L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (11/04)

CORONAVIRUS

FRANCE-554 NOUVEAUX DÉCÈS EN HÔPITAL, 13.197 MORTS AU TOTAL

PARIS - La France a enregistré 13.197 décès liés au coronavirus depuis le 1er mars, dont 8.598 dans les établissements hospitaliers et 4.599 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé vendredi le directeur général de la santé.

Le bilan quotidien des décès dans les hôpitaux est reparti à la hausse après avoir diminué pendant deux jours consécutifs, à 554, a précisé Jérôme Salomon. Il s'était établi jeudi à 424, selon les chiffres publiés sur le site de Santé Publique France.

Le nombre total de cas graves en réanimation s'élève à 7.004, 62 de moins que la veille, ce qui représente un nouveau solde négatif entre sorties et admissions après la baisse de 82 cas enregistrée la veille.

"Le plateau semble s'amorcer", a déclaré Jérôme Salomon, indiquant, comme la veille, que les premiers impacts du confinement commençaient à s'observer.

ITALIE-LE CONFINEMENT PROLONGÉ JUSQU'AU 3 MAI

ROME - Certaines mesures de confinement instaurées en Italie resteront en vigueur au moins jusqu'au 3 mai, a annoncé vendredi le président du conseil, Giuseppe Conte.

Les sites industriels non-essentiels resteront fermés mais les magasins de vêtements pour enfants et les papeteries pourront rouvrir à compter du 14 avril, de même que les librairies.

Une légère baisse du nombre de nouveaux décès a été rapportée vendredi, avec 570 morts contre 610 la veille. Au total, le coronavirus a causé 18.849 décès en Italie et contaminé 147.577 personnes.

Conte est par ailleurs revenu dans son allocution sur l'accord conclu par les membres de l'Eurogroupe, le qualifiant d'insuffisant. Rome ne signera pas d'accord au Conseil européen du 23 avril tant que les mesures adéquates ne seront pas sur la table, a-t-il dit.

Les ministres des Finances de la zone euro sont convenus jeudi d'un plan de soutien de 500 milliards d'euros pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, après des semaines de querelles qui ont souligné les divisions au sein du bloc communautaire.

GB-JOHNSON EN CONVALESCENCE, LES BRITANNIQUES APPELÉS À NE RIEN RELÂCHER

LONDRES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, sorti jeudi soir de l'unité de soins intensifs où il avait été placé après avoir contracté le coronavirus, doit désormais se reposer, a annoncé vendredi son père, exhortant les Britanniques à ne rien relâcher face à l'épidémie malgré l'arrivée du beau temps et Pâques.

"Il doit se reposer", a dit Stanley Johnson à la BBC, remerciant le peuple britannique pour ses messages de soutien et l'appelant à en tirer une leçon. "Si cela peut frapper le Premier ministre (...), cela veut dire que cela se rapproche."

Boris Johnson a chargé le temps de son hospitalisation son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, d'assurer l'intérim à la tête du gouvernement. Et cette période de transition pourrait durer. Selon ses services, Boris Johnson n'est qu'au tout début de sa convalescence et aucune date n'a été donnée concernant sa potentielle sortie de l'hôpital.

Avec retard sur les autres pays européens, comme la France, l'Italie ou encore l'Espagne, le gouvernement a adopté le 23 mars des mesures de confinement qui se sont traduites par la fermeture de la majorité des magasins et des limitations de déplacement pour tenter de freiner la progression du virus.

Le bilan des décès dus au COVID-19 continue de grimper dans le pays, avec désormais 8.958 morts, selon les chiffres communiqués vendredi par le ministre de la Santé.

USA-PLUS DE 500.000 CAS ET 18.600 DÉCÈS

L'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a contaminé plus de 500.000 personnes et causé plus de 18.600 décès, selon un décompte effectué vendredi par Reuters sur la base de données officielles.

Alors que les tests de dépistage sont devenus davantage accessibles, le nombre d'infections recensées quotidiennement dans le pays oscille entre 30.000 et 35.000, pour un bilan global qui représente près d'un tiers des cas de contamination confirmés dans le monde (1,6 million).

