L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (05/10)

FRANCE-LE PARQUET ANTITERRORISTE PREND LA MAIN SUR L'ENQUÊTE À LA PRÉFECTURE

PARIS - Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé vendredi avoir repris la main sur l'enquête liée à l'agression à l'arme blanche qui a coûté la vie, jeudi, à cinq personnes à la préfecture de police de Paris en comptant l'assaillant.

C'est un développement majeur dans les investigations, qui étaient supervisées jusqu'à présent par le parquet de Paris même si les deux procureurs disaient rester en "contact permanent".

Il s'agit désormais d'une enquête pour "assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", notamment, précise le Pnat dans un message transmis à Reuters.

Celle-ci est confiée à la fois à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire, comme c'était déjà le cas depuis jeudi, mais aussi à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Les deux procureurs, Rémy Heitz au parquet de Paris et Jean-François Ricard au Pnat, ont pris cette décision à la lumière des premières auditions et de l'analyse du contenu d'un téléphone de l'agresseur, dit-on de source proche de l'enquête.

En garde à vue depuis jeudi, l'épouse a dit aux policiers que son mari avait "entendu des voix" dans la nuit de mercredi à jeudi, selon une autre source proche. Il aurait eu une "crise de démence" cette nuit-là, selon une troisième source au fait des investigations, sans plus de précisions.

---

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE N'EXCLUT PLUS UN REPORT DU BREXIT

LONDRES - Boris Johnson enverra à l'Union européenne une lettre demandant un report du Brexit si aucun accord n'est conclu d'ici au 19 octobre, d'après des documents gouvernementaux soumis à un tribunal écossais.

Le Premier ministre britannique se mettrait ainsi en conformité avec le "Benn Act", loi votée par l'opposition le mois dernier, qui exige du gouvernement qu'il demande un tel report si aucun accord n'a été approuvé au Parlement ou s'il n'a pas approuvé une sortie de l'Union européenne sans accord d'ici cette date du 19 octobre.

Boris Johnson avait jusque-là promis de respecter le "Benn Act" mais continuait d'exclure tout report du Brexit, programmée le 31 octobre.

"Si le Royaume-Uni réclamait un délai supplémentaire, nous prendrions bien sûr sa demande en considération mais je pense que la plupart des pays européens souhaiteront qu'on leur donne une bonne raison pour accorder un tel délai", a commenté vendredi le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, en visite à Copenhague.

---

LE BILAN DES VIOLENCES S'ALOURDIT EN IRAK, LE PLUS HAUT DIGNITAIRE CHIITE MET EN CAUSE LA CLASSE POLITIQUE

BAGDAD - Le grand ayatollah Ali al Sistani, plus haut dignitaire chiite d'Irak, a lancé vendredi un appel au calme alors que les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont poursuivis à travers le pays.

Les manifestations ont commencé mardi à Bagdad et se sont rapidement propagées dans une grande partie de l'Irak, en particulier dans le sud chiite du pays.

Le dernier bilan obtenu vendredi soir de sources médicales et auprès des services de sécurité fait désormais état de 65 morts; les décès ont été pour la plupart recensés au cours des dernières 24 heures. A Bagdad, on a recensé près de 200 blessés pour la seule journée de vendredi.

Les manifestants dénoncent la corruption et le manque d'emplois dans le pays.

Dans son appel à ne pas recourir à la force, le grand ayatollah Ali al Sistani a également critiqué la classe politique, en particulier les parlementaires, pour leur incapacité à régler les problèmes du pays.

Moktada al Sadr, figure politique chiite et chef de file du principal bloc d'opposition au Parlement, a pour sa part réclamé la démission du gouvernement et la tenue d'élections législatives anticipées sous la supervision d'observateurs internationaux.

---

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ATTEND DE LUBRIZOL UN "COMPORTEMENT EXEMPLAIRE"

PARIS - La ministre française de la Transition écologique et solidaire a invité vendredi le groupe Lubrizol à mettre en place un "accompagnement exemplaire", après l'incendie qui a ravagé son usine de Rouen.

Elisabeth Borne "s’est entretenue ce vendredi 4 octobre avec Eric Schnur, PDG du groupe Lubrizol Corp, à la suite de la catastrophe industrielle ayant frappé Rouen, la Seine-Maritime et certains territoires du Nord et de l’Est de la France", dit son ministère dans un communiqué.

"La ministre a rappelé au dirigeant la détermination du gouvernement à ce que l’entreprise assume pleinement toutes ses obligations légales et réglementaires, que ce soit en matière de transparence, de mise en sécurité du site, de sa dépollution, ou encore du suivi des conséquences à moyen et long terme de cet incendie, en application du principe pollueur-payeur", poursuit-il.

L'incendie a éclaté le 26 septembre au matin. Plus de 5.250 tonnes de produits chimiques ont été brûlés dans le sinistre avant que les pompiers ne parviennent à l'éteindre.

---

LA RESTRUCTURATION D'EDF SERA PRÉSENTÉE PLUS TARD QUE PRÉVU

PARIS - EDF présentera son projet de scission en deux entités distinctes au printemps 2020 et non au mois de décembre comme le groupe le prévoyait initialement, selon un courrier du PDG Jean-Bernard Lévy envoyé à ses collaborateurs, que Reuters a pu consulter vendredi.

Ce projet baptisé "Hercule" vise à séparer, d'une part, les activités nucléaires, hydrauliques et le transport d'électricité et, d'autre part, les énergies renouvelables, le commerce et le réseau de distribution Enedis notamment.

La première partie, regroupant les activités nucléaires, dite "bleue" serait renationalisée, la seconde, appelée "verte", ouverte à des capitaux extérieurs.

Le PDG d'EDF impute le report de la restructuration à un retard dans la réforme de la régulation nucléaire. "Une réorganisation sans meilleure régulation ne suffirait pas à donner à EDF les moyens financiers de tenir son rôle dans les investissements nécessaires pour la réussite de la transition énergétique", a-t-il écrit dans le courrier, révélé par Europe 1.

---

LA COMPAGNIE XL AIRWAYS EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

PARIS - Le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé vendredi la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne française XL Airways.

La petite compagnie, qui emploie 600 personnes, dessert principalement les Caraïbes, La Réunion et les Etats-Unis. Sa direction avait demandé l'aide d'Air France, fin septembre.

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des Transports, a regretté qu’aucune offre de reprise n’ait pu aboutir. Il a ajouté qu'un accompagnement serait mis en place pour les employés d’XL Airways et que le gouvernement suivait également "avec la plus grande attention la situation des passagers concernés".

---

LE CHÔMAGE TOMBE À 3,5% AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON - L'emploi aux Etats-Unis a continué de croître en septembre et le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis près de 50 ans à 3,5%, des chiffres qui apaisent en partie les craintes de voir la première économie du monde se rapprocher de la récession sur fond de tensions commerciales.

Le rapport mensuel du département du Travail montre toutefois que les salaires ont stagné le mois dernier et que l'emploi manufacturier a reculé pour la première fois en six mois tandis que le secteur de la distribution continuait de réduire ses effectifs.

Ces chiffres ont été publiés après une série d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes, parmi lesquels un indice d'activité industrielle au plus bas depuis plus de dix ans et une croissance dans les services au plus bas depuis 2016, qui ont ravivé les craintes de récession.