L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (07/10)

FRANCE: CASTANER POINTE DES "DYSFONCTIONNEMENTS" À LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

PARIS - Le dossier administratif de l'agent qui a tué quatre personnes jeudi à la préfecture de police de Paris ne contenait aucun élément sur sa radicalisation, a déclaré dimanche Christophe Castaner, excluant de démissionner pour avoir déclaré à chaud que le suspect n'avait jamais présenté de signe d'alerte.

Le ministre de l'Intérieur a évoqué des "dysfonctionnements" à la préfecture de police, assurant notamment que les policiers qui avaient entendu le suspect, Mickaël H., se féliciter de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015 n'avaient pas souhaité à l'époque faire un signalement.

"Il y a eu des failles car trois hommes et une femme sont morts sous les coups de l'assaillant", a-t-il dit sur TF1.

Interrogé sur les appels de responsables de l'opposition à sa démission, Christophe Castaner a estimé que cette question "ne se pose pas" puisqu'il n'avait, selon lui, fait que répercuter les éléments qui lui avaient été transmis par la hiérarchie policière "sans fermer aucune piste".

Sous le feu des critiques depuis la conférence de presse du procureur du parquet antiterroriste, qui a pointé samedi des signes de radicalisation et la préméditation de l'attaque, le ministre de l'Intérieur a reçu le soutien du Premier ministre.

Edouard Philippe a annoncé samedi deux missions de réévaluation des procédures de détection des signes de radicalisation chez les agents du renseignement afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

---

LES OPPOSANTS À LA PMA ONT MANIFESTÉ EN NOMBRE À PARIS

PARIS - Les opposants au projet de loi bioéthique prévoyant l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires se sont rassemblés en nombre dimanche à Paris pour faire pression sur les sénateurs, qui examineront bientôt le texte déjà adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Brandissant drapeaux et pancartes réclamant le retrait du projet de loi, près de 42.000 personnes, selon la police, venues de toutes la France se sont réunies devant le Sénat en milieu de journée pour une manifestation baptisée "Marchons enfants !" qui devait les conduire jusqu'à Montparnasse.

Une vingtaine d'associations, dont "La Manif pour tous", ont appelé à cette mobilisation contre la PMA, voyant dans son extension à toutes les femmes une première étape vers la légalisation de la gestation pour autrui (GPA), interdite en France.

Le cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias pour fournir des chiffrages indépendants, évoque une participation de 74.500 personnes. Les organisateurs disent avoir dénombré 600.000 participants.

---

BREXIT

MACRON DEMANDE À JOHNSON DE NÉGOCIER RAPIDEMENT AVEC L'UE

PARIS - Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche au téléphone avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et lui a demandé de négocier "rapidement" avec l'Union européenne pour tenter de parvenir à un nouvel accord de Brexit, a annoncé l'Elysée.

Le chef de l'Etat a exprimé le souhait qu'il soit possible "d'évaluer en fin de semaine prochaine si un accord est possible, dans le respect des principes de l'Union européenne", a indiqué la présidence.

Pour tenter d'obtenir un nouvel accord de Brexit avant le sommet européen des 17-18 octobre, Boris Johnson a présenté cette semaine à Bruxelles un "compromis" visant à résoudre le principal point de blocage, la clause de sauvegarde pour la frontière irlandaise ("backstop").

Le dirigeant britannique a fait savoir dimanche qu'il avait demandé à Emmanuel Macron d'intervenir pour favoriser un accord, ajoutant que l'Union européenne ne devait par faire l'erreur de croire que le Royaume-Uni resterait dans l'Union après le 31 octobre.

---

PORTUGAL-LES SOCIALISTES REMPORTENT LES LÉGISLATIVES, SANS MAJORITÉ

LISBONNE - Les socialistes du Premier ministre sortant Antonio Costa ont remporté dimanche au Portugal les élections législatives sans majorité absolue, montrent les résultats partiels, obligeant le parti à entamer des négociations pour une nouvelle coalition gouvernementale.

Après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, les socialistes arrivaient en tête avec 106 sièges remportés sur les 230 que compte le parlement, effectuant un net gain par rapport à 2015 (86 sièges) mais insuffisant pour obtenir la majorité.

