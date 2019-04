L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (15/04)

FRANCE

MACRON S'EXPRIMERA LUNDI SOIR SUR LES SUITES DU GRAND DÉBAT

PARIS - Cinq mois après le début de la crise des "Gilets jaunes", Emmanuel Macron va annoncer lundi soir les "premières mesures concrètes" issues du "grand débat" national qui doivent lui permettre de lancer l'acte II de son quinquennat à quelques semaines d'élections européennes à valeur de test.

Après des consultations tous azimuts qui se sont poursuivies ce week-end, le chef de l'Etat prononcera une allocution à 20h00 pour "dévoiler les chantiers d’action prioritaires" et avancer "les premières mesures concrètes en réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre du grand débat national".

Pour la première fois depuis son accession au pouvoir en mai 2017, il tiendra par ailleurs une conférence de presse mercredi à l'Elysée - une pratique qu'il avait, contrairement à certains de ses prédécesseurs, délaissée jusqu'à présent au profit d'interviews à la presse écrite ou d'allocutions télévisées.

A quelques heures de sa prise de parole, l'exécutif continuait d'entretenir le mystère sur la teneur des annonces. Seule certitude : elles "sont prêtes", les "mesures s'étaleront dans le temps" et elles seront "concrètes et puissantes".

Elles pourraient se concentrer sur quatre priorités, selon le Premier ministre Edouard Philippe - baisser la fiscalité, renouer les liens avec les territoires, renforcer le lien démocratique avec les citoyens et mieux répondre à l'urgence climatique.

Parmi les pistes possibles figurent entre autres un geste pour certaines petites retraites, une baisse de l'impôt sur le revenu, l'introduction d'une dose plus importante que prévu de proportionnelle lors des législatives ou encore des mesures en faveur des "mères isolées".

---

SOUDAN

LES MANIFESTANTS MAINTIENNENT LA PRESSION SUR L'ARMÉE

KHARTOUM - Le mouvement à l'origine de la vague de contestation au Soudan a appelé dimanche à la poursuite des manifestations afin d'obtenir le transfert immédiat du pouvoir à un gouvernement civil de transition placé sous la protection de l'armée, qui s'est déclarée à l'écoute des manifestants.

Dans un communiqué, l'Association des professionnels soudanais (SPA) appelle la population à poursuivre le vaste sit-in de protestation lancé le week-end dernier et "à exercer toute forme de pression pacifique pour atteindre les objectifs de la révolution".

Ces objectifs, ajoute-t-elle, passent par "le transfert immédiat du pouvoir à un gouvernement civil de transition approuvé par la Coalition pour la liberté et le changement et protégé par les forces armées soudanaises".

Les manifestations qui secouent le Soudan depuis décembre ont abouti jeudi dernier à la destitution du président Omar Hassan al Béchir, au pouvoir depuis trente ans, et à la mise en place d'un conseil militaire dirigé par le général Abdel Fattah al Bourhan Abdelrahman.

Le nouveau chef du conseil militaire soudanais a promis samedi qu'un gouvernement civil serait formé après des consultations avec l'opposition et que la période de transition ne dépasserait pas deux ans.

---

LIBYE

LE PRÉSIDENT ÉGYPTIEN REÇOIT LE MARÉCHAL HAFTAR

LE CAIRE - Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a reçu dimanche au Caire le maréchal Haftar, dont les forces tiennent l'est de la Libye et cherchent à prendre Tripoli, a annoncé un porte-parole du chef de l'Etat.

L'Union européenne a lancé jeudi un appel à l'arrêt de l'offensive de l'Armée nationale libyenne (ANL), commandée par Haftar.

Les forces fidèles au gouvernement d'union nationale de Fayez al Serraj sont jusqu'ici parvenues à tenir les hommes d'Haftar à distance, mais de violents combats ont eu lieu aux abord d'un ancien aéroport, situé à 11 km du centre de la capitale.

Selon les Nations unies, les combats ont pour l'heure fait 121 morts, des combattants pour la plupart, et 561 blessés. L'ONU estime en outre à 13.625 le nombre de personnes qui ont fui.

Dans un communiqué, la présidence égyptienne dit soutenir "la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes et les milices afin que la population libyenne obtienne sécurité et stabilité", sans toutefois évoquer l'offensive menée par les forces de Khalifa Haftar.

---

FINLANDE

SOCIAUX-DÉMOCRATES ET NATIONALISTES AU COUDE-À-COUDE

HELSINKI - Les sociaux-démocrates ont remporté une très courte victoire sur le parti d'extrême droite des Vrais Finlandais aux élections législatives qui avaient lieu dimanche en Finlande, montrent les résultats définitifs du scrutin, dans un contexte d'inquiétude pour l'avenir du système de protection sociale et la politique migratoire.

Le Parti social-démocrate (SDP) finlandais d'Antti Rinne est donné vainqueur avec 17,7% des voix, contre 17,5% pour la formation anti-immigration et eurosceptique dirigée par Jussi Halla-aho, selon les résultats publiés par le ministère de la Justice.

Le Parti de Coalition nationale (centre droit) du ministre des Finances sortant Petteri Orpo est troisième avec 17,0% des voix, et le Parti du Centre du Premier ministre Juha Sipila, quatrième avec 13,8%.

Antti Rinne, un ancien syndicaliste âgé de 56 ans, pourrait être le premier chef de gouvernement social-démocrate en Finlande depuis vingt ans, à condition de réussir à mettre en place une alliance au sein d'un Parlement fragmenté.

---

PUBLICIS ACQUIERT UNE SOCIÉTÉ DE DATA POUR €3,9 MILLIARDS

PARIS - Publicis a annoncé dimanche la signature d'un accord en vue d'acquérir la société américaine de data Epsilon auprès de sa maison mère Alliance Data Systems pour 4,4 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros), signant la plus grosse acquisition de son histoire au moment où le modèle des agences publicitaires est remis en question.

Le numéro trois mondial de la publicité, qui peine à faire repartir sa croissance après une série de pertes de contrats, met ainsi la main sur les données de millions de consommateurs, nouveau Graal de la publicité auquel il est de plus en plus difficile d'accéder avec la montée en puissance des réglementations sur la protection des données privées.

"Cette acquisition est un investissement très conséquent pour une entreprise de notre taille. Mais nous sommes convaincus que c'est le bon mouvement pour servir au mieux nos clients dans un monde où la data est au coeur de toutes les décisions et où le premier écran est devenu notre mobile", a expliqué le président du directoire Arthur Sadoun, cité dans un communiqué.

"C'est une opération qui doit nous aider à accélérer notre croissance organique", a-t-il ajouté dans un entretien téléphonique à Reuters.