L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (06/04)

BREXIT: THERESA MAY DEMANDE UN REPORT AU 30 JUIN

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a demandé vendredi au président du Conseil européen Donald Tusk un report de la date du Brexit au 30 juin, tout en précisant que le départ du Royaume-Uni pourrait intervenir plus tôt, si l'accord de retrait était ratifié par le Parlement.

Ce délai supplémentaire doit lui permettre de convaincre le Parlement d'approuver l'accord de retrait négocié avec Bruxelles. "Le Royaume-Uni propose que cette période s'achève le 30 juin 2019", a écrit May dans son courrier.

Selon des informations de Reuters, Donald Tusk serait de son côté disposé à proposer un report de 12 mois, qui pourrait être raccourci en cas de ratification de l'accord.

A Paris, l'entourage d'Emmanuel Macron a fait savoir que la présidence jugeait qu'il était encore prématuré d'évoquer un tel report tant que Londres n'aura pas proposé d'alternative crédible.

Le Parti travailliste britannique, qui discute depuis trois jours avec Theresa May pour tenter de débloquer la situation, a déploré que la Première ministre n'ait pas proposé de "changement ou de compromis véritable", mais s'est dit favorable à la poursuite des négociations ce week-end.

En théorie, selon le dernier calendrier en date fixé par les Européens, le Brexit doit intervenir le 12 avril prochain, soit dans une semaine, puisque la Chambre des communes, malgré trois tentatives, n'a toujours pas réussi à dégager une majorité sur l'accord de retrait négocié par Theresa May avec les Européens.

---

WASHINGTON VA DÉSIGNER COMME TERRORISTE L'UNITÉ D'ÉLITE DE L'ARMÉE IRANIENNE-SCES

WASHINGTON - Les Etats-Unis vont désigner le Corps des gardiens de la Révolution islamique iranienne comme une organisation terroriste, ont dit vendredi à Reuters trois représentants américains, confirmant une information rapportée en premier lieu par le Wall Street Journal.

Jamais l'administration américaine n'avait formellement qualifié l'armée d'un autre pays de groupe terroriste.

Une annonce officielle pourrait être faite dès lundi par le département d'Etat, près d'un an après que le président Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et de rétablir les sanctions visant Téhéran.

Washington avait déjà placé sur liste noire des dizaines d'entités et de personnes affiliées au Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), mais pas le CGRI dans son ensemble.

---

LA LIBYE S'INVITE AU SOMMET DU G7 AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DINARD, Ille-et-Vilaine - La crise politique et sécuritaire libyenne s'est invitée vendredi à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 qui se tient à Dinard dans un contexte de désintérêt marqué par les Etats-Unis.

Permanente depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 qui a plongé la Libye en plein chaos, l'inquiétude de la communauté internationale est encore montée d'un cran jeudi avec l'ordre donné par le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne (ANL), à ses troupes de marcher sur Tripoli.

"Nous exhortons toutes les parties impliquées à faire cesser immédiatement toutes les activités et tous les mouvements militaires vers Tripoli", ont déclaré les chefs de la diplomatie du G7 dans un communiqué.

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, s'est dit "profondément inquiet" en quittant la Libye après s'être entretenu vendredi avec Khalifa Haftar dans son fief de Benghazi.

Selon la chaîne Al Arabiya, l'homme fort de l'Est libyen a assuré à cette occasion que l'opération sur Tripoli se poursuivrait jusqu'à "l'élimination du terrorisme".

---

DIVERGENCES AU G7 SUR LE RETOUR DES DJIHADISTES

PARIS - Des divergences subsistent entre Etats du G7 sur la façon de gérer le problème de leurs ressortissants partis se battre dans les rangs de l'organisation Etat islamique ou d'autres groupes djihadistes en Syrie et en Irak ainsi que leurs familles, a déclaré vendredi le ministre français de l'Intérieur.

Christophe Castaner s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres de l'Intérieur des sept pays (Etats-Unis, Canada, Japon, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et France), à Paris. "Il existe des nuances entre nous", a-t-il dit, tout en faisant état d'un accord sur le principe de tout mettre en oeuvre pour empêcher la dispersion de ces personnes et qu'elles soient jugées.

Christophe Castaner a confirmé la position française selon laquelle les djihadistes doivent être jugés là où ils ont commis des crimes, une position que son homologue allemand a dit partager.

