux - FO et la CGT - ont d'ores et déjà appelé à manifester respectivement le 21 et le 24 septembre.

---

VILLANI LANCE SA CANDIDATURE DISSIDENTE À PARIS

PARIS - Cédric Villani s'est officiellement lancé mercredi dans la course à la mairie de Paris, enfonçant une épine dans le pied de Benjamin Griveaux, le candidat investi par La République en marche pour ravir l'hôtel de ville à la socialiste Anne Hidalgo.

Prétendant malheureux à l'investiture de LaRem en juillet, fort d'un profil original et d'une notoriété montante auprès des Parisiens, le brillant mathématicien, élu de l'Essonne, se lance en dissidence, repoussant de fait la main tendue de Benjamin Griveaux qui lui proposait de co-diriger sa campagne.

"J'ai la conviction qu'ensemble nous pouvons faire autrement et mettre les Parisiens en mouvement pour retrouver notre dynamisme et notre fierté", a-t-il déclaré devant la presse conviée dans un café du quartier du Montparnasse, où il habite.

Villani a promis d'être le "premier maire véritablement écologiste" de la capitale. "Affronter les problèmes complexes, cela a été toute ma vie, avant la politique", a aussi déclaré le chercheur entré en politique il y a deux ans et demi dans les pas d'Emmanuel Macron.

---

NISSAN

LE DG ET D'AUTRES DIRIGEANTS SURPAYÉS, SELON UNE ENQUÊTE-SCE

TOKYO - Une enquête interne à Nissan a établi que le directeur général Hiroto Saikawa ainsi que d'autres dirigeants du constructeur japonais ont reçu une rétribution inappropriée, a déclaré jeudi à Reuters une source informée de la question.

Hiroto Saikawa a admis jeudi un trop-perçu dans sa rémunération en violation des procédures internes à Nissan, dans le cadre d'un stratagème mis en place selon lui par le président déchu Carlos Ghosn.

Le directeur général de Nissan, cité par l'agence de presse Kyodo, a avoir eu un rôle direct dans la mise en oeuvre de ce stratagème, déclarant qu'il pensait que les "procédures appropriées" avaient été respectées.

Kyodo a par ailleurs annoncé que le procès de Carlos Ghosn, arrêté en novembre dernier au Japon pour des accusations de malversations financières, débuterait en mars 2020.