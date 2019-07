L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (06/07)

JUNCKER DÉPLORE LE MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA DÉSIGNATION DE VON DER LEYEN

BRUXELLES - Le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a estimé vendredi que le processus de nomination de sa remplaçante, l'Allemande Ursula von der Leyen, n'était "pas très transparent" et constituait une rupture indésirable avec la pratique.

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se sont entendus mardi pour proposer les candidatures de Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) et d'Ursula von der Leyen, ministre allemande de la Défense et membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel, à la présidence de la Commission après trois jours d'âpres discussions.

Le choix d'Ursula von der Leyen doit encore être validé par le Parlement européen, où elle devra réunir une majorité absolue.

---

BRUNO LE MAIRE EXCLUT DE POSTULER AU FMI OU À LA CE

PARIS - Le ministre français de l'Economie et des Finances français Bruno Le Maire a exclu vendredi de briguer la succession de Christine Lagarde à la tête du FMI ou un poste dans le futur exécutif européen, estimant que sa tâche à Bercy n'était pas terminée.

"Je ne suis pas candidat à la direction générale du FMI, je ne suis pas candidat à un poste à la Commission européenne", a-t-il déclaré sur BFM TV.

"Je ne suis pas au bout de ce que je peux faire, de ce que je dois faire pour les Français. Donc je souhaite rester, si le président de la République et le Premier ministre me font confiance, ministre de l'Economie et des Finances", a-t-il ajouté

---

VARSOVIE ET BERLIN CONTREDISENT MACRON SUR LES BALKANS ET L'UE

POZNAN, Pologne - La Pologne et l'Allemagne ont appelé vendredi à poursuivre les négociations d'adhésion entre l'Union européenne et les pays des Balkans, rejetant la position d'Emmanuel Macron qui estime que le bloc ne devrait pas accepter de nouveaux Etats tant qu'il n'aura pas amélioré son fonctionnement.

"Je partage le point de vue du président Macron selon lequel les mécanismes de travail de l'UE doivent être améliorés", a déclaré la chancelière Angela Merkel lors de la conférence de presse de clôture du sommet des Balkans occidentaux à Poznan, en Pologne. "Je ne considère pas cela comme un abandon des discussions sur l'adhésion."

Lors de leur sommet de juin, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE n'ont pas tenu leur promesse d'ouvrir des discussions avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, en dépit des recommandations en ce sens de la Commission européenne.

---

LIESSE À KHARTOUM APRÈS L'ACCORD ENTRE LA JUNTE ET L'OPPOSITION

KHARTOUM - Des scènes de liesse à Khartoum et Omdourman ont accueilli vendredi l'annonce d'un accord politique entre la junte soudanaise et l'opposition.

Après deux jours de discussions, le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir depuis la chute du président Omar el Béchir en avril, et l'opposition sont parvenus à un accord sur un partage de pouvoir durant une période de transition d'environ trois ans devant mener à des élections nationales.

Cette nouvelle a entraîné des scènes de liesse dans les rues de la capitale. Plusieurs milliers de personnes se sont aussi rassemblées à Omdourman, la deuxième ville du pays, qui fait face à Khartoum sur l'autre rive du Nil.

Aux termes de l'accord, un Conseil souverain de onze membres dirigera la transition jusqu'aux élections. Le CMT et l'ALC (Alliance pour la liberté et le changement), la coalition civile, obtiendront chacun cinq sièges. Un onzième membre approuvé par les deux parties figurera au sein de ce Conseil.

---

DES DÉGÂTS APRÈS UN NOUVEAU SÉISME DANS LE SUD DE LA CALIFORNIE

LOS ANGELES - Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 a ébranlé vendredi soir le sud de la Californie, rapporte le centre américain de veille sismique (USGS), au lendemain du plus violent séisme enregistré dans le secteur depuis 1994.

Le séisme a frappé la petite ville de Ridgecrest, dans le désert californien, près du parc national de la Vallée de la Mort, à 202 km au nord de Los Angeles. Le Centre sismologique euro-méditerranéen a également mesuré une magnitude du séisme à 7,1.