---

LES MANIFESTANTS NE RELÂCHENT PAS LA PRESSION EN ALGÉRIE

ALGER - Des centaines de milliers d'Algériens ont de nouveau manifesté vendredi dans les rues de la capitale pour réclamer "la fin du système" et une refonte du paysage politique, pour le septième vendredi consécutif, trois jours après la démission du président Abdelaziz Bouteflika.

Les manifestants ont particulièrement ciblé trois figures du pouvoir algérien: le Premier ministre Noureddine Bedoui, le président du Conseil de la nation (chambre haute du Parlement) Abdelkader Bensalah, et le président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaiz.

Abdelaziz Bouteflika a démissionné de ses fonctions mardi, sous la pression de la rue, après avoir passé vingt ans à la tête du pays. Le président de la chambre haute du parlement, Abdelkader Bensalah, assure l'intérim de la présidence de l'Etat pendant une durée de 90 jours, jusqu'à la tenue d'élections.

---

ISRAËL: NETANYAHU BIEN PLACÉ POUR RESTER AU POUVOIR-SONDAGES

JERUSALEM - A quatre jours des élections législatives israéliennes, le parti de Benjamin Netanyahu est dépassé dans les sondages par celui de son principal rival Benny Gantz.

Le Premier ministre sortant devrait toutefois être en mesure de former un gouvernement de coalition lui permettant d'obtenir un cinquième mandat à la tête du pays, un record.

Selon une enquête du Yedioth Ahronoth rendue publique vendredi, dernier jour autorisé pour la publication des sondages, le parti centriste de Benny Gantz obtiendrait mardi 30 sièges à la Knesset et le Likoud de Netanyahu 26.

Mais les partis de la coalition de droite de Netanyahu obtiendraient au total 63 des 120 sièges du parlement, une courte mais suffisante majorité.

---

LES NÉGOCIATIONS USA-CHINE POURSUIVIES PAR VISIOCONFÉRENCE

WASHINGTON - Les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine vont se poursuivre par visioconférence, a déclaré vendredi le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, alors que prenait fin à Washington un cycle de discussions au niveau ministériel à l'issue duquel un "travail important" demeure, selon le département du Commerce.

Donald Trump, qui recevait à la Maison blanche le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef de Pékin, a déclaré jeudi qu'un accord commercial pourrait être annoncé dans les quatre prochaines semaines.

---

FRANCE-LA GRÈVE DES FONCTIONNAIRES DU 9 MAI SERA UNITAIRE

PARIS - La CFDT a appelé vendredi à rejoindre la grève des syndicats de fonctionnaires le 9 mai, rendant ainsi unitaire ce mouvement contre la réforme de la Fonction publique.

Sept syndicats de la Fonction publique (CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FSU, Solidaires et UNSA) avaient appelé le 20 mars à une grève pour dénoncer le projet de loi qui a été présenté en conseil des ministres une semaine après et réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat.

---

LES DEUX PILOTES D'AIR COCAÏNE CONDAMNÉS À 6 ANS DE PRISON

AIX-EN-PROVENCE - La Cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence a jugé coupable vendredi les principaux protagonistes de l'affaire "Air Cocaïne", un trafic de stupéfiants par avion entre la France, l'Equateur et la République dominicaine, condamnant le commanditaire à 18 ans de réclusion et deux pilotes à six ans de prison chacun.

Le parquet avait requis des peines allant de deux ans à 25 ans de prison pour les neuf prévenus jugés dans cette affaire, estimant qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence de ce trafic.

L'affaire dite "Air Cocaïne" avait débuté en mars 2013 avec l'interpellation des deux pilotes, Bruno Odos et Pascal Fauret, et de deux autres Français dans un avion Falcon 50 à bord duquel avaient été embarqués près de 700 kilos de cocaïne dans 26 valises. Les quatre hommes ont toujours clamé leur innocence.

--- BOEING VA RÉDUIRE SA PRODUCTION DE 737 APRÈS LES DEUX ACCIDENTS

CHICAGO/SEATTLE - Boeing a annoncé vendredi qu'il allait réduire sa production mensuelle de 737 à partir de la mi-avril, à 42 avions au lieu de 52, suite aux deux accidents impliquant ce modèle interdit de vol depuis le mois dernier.

Tous les 737 MAX sont cloués au sol depuis la catastrophe aérienne d'Ethiopian Airlines du 10 mars et ses 157 victimes, survenue cinq mois après l'accident d'un même appareil de la compagnie indonésienne Lion Air, qui a fait 189 morts.