La principale force d'opposition de centre droit, constituée par les sociaux-démocrates, a remporté 28% des voix et au moins 77 sièges. Il s'agit de l'un de ses pires résultats électoraux.

En 2015, il avait fallu moins de deux moins à Costa pour former une coalition avec deux partis eurosceptiques, le Bloc de gauche et le Parti communiste. Il pourrait chercher à reconduire cette alliance même si les relations entre les alliés se sont détériorées récemment.

---

TUNISIE-PARLEMENT DIVISÉ APRÈS DES LÉGISLATIVES PEU SUIVIES

TUNIS - Le parti des islamistes modérés d'Ennahda a obtenu dimanche une faible avance aux élections législatives tunisiennes, compliquant le processus de formation d'une coalition dans un contexte économique fortement dégradé.

La formation politique qui se présente comme un parti "musulman démocrate" a remporté 17,5% des voix, selon les premières estimations réalisées à l'issue des votes.

Son principal rival, le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, Coeur de la Tunisie, a remporté 15,6% des voix.

Ces résultats laissent la jeune démocratie avec un Parlement divisé dans lequel Ennahda devra fonder des alliances pour gouverner. Or, les deux partis, qui avaient chacun annoncé avoir remporté le scrutin dimanche, ont exclu de travailler au sein d'une même coalition.

Les Tunisiens votaient pour élire leurs députés pour la troisième fois de leur histoire depuis la "révolution du jasmin", qui a vu le renversement de l'autocrate Zine Ben Ali.

Le taux de participation, de 41% selon la commission électorale, témoigne d'un fort sentiment de frustration et de désillusion vis-à-vis de la politique.

---

NOUVEAUX HEURTS EN IRAK, LE BILAN S'ALOURDIT

BAGDAD - Au moins huit personnes ont été tuées dimanche à Bagdad lors de heurts entre manifestants anti-gouvernementaux et forces de sécurité irakiennes, a-t-on appris auprès de sources policières, portant à plus de 100 morts et de 6.000 blessés le bilan depuis le début du mouvement de contestation mardi dernier.

Les forces de police, appuyées par l'armée, ont tiré à balles réelles pour disperser les manifestants qui s'étaient réunis quelques heures après que le gouvernement a annoncé des mesures destinées à apaiser la colère des Irakiens contre la corruption et le chômage.

A l'issue d'une réunion gouvernementale d'urgence qui s'est tenue samedi soir, le Premier ministre Adel Abdoul Mahdi a présenté un plan prévoyant notamment une augmentation de l'aide au logement pour les pauvres, des allocations chômage, des formations et d'autres initiatives destinées aux jeunes.

---

HONG KONG-MISE EN GARDE DE SOLDATS CHINOIS AUX MANIFESTANTS

HONG KONG - Des soldats chinois ont adressé dimanche une mise en garde à des manifestants qui pointaient des laser sur leur caserne à Hong Kong, où la mobilisation des militants pro-démocratie n'est pas retombée malgré l'entrée en vigueur samedi de lois d'urgence.

Le face-à-face, le premier entre protestataires et soldats de l'Armée populaire de libération (APL) depuis le début de la contestation, s'est terminé sans incident, mais il illustre la détermination croissante des jeunes Hongkongais.

De nouveaux heurts ont éclaté dimanche à la fin de défilés qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Hong Kong et Kowloon, sur la partie continentale de l'ancienne colonie britannique.

---

ÉCHEC DE DISCUSSIONS ENTRE CORÉE DU NORD ET ETATS-UNIS

STOCKHOLM - La Corée du Nord a annoncé samedi que les discussions entamées dans la journée avec les Etats-Unis pour faire avancer la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, s'étaient soldées par un échec.

Ces négociations, qui se tenaient à Stockholm, en Suède, devaient relancer le dialogue entre les deux pays, au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï en février dernier.

"Les négociations n'ont pas répondu à nos attentes et ont finalement échoué", a déclaré à la presse le négociateur en chef de la Corée du Nord sur la question nucléaire, Kim Myong Gil, devant l'ambassade de son pays.