Des bâtiments ont été endommagés par les secousses, rapporte le département des Pompiers du comté de San Bernardino, qui fait état d'un blessé léger. "Les maisons ont bougé, les fondations sont fissurées, les murs de soutènement se sont effondrés", précisent les autorités sur Twitter.

De fortes répliques ont frappé le désert californien, près du parc national de la Vallée de la Mort, après le tremblement de terre de jeudi, le plus violent dans le sud de la Californie après le séisme de 1994 à Northridge, d'une magnitude de 6,6, qui avait fait 57 morts.

---

TAUX DE RÉUSSITE DE 77,7% AU BAC, LE "CHAOS" ÉVITÉ SELON BLANQUER

PARIS - Près de 562.000 lycéens, soit 77,7% des candidats, ont obtenu cette année leur baccalauréat à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit 14.300 de moins (-1,1%) qu'en juin 2018, selon des résultats provisoires communiqués vendredi soir par le ministère de l'Education nationale.

L'édition 2019 du baccalauréat a été entachée par une affaire de fraude et bousculée par une grève d'enseignants hostiles à la réforme du lycée, qui ont décidé d'une rétention des copies dans certaines académies.

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait décidé de parer aux blocages en autorisant la prise en compte de la note du contrôle continu de l'année scolaire écoulée en cas de copies manquantes dans les matières concernées.

Les résultats acquis le jour de l'examen ne seront retenus que s'ils sont supérieurs à la note du contrôle continu. Dans le cas contraire, la note provisoire deviendra définitive.

Cette année, 723.200 candidats avaient planché à la session de juin, soit 7.800 de moins que l'an dernier : 54% en séries générales, 21% en séries technologiques et 25% en voie professionnelle.

---

PRISON FERME REQUISE DANS LE DOSSIER DES SUICIDES À FRANCE TÉLÉCOM

PARIS - Pour la première fois pour une entreprise de cette taille, le ministère public a requis vendredi de la prison ferme pour harcèlement moral et complicité contre sept anciens dirigeants de France Télécom, devenue Orange ORAN.PA en 2013, qui a connu une vague de suicides de salariés entre avril 2008 et juin 2010.

Un an de prison assorti de 15.000 euros d'amende a ainsi été requis à l'encontre de l'ancien PDG Didier Lombard, 77 ans, de son ancien directeur des ressources humaines Olivier Barberot, 64 ans, et de l'ex-directeur des opérations France, Louis-Pierre Wenes, 70 ans, jugés pour harcèlement moral.

Hasard du calendrier judiciaire : le successeur de Didier Lombard, Stéphane Richard, saura mardi s'il est condamné dans l'affaire de l'arbitrage en faveur de l'homme d'affaires Bernard Tapie dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais - l'actuel PDG d'Orange était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie et des Finances de l'époque, Christine Lagarde.

Le ministère public a par ailleurs demandé huit mois de prison et 10.000 euros d'amende à l'encontre de quatre autres anciens dirigeants jugés pour complicité, ainsi qu'une amende de 75.000 euros contre France Télécom en tant que personne morale.

Ce procès, inédit à cette échelle, est celui du "crash plan" mis en oeuvre par l'opérateur historique français de télécommunications en 2006-2010 pour réduire en trois ans ses effectifs de 22.000 personnes et en transférer 10.000 autres.

---

DIEUDONNÉ CONDAMNÉ À DEUX ANS FERMES POUR FRAUDE

PARIS - L'humoriste controversé Dieudonné a été condamné vendredi à trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, et à 200.000 euros d'amende pour avoir, entre autres, dissimulé au fisc de fortes sommes d'argent liquide pendant plusieurs années.

Le polémiste, déjà condamné dans de multiples affaires, notamment à la suite de propos antisémites, pourra bénéficier d'une peine aménagée, sans passer par la case prison.

Les juges ont cette fois-ci retenu contre lui la fraude fiscale, le blanchiment, l'abus de bien social et l'organisation frauduleuse de son insolvabilité.