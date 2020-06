L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (12/06)

LE CORONAVIRUS A FAIT 27 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES EN FRANCE

PARIS - Le nouveau coronavirus a fait 27 morts supplémentaires en 24 heures en France pour un total de 29.346 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi la direction générale de la Santé (DGS), qui a aussi fait état d'une baisse du nombre de personnes hospitalisées, notamment en réanimation.

Sur l'ensemble des décès, 18.962 se sont produits dans des hôpitaux et 10.384 dans des établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad, a précisé la DGS.

Le nombre des nouveaux décès annoncé jeudi ne porte toutefois que sur le milieu hospitalier. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées par Santé publique France le 16 juin prochain, a dit la DGS.

Selon Santé publique France, 425 nouvelles contaminations ont été enregistrées entre mercredi et jeudi, portant le total à 155.561 cas officiellement diagnostiqués.

---

FRANCE-LES POLICIERS RÉCLAMENT LE RÉTABLISSEMENT DE LA CLÉ D'ÉTRANGLEMENT

PARIS - Les syndicats de police français ont fait pression jeudi auprès du ministre de l'Intérieur pour obtenir le rétablissement de la technique controversée d'interpellation "par étranglement", dont Christophe Castaner a annoncé lundi l'abandon face aux protestations contre les violences policières.

Christophe Castaner a reçu plusieurs syndicats place Beauveau pour tenter de calmer la colère des forces de l'ordre, des consultations qu'il doit poursuivre vendredi.

"On lui a dit que d'une façon ou d'une autre, la technique de l'étranglement, il fallait qu'elle reste tant qu'on n'en a pas trouvé une autre parce que les collègues en avaient besoin et à travers celle-ci, ils sauvaient des vies et protégeaient des vies", a déclaré à la presse Fabien Vanhemelryck, d'Alliance Police nationale. "Les policiers se sentent aujourd'hui lâchés", a dit pour sa part Yves Lefebvre, du syndicat Unité SGP Police, qui a appelé tous les policiers à se rassembler devant les commissariats et déposer à terre de façon symbolique leurs menottes.

Des manifestations ont été organisées ces derniers jours en France pour dénoncer des brutalités policières dans le sillage du mouvement aux Etats-Unis relancé par la mort de George Floyd, un Afro-Américain décédé après avoir été plaqué au sol, un genou d'un policier sur son cou, pendant près de neuf minutes.

Les conditions de la mort de George Floyd ont rappelé à leurs proches la façon dont Adama Traoré ou Cédric Chouviat sont décédés en France.

---

LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNE LA REPRISE DE L'ENQUÊTE POUR VIOL VISANT DARMANIN

PARIS - La Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise de l'enquête pour viol qui vise le ministre français du budget Gérald Darmanin, observant que l'ordonnance de non-lieu de 2018 avait été rendue sur la seule base de l'enquête préliminaire, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Selon la juridiction, "le juge d'instruction aurait dû lui-même ordonner des actes d'instruction. C'est pour cette raison que la procédure retourne au juge d'instruction pour qu'il puisse la clôturer dans de bonnes conditions", a dit la source de Reuters.

"La chambre d'instruction ne se prononce pas sur les charges, ne dit pas que oui il y a matière à poursuivre ou non il n'y a pas matière à poursuivre", a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, les avocats du ministre de l'Action et des Comptes publics rappellent que leur client a déjà bénéficié de deux classements sans suite et d'une ordonnance de non-lieu. "L'arrêt de la Cour d'appel de Paris (...) n'est lié qu'à une question de recevabilité de pure forme", disent-ils.

---

LES ENCHÈRES POUR LA 5G AURONT LIEU ENTRE LE 20 ET LE 30 SEPTEMBRE - ARCEP

PARIS - Les enchères pour l'attribution des fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) en France, décalées pour cause de coronavirus, auront lieu entre le 20 et 30 septembre, à une date qui reste à fixer, a déclaré jeudi le président de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms.

Bouygues Telecom, Orange, Free et SFR ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 mégahertz (MHz) au prix unitaire de 350 millions d'euros dans le cadre de la première partie du processus d'attribution.

La deuxième partie du processus, dans le cadre d'enchères, doit permettre d'attribuer le solde des fréquences disponibles, soit 11 blocs de 10 MHz.

Le gouvernement a décidé que ce total de fréquences ne doit pas être cédé en dessous de 2,17 milliards d'euros. Chacun des 11 blocs restants sera donc mis aux enchères au prix plancher de 70 millions d'euros.

