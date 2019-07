L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (07/07)

ACCORD DE 2015-L'IRAN VA RENONCER À CERTAINS ENGAGEMENTS

DUBAÏ - L'Iran va annoncer dimanche son intention de relever à 5% le degré d'enrichissement de son uranium, soit au-dessus de la limite de 3,67% fixée par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, a-t-on appris samedi de source autorisée iranienne.

"La principale annonce de demain portera sur le relèvement à 5% du degré d'enrichissement de l'uranium, contre 3,67% convenu dans le cadre de l'accord", a déclaré à Reuters un responsable iranien sous le couvert de l'anonymat.

Le degré de 5% d'enrichissement de l'uranium que l'Iran aspirerait à atteindre reste encore nettement en deçà des 20% d'avant la conclusion de l'accord de 2015, et bien en dessous aussi des quelque 90% qui conviennent pour une arme nucléaire.

Une agence de presse iranienne, Fars, rapportait un peu plus tôt que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, comptait annoncer dimanche un nouveau désengagement de certaines clauses de l'accord de 2015. Sa conférence de presse aura lieu à 10h30 locales (06h00 GMT), a précisé l'agence.

L'Iran a déjà annoncé le 8 mai, à l'occasion du premier anniversaire de la dénonciation de l'accord de 2015 par les Etats-Unis, qu'il comptait se désengager de certaines des obligations découlant de ce pacte.

MACRON ET ROHANI SE DONNENT JUSQU'AU 15/07 POUR AMORCER LA "DÉSESCALADE"

PARIS - Emmanuel Macron et son homologue iranien, Hassan Rohani, se sont laissé samedi un délai courant jusqu'au 15 juillet pour "explorer (...) les conditions d'une reprise du dialogue" et éviter ainsi que la crise autour du nucléaire iranien ne franchisse un nouveau palier, a fait savoir l'Elysée.

A cette fin, le président français "poursuivra ses consultations, avec les autorités iraniennes et les partenaires internationaux concernés, pour que s'engage la nécessaire désescalade des tensions", notamment entre Téhéran et Washington, indique l'Elysée dans un communiqué.

Macron et Rohani ont fixé la date du 15 juillet lors d'un entretien téléphonique, qui a duré plus d'une heure, précise la présidence française.

---

UN BATEAU HUMANITAIRE AVEC DES MIGRANTS ACCOSTE À LAMPEDUSA

MILAN - Un navire de l'association humanitaire Mediterranea, qui récupère les migrants en mer, a accosté samedi au port sicilien de Lampedusa malgré l'interdiction qui lui avait été faite d'entrer dans les eaux italiennes.

Le week-end dernier, le Sea-Watch 3 avait accosté de force à Lampedusa après avoir attendu en mer plus de deux semaines avec à son bord 41 migrants secourus au large de la Libye.

---

GRÈCE-LES CONSERVATEURS GRANDS FAVORIS DES LÉGISLATIVES

ATHENES - Les conservateurs de Nouvelle Démocratie (ND) sont donnés grands favoris des élections législatives anticipées dimanche en Grèce, profitant de la colère des électeurs furieux de la poursuite de l'austérité et qui devraient tourner le dos au parti Syriza du Premier ministre Alexis Tsipras.

Le scrutin n'était normalement prévu qu'en octobre mais Alexis Tsipras a tiré les conclusions de la défaite de sa formation face à la droite aux élections européennes de la fin mai en convoquant des élections anticipées.

La Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis est donnée en tête dans tous les sondages. Une enquête Rass publiée vendredi donne 35,2% des voix à ND et 25,4% à Syriza. Un sondage Public Issue diffusé également vendredi crédite même Nouvelle Démocratie d'une avance de 15,5 points sur Syriza.

Les bureaux de vote ouvriront à 07h00 (04h00 GMT). De premières projections sont attendues environ deux heures après la clôture des bureaux de vote, soit aux alentours de 18h00 GMT.

---

DES CENTAINES DE MANIFESTANTS À PARIS CONTRE LES FÉMINICIDES

PARIS - Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Paris pour exhorter le gouvernement à prendre des mesures concrètes contre les féminicides en France, où plus de 70 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier.

