L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (13/10)

NOUVELLE FAUSSE PISTE DANS L'AFFAIRE DUPONT DE LIGONNÈS

PARIS/LONDRES- Des tests ont démontré que l'homme interpellé vendredi à l'aéroport de Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir assassiné sa famille et recherché depuis avril 2011, a annoncé samedi la police écossaise, laissant entier le mystère entourant cette affaire hors norme.

Ce dernier rebondissement vient s'ajouter aux nombreuses fausses pistes auxquelles se sont heurtés les enquêteurs tout au long de huit années d'investigations pour tenter de déterminer le sort de ce père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à Nantes (Loire-Atlantique).

Visé par un mandat d'arrêt international, l'homme d'aujourd'hui 58 ans est introuvable depuis le 15 avril 2011. Il avait été alors repéré pour la dernière fois aux abords d'un hôtel de Roquebrune-sur-Argens (Var).

Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dans la nuit du 3 au 4 avril 2011. Leurs corps avaient été retrouvés le 21 avril, enterrés sous la terrasse de la maison familiale.

---

SYRIE

VIOLENTS COMBATS DANS LE NORD-EST, L'ARMÉE TURQUE AVANCE

ISTANBUL/BEYROUTH - Les forces armées turques ont poursuivi samedi leur avancée dans les territoires du nord-est de la Syrie, au quatrième jour d'une offensive contre les miliciens kurdes contre laquelle les condamnations internationales continuent de se multiplier.

Comme l'avaient fait les Etats-Unis et l'Union européenne, la Ligue arabe a condamné à son tour samedi l'offensive turque et brandi la menace de mesures contre Ankara.

Lancée mercredi dans la foulée de l'annonce d'un retrait américain, l'opération "Source de paix" a jeté sur les routes plus de 100.000 personnes qui fuient les combats.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), 74 combattants sous commandement kurde, 49 rebelles syriens soutenus par Ankara et 30 civils ont été tués dans les combats. Il a également annoncé que les rebelles syriens soutenus par Ankara avaient tué neuf civils, dont un politicien kurde, dans une embuscade samedi sur une route dans le nord de la Syrie.

Ankara a annoncé avoir "neutralisé" - un terme qui généralement signifie "tué" - 459 membres des YPG.

Côté turc, 18 civils ont péri dans un bombardement transfrontalier, selon des médias et des responsables turcs.

---

BREXIT

JOHNSON VA PROPOSER DEUX OPTIONS À MACRON ET MERKEL - PRESSE

LONDRES - Boris Johnson va s'entretenir d'ici lundi soir avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker afin de les inciter à soutenir son accord sur le Brexit, rapporte le Sunday Times.

D'après le journal dominical, qui cite une source proche des discussions, le Premier ministre britannique va offrir deux options à ses interlocuteurs: l'aider à parvenir à un nouvel accord cette semaine ou convenir d'une version "amicale" d'un Brexit sans accord d'ici au 31 octobre, date à laquelle Boris Johnson veut coûte que coûte quitter le bloc.

Les négociateurs de Londres et de Bruxelles ont intensifié ce week-end les discussions dans l'optique de réaliser une avancée avant le sommet européen prévu en fin de semaine à Bruxelles. Le sort de l'Irlande reste au coeur des discussions.

Les deux camps butent sur la définition d'un dispositif permettant d'éviter le rétablissement d'une frontière physique, susceptible de réveiller les tensions communautaires en Irlande du Nord, alors que cette province n'est plus censée appartenir à l'union douanière au-delà du 31 octobre.

---

POLOGNE-LES CONSERVATEURS AU POUVOIR FAVORIS DES LÉGISLATIVES

VARSOVIE - Le parti conservateur au pouvoir Droit et Justice (PiS) est donné favori des élections législatives de dimanche en Pologne et devrait à nouveau disposer de la majorité, un résultat qui pourrait alimenter la polarisation de l'opinion et les tensions entre Varsovie et l'Union européenne.

Des partis d'opposition et des partenaires européens de Varsovie accusent le gouvernement sortant d'avoir sapé l'indépendance de la justice et de la presse, tout en faisant de la Pologne une terre moins accueillante pour les minorités ethniques et la communauté LGBT.

Les sondages créditent le PiS de 40% à 60% des voix, ce qui pourrait permettre à la formation nationaliste d'obtenir la majorité absolue au parlement. Le PiS est arrivé au pouvoir il y a quatre ans en prônant la hausse des dépenses sociales et la défense des valeurs traditionnelles.