Les autorités américaines ont prévenu que le nombre de décès pourrait s'accélérer cette semaine et ont appelé la population à respecter les restrictions instaurées pour endiguer la propagation de l'épidémie. Près de 2.000 décès supplémentaires ont été signalés quotidiennement ces derniers jours.

UN PREMIER CAS AU YÉMEN, UNE CATASTROPHE REDOUTÉE

ADEN - Le Yémen, pays ravagé par des années de guerre, a annoncé vendredi son premier cas de contamination au nouveau coronavirus, faisant redouter aux organisations humanitaires une catastrophe sanitaire en cas de propagation du virus.

Le patient contaminé au COVID-19 est un Yéménite de 60 ans, testé dans la province de Hadhramaut, a indiqué la commission nationale suprême des secours, ajoutant qu'il était actuellement dans un état stable.

Cette annonce intervient alors qu'un cessez-le-feu de deux semaines a débuté jeudi en milieu de journée dans le pays, à l'initiative de la coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen depuis 2015 contre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran.

Si le virus se propage au Yémen, l'impact serait "catastrophique", a déclaré jeudi à Reuters la coordinatrice humanitaire de l'Onu au Yémen, Lisa Grande, ajoutant que l'état de santé d'au moins la moitié de la population est selon elle "très dégradé" et le pays manque d'équipements médicaux.

APPLE ET GOOGLE VONT DÉVELOPPER UNE TECHNOLOGIE DE TRAÇAGE NUMÉRIQUE

SAN FRANCISCO - Apple et Google ont annoncé vendredi qu'ils allaient travailler ensemble au développement d'une technologie de suivi des personnes contaminées par le nouveau coronavirus tout en respectant leur vie privée.

Les deux géants de la Silicon Valley ont déclaré que cette technologie devrait permettre aux téléphones portables d'échanger des informations via des connexions Bluetooth afin d'alerter les personnes ayant été en contact proche avec d'autres personnes testées positives au SARS-CoV-2.

Cette technologie sera disponible à partir de la mi-mai, dans un premier temps sous la forme d'outils logiciels pour les applications de suivi numérique approuvées par les autorités de santé publique.

Apple et Google comptent dans les mois à venir installer directement cette technologie dans leurs systèmes d'exploitation, afin que les utilisateurs n'aient plus à télécharger d'applications.

---

PÉTROLE-LE G20 NE FAIT PAS MENTION D'UNE BAISSE DE LA PRODUCTION

MOSCOU/LONDRES/DUBAI - Les principaux pays exportateurs de pétrole ne sont pas parvenus à finaliser vendredi un accord sur une baisse de leur production alors qu'une querelle a opposé l'Arabie saoudite et le Mexique malgré une offre de médiation des Etats-Unis.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, un groupe désigné sous le nom d'Opep+, étaient convenus jeudi au terme de plusieurs heures de pourparlers d'une baisse de leur production de 10 millions de barils par jour, soit 10% de l'offre mondiale, à compter du 1er mai dans l'espoir d'enrayer la chute des cours provoquée notamment par l'épidémie de coronavirus.

Mais la réunion des ministres de l'Energie du G20 organisée par l'Arabie saoudite a connu un couac lorsque le Mexique a fait savoir qu'il diminuerait sa production de seulement un quart du volume demandé par l'Opep+, laquelle attend de plusieurs pays extérieurs au groupe qu'ils participent à l'effort.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré vendredi que Donald Trump avait proposé de l'aider en réduisant davantage la production des Etats-Unis pour le compte du Mexique, sans que le président américain n'indique publiquement le fonctionnement envisagé.

Aucun accord n'a été conclu en dépit de cette offre et, plusieurs heures après la fin des pourparlers par visioconférence, un communiqué du G20 ne faisait aucune mention d'une réduction de la production, évoquant simplement des "mesures pour garantir la stabilité du marché de l'énergie".