"Ça suffit", a scandé la foule, réunie sur la place de la République à l'appel du collectif de familles et de proches de victimes de féminicides et de la Fondation des femmes. Les manifestants étaient au nombre de 2.000 selon les organisateurs.

Les initiatives se sont multipliées ces derniers jours en France pour réclamer à l'exécutif - qui a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat - des moyens humains et financiers plus importants.

SCHIAPPA PROMET UN "GRENELLE" DES VIOLENCES CONJUGALES

PARIS - Le gouvernement français organisera de septembre à novembre un "Grenelle des violences conjugales" afin de faire émerger de nouvelles mesures permettant de faire reculer ce phénomène, annonce Marlène Schiappa dans le Journal du dimanche.

La secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes promet de tirer de cette vaste concertation, réunissant pouvoirs publics, associations et familles de victimes, "des choses concrètes, avec un outil d'évaluation sur le long terme".

L'objectif, notamment, est de faire baisser le nombre de meurtres de femmes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, qui se sont élevés à 74 depuis le début de l'année, selon le collectif "Féminicides par compagnons ou ex".

Si nécessaire, ce Grenelle donnera lieu à des circulaires ou des lois contenant "des mesures encore plus efficaces, au plus près du terrain", selon la secrétaire d'Etat.

--- PARIS 2020-VILLANI ENGRANGE UN NOUVEAU SOUTIEN FACE À GRIVEAUX

PARIS - Le député Cédric Villani, principal concurrent de Benjamin Griveaux au sein de La République en marche (LaRem) en vue des élections municipales de 2020 à Paris, a reçu samedi un nouveau soutien, celui d'Anne Lebreton, qui renonce à briguer l'investiture du parti présidentiel.

Après Mounir Mahjoubi, l'adjointe au maire du IVe arrondissement est la deuxième candidate, en moins d'une semaine, à se désister au profit du mathématicien, arrivé en politique il y a deux ans.

Dans une tribune publiée sur le site du Journal du dimanche, Anne Lebreton vante la "personnalité atypique" du député de l'Essonne, son "énergie qui déplace les montagnes", sa "bienveillance qui sait réunir au-delà de tous les camps" de même que sa "capacité de s'adresser à tous les Parisiens".

L'équipe de Benjamin Griveaux, qui veut à tout prix éviter de paraître isolée face à ses concurrents coalisés, a répliqué en publiant une autre tribune, également dans le JDD, signée par 34 élus parisiens. "C'est lui aussi qui saura rassembler large", estiment ces soutiens de l'ex-porte-parole du gouvernement.

---

EDDY MERCKX A DONNÉ LE COUP D'ENVOI DU 106E TOUR DE FRANCE

BRUXELLES - Le Belge Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour de France, a donné samedi le coup d'envoi de la 106e édition de la Grande Boucle, à Bruxelles, devant des milliers de fans.

Sous les cris de "Eddy, Eddy !" qui remplissaient la Grand-Place de la capitale belge, le coureur cycliste, aux côtés du roi Philippe de Belgique, a permis aux 176 coureurs de s'élancer pour la première des 21 étapes du Tour, un circuit de 194 km dans la campagne flamande.

Eddy Merckx, surnommé le Cannibale dans les années 70 pour son coup de pédale agressif, a remporté son premier Tour de France en 1969 il y a cinquante ans et le dernier en 1974. Il est aujourd'hui âgé de 74 ans.

---

DÉCÈS DE JOAO GILBERTO, CRÉATEUR DE LA BOSSA NOVA

SAO PAULO - Le musicien brésilien João Gilberto, considéré comme le principal créateur de la bossa nova, est mort samedi après-midi à son domicile de Rio de Janeiro, à l'âge de 88 ans, ont confirmé ses proches.

Né en 1931 dans l'Etat de Bahia, dans le nord-est du Brésil, João Gilberto avait débuté dans le chant à l'âge de 18 ans. Après s'être installé à Rio, il avait sorti en 1959 l'album "Chega de Saudade", qui avait marqué le début de la bossa nova.

Son album de 1964, "Getz/Gilberto", avec le saxophoniste américain Stan Getz, s'était vendu à des millions d'exemplaires et avait popularisé la bossa nova dans le monde entier.