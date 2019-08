L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (08/08)

TUERIES AUX ÉTATS-UNIS:

TRUMP ACCUEILLI PAR DES MANIFESTANTS À DAYTON ET EL PASO

EL PASO, Texas - Donald Trump s'est rendu mercredi au chevet de survivants des tueries de Dayton et d'El Paso, où des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer ses discours jugés incendiaires sur l'immigration.

Les deux tueries, survenues le week-end dernier, ont fait 32 morts au total, en comptant l'un des tireurs. L'une au moins a été liée par la police à une idéologie d'extrême droite.

A El Paso, à la frontière avec le Mexique, le président américain a visité l'University Medical Center où sont soignés les rescapés de la fusillade qui a coûté la vie à 22 personnes samedi matin dans un supermarché Walmart.

Des centaines de manifestants étaient rassemblés dans un parc voisin pour condamner sa présence dans la ville texane. "Trump est raciste", "L'amour contre la haine", ou "Renvoyez-le !" - allusion à un slogan employé par Trump contre quatre élues démocrates issues de minorités -, pouvait-on lire sur les pancartes des protestataires.

---

LE PROBLÈME N'EST PAS LA CHINE MAIS LA FED, DIT TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a une nouvelle fois critiqué mercredi la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, affirmant que le principal problème auquel devait faire face l'économie des Etats-Unis n'était pas la guerre commerciale avec la Chine mais la prudence stratégique de la Fed.

"Notre problème n'est pas la Chine - Nous sommes plus forts que jamais, l'argent coule à flots aux Etats-Unis tandis que la Chine perd des entreprises par milliers au profit d'autres pays et sa monnaie est assaillie - Notre problème est la Réserve fédérale", écrit le président américain dans une série de messages matinaux sur Twitter.

Selon lui, la Fed est "trop fière pour admettre son erreur d'avoir agi trop vite et d'être trop restrictive". Pour Donald Trump, la banque centrale américaine doit procéder à une nouvelle baisse de ses taux directeurs de manière plus importante et plus rapide.

---

UNE VOITURE PIÉGÉE EXPLOSE À KABOUL, 14 MORTS

KABOUL - Une voiture piégée a explosé mercredi en pleine heure de pointe devant un commissariat de police de l'ouest de Kaboul, tuant au moins 14 personnes et en blessant 145 d'autres, a-t-on appris auprès des autorités.

Khoshal Sadat, le vice-ministre afghan de l'Intérieur a précisé lors d'une conférence de presse que quatre policiers ont péri et que les dix autres morts sont des civils.

L'attaque a été revendiquée par les taliban qui se sont engagés mardi à tout faire pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 septembre en Afghanistan.

---

CACHEMIRE: ISLAMABAD RÉDUIT SES RELATIONS AVEC L'INDE

ISLAMABAD - Le Pakistan a annoncé mercredi qu'il réduisait ses relations diplomatiques avec l'Inde et suspendait le commerce bilatéral en représailles à la décision de New Delhi de supprimer le statut d'autonomie de la partie indienne du Cachemire.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a précisé que l'ambassadeur indien en poste à Islamabad serait expulsé et que l'ambassadeur nouvellement nommé par le Pakistan ne prendrait pas ses fonctions à New Delhi.

La question du Cachemire, ajoute le gouvernement pakistanais, sera par ailleurs portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Les forces armées pakistanaises sont parallèlement appelées à la plus grande vigilance.

---

SYRIE

TURQUIE ET USA VONT CRÉER UN CENTRE D'OPÉRATIONS CONJOINTES

ISTANBUL - La Turquie et les Etats-Unis ont annoncé mercredi la création en Turquie d'un centre d'opérations conjointes destiné à coordonner et gérer la mise en place d'une "zone de sécurité" dans le nord-est de la Syrie.

Ce compromis, fruit de trois jours de discussions entre délégations militaires des deux pays, pourrait amener Ankara à renoncer pour l'instant à une opération dans la région.

Recep Tayyip Erdogan a annoncé dimanche le lancement imminent d'une offensive contre les forces kurdes soutenues par Washington dans le nord de la Syrie, à l'est de l'Euphrate.

---

FRANCE

UN HOMME MIS EN EXAMEN APRÈS LE DÉCÈS DU MAIRE DE SIGNES

MARSEILLE - Le conducteur du fourgon qui a percuté mortellement lundi le maire de Signes (Var) a été mis en examen mercredi pour homicide involontaire, a-t-on appris de source judiciaire.

Cet ouvrier du bâtiment âgé de 23 ans, qui a reconnu avoir heurté l'élu en faisant marche arrière, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Le parquet de Toulon avait ouvert mercredi matin une information judiciaire pour homicide involontaire. Le passager du fourgon, un apprenti âgé de 19 ans, a été remis en liberté mardi sans qu'aucune charge ne soit retenue à son encontre.

Jean-Mathieu Michel, âgé de 76 ans, avait surpris les deux hommes en train de décharger "de manière sauvage" des gravats sur le bord d'un chemin privé de la commune. Il a été percuté par le fourgon après avoir demandé à ses occupants d'attendre la police municipale pour être verbalisés, selon l'avocat de sa famille, Jean-Claude Guidicelli.

---

TAPIE SOUHAITE LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UE

PARIS - L'homme d'affaires Bernard Tapie demande à chaque juridiction européenne qui a eu à connaître de l'affaire du Crédit Lyonnais, dans laquelle il a été relaxé le 9 juillet dernier, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

"J'espère que c'est la France qui les posera la première", écrit-il dans une tribune publiée mercredi par Le Figaro.

Les six prévenus, dont faisait également partie Stéphane Richard, le PDG d'Orange, étaient initialement jugés pour escroquerie, détournement de fonds publics et complicité de ces deux infractions.

Mais le tribunal n'a retenu finalement que la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, pour décider en fin de compte que l'accusation n'avait pas apporté la preuve de la culpabilité des prévenus.