---

TÉHÉRAN SE DIT PRÊT À DISCUTER AVEC RYAD

DUBAI/ISLAMABAD - L'Iran est prêt à discuter avec l'Arabie saoudite - son grand rival régional - avec ou sans l'aide d'un médiateur, a annoncé samedi un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, répondant à des informations de presse.

Les tensions récurrentes entre les deux puissances régionales se sont encore exacerbées depuis l'attaque contre des infrastructures pétrolières saoudiennes que Ryad et ses alliés occidentaux ont imputée à l'Iran.

---

EQUATEUR-LE PRÉSIDENT IMPOSE UN COUVRE-FEU MILITAIRE À QUITO

QUITO - Le président équatorien Lenin Moreno a ordonné samedi l'imposition d'un couvre-feu sous la surveillance de l'armée à Quito et dans ses environs pour faire face aux heurts qui secouent la capitale depuis le début, il y a dix jours, d'un mouvement de protestation contre des mesures d'austérité.

Durant une allocution télévisée, Lenin Moreno a par ailleurs remercié les chefs d'un groupe autochtone au coeur du mouvement d'avoir accepté l'ouverture de discussions avec le gouvernement, sans indiquer s'il comptait suspendre la réforme fiscale ciblée par la contestation.

D'après les services du médiateur national, cinq personnes ont été tuées depuis le début des heurts le 3 octobre. Près de 1.000 personnes ont été blessées, ont-ils ajouté. Plus de 1.100 personnes ont été arrêtées.

---

LE JAPON FRAPPÉ PAR UN TYPHON, DIX MORTS À TOKYO

TOKYO - L'un des plus puissants typhons ayant jamais frappé le Japon a paralysé la capitale Tokyo, où dix décès ont été rapportés dimanche, alors que les pluies torrentielles et rafales de vent poursuivaient leur route vers la côte nord-est.

Le typhon Hagibis a touché terre samedi soir sur l'île principale, Honshu, et un séisme de magnitude 5,7 a secoué Tokyo peu après. Il devrait faire route vers la mer dimanche soir après avoir balayé la côte nord-est et l'île de Hokkaido.

D'après la chaîne de télévision publique NHK, dix personnes sont mortes dans des préfectures situées en périphérie de Tokyo et 16 autres personnes étaient portées disparues dimanche.

La compagnie Tokyo Electric Power, propriétaire de la centrale nucléaire de Fukushima, a indiqué que des irrégularités avaient été constatées dans la nuit de samedi à dimanche par les capteurs de surveillance de l'eau. La centrale fut gravement endommagée par un séisme et un tsunami en 2011.

---

CLIMAT-EXTINCTION REBELLION MANIFESTE À BRUXELLES, PRÈS DE 300 ARRESTATIONS

BRUXELLES - La police belge a arrêté samedi près de 300 personnes ayant participé à une action de désobéissance civile organisée à Bruxelles par le mouvement Extinction Rebellion, a constaté un journaliste de Reuters.

A LONDRES, des milliers d'activistes ont pris part à une marche qu'ils ont qualifiée de "funéraire" dans l'une des principales artères commerciales de la ville pour exprimer leur tristesse et leur rage à l'égard du changement climatique.

La police londonienne a indiqué à 17h30 (16h30 GMT) avoir procédé à l'arrestation de 1.307 manifestants.

---

FDJ-LA SOUSCRIPTION EN BOURSE FIXÉE DU 7 AU 20 NOVEMBRE

PARIS - La privatisation de la Française des Jeux (FDJ) se fera bien dans le courant du mois de novembre, conformément au souhait du gouvernement, annonce le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, au Journal du Dimanche (JDD).

"Les Français et les investisseurs pourront souscrire à des actions FDJ entre le 7 et le 20novembre", déclare Bruno Le Maire dans cette interview à l'hebdomadaire.

Interrogé sur l'objectif d'un milliard d'euros pour cette cession, évoqué en début de semaine par la présidente directrice-générale de la FDJ Stéphane Pallez, le ministre botte en touche: "Donner un objectif revient à fixer une limite, et je ne veux pas fixer de limite à notre ambition".

Quatrième loterie mondiale et numéro deux européenne, la FDJ est contrôlée à 72% par l'Etat français, qui compte conserver 20% du capital à l'issue de l'opération.