---

LA COMMISSION EUROPÉENNE RECOMMANDE LA LEVÉE LUNDI DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES

PARIS/BRUXELLES - La Commission européenne a recommandé jeudi aux Etats membres de l'espace Schengen de lever les contrôles à leurs frontières intérieures d'ici au 15 juin, mais de prolonger au moins jusqu'au 30 juin les restrictions temporaires sur les déplacements non-essentiels à destination de l'Union européenne.

L'exécutif bruxellois justifie son refus d'une levée généralisée des restrictions sur les voyages par la situation sanitaire qui reste critique dans certains pays tiers.

Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, a souligné que "le secteur des voyages internationaux est crucial pour le tourisme et l'activité économique, de même que pour les liens familiaux et amicaux".

"Même si nous devons tous rester prudents, le moment est venu d'engager les préparatifs concrets d'une levée des restrictions avec les pays présentant une situation sanitaire similaire à celle de l'UE et d'une reprise du traitement des visa", a-t-elle ajouté.

---

USA-TRUMP PRÉVOIT UN DÉCRET SUR LA POLICE, EXCLUT UNE RÉFORME MAJEURE

DALLAS - Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de publier un décret sur la police, mais s'est dit opposé à une vaste réforme, en réponse aux manifestations aux Etats-Unis contre les discriminations raciales et la brutalité policière après la mort de George Floyd à Minneapolis.

S'exprimant depuis une église de Dallas, au Texas, lors d'un déplacement calqué sur un événement de campagne électorale, il a indiqué que le décret inciterait les départements de la police à adopter des normes nationales pour le recours à la force.

Donald Trump a déclaré que son administration allait aussi pousser pour une meilleure formation des policiers et pour des programmes pilotes visant à faire collaborer forces de l'ordre et travailleurs sociaux lors d'interventions.

Le président américain a cependant tourné en ridicule les appels d'activistes en faveur d'une limitation du financement de la police pour allouer ces fonds à des programmes éducatifs, sociaux et locatifs notamment. Il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la police et estimé qu'aucun progrès ne serait effectué en étiquetant des millions d'Américains comme racistes.

---

USA ET IRAK AFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT AU RETRAIT DES TROUPES AMÉRICAINES

LE CAIRE - L'Irak et les Etats-Unis ont affirmé leur engagement au retrait des troupes américaines d'Irak, sans donner de calendrier, a rapporté vendredi l'agence officielle irakienne INA, citant le Premier ministre Moustafa al Kadhimi.

Le Parlement irakien a voté plus tôt cette année le départ des troupes étrangères présentes dans le pays, et les Etats-Unis ainsi que d'autres pays de la coalition ont commencé à réduire leurs contingents de soldats.

Dans un communiqué conjoint relayé par le département d'Etat américain, les Etats-Unis déclarent qu'ils vont continuer de retirer une partie de leurs troupes d'Irak et discuter avec le gouvernement à Bagdad du statut des soldats encore présents dans le pays, soulignant qu'ils ne cherchaient pas à établir une présence militaire permanente en Irak.

---

LA CPI DÉNONCE LES SANCTIONS ENVISAGÉES PAR L'ADMINISTRATION TRUMP

La Cour pénale internationale (CPI) a déclaré jeudi que le décret signé par le président américain Donald Trump autorisant son administration à prendre des sanctions contre des représentants de la CPI revenait à une coercition et constituait une "tentative inacceptable d'ingérence dans le règle de droit".

Donald Trump a autorisé son administration à prendre des sanctions économiques et à interdire l'entrée sur le territoire américain de représentants de la CPI en représailles à la décision prise en mars par la juridiction de La Haye, aux Pays-Bas, d'autoriser l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan malgré l'opposition de Washington.

---

SYRIE-BACHAR AL ASSAD CHANGE DE PREMIER MINISTRE

AMMAN - Le président syrien Bachar al Assad a limogé jeudi par décret son Premier ministre Imad Khamis, qui occupait ce poste depuis 2016, ont rapporté les médias officiels de Damas.

Hussein Arnous, actuel ministre des Ressources en eau, a été nommé pour le remplacer.

Aucune raison n'est avancée par les médias.

La Syrie, en guerre civile depuis près de dix ans, est plongée dans une grave crise économique et la livre syrienne est tombée ces derniers jours à des plus bas records.

Cette semaine, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la ville de Soueïda, à majorité druze, contre l'aggravation des conditions de vie.