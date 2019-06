L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (15/06)

PÉTROLIERS: WASHINGTON ACCUSE TÉHÉRAN, QUI DÉMENT

DUBAI/WASHINGTON - Les Etats-Unis accusent l'Iran d'être responsable des attaques contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, laissant craindre une nouvelle confrontation entre Washington et Téhéran qui réfute les accusations américaines.

L'armée américaine a diffusé jeudi une vidéo https://cdn.dvidshub.net/media/video/1906/DOD_106899258/DOD_106899258.mp4 montrant, selon elle, l'équipage d'un patrouilleur des Gardiens de la Révolution islamique, le corps d'élite de l'armée iranienne, retirant une mine-ventouse qui n'avait pas explosé sur une paroi de l'un des deux tankers attaqués.

"L'Iran l'a fait et vous savez qu'ils l'ont fait parce que vous avez vu le bateau", a affirmé Donald Trump dans un entretien accordé vendredi à la chaîne Fox News.

Il est "alarmant" d'accuser l'Iran d'être responsable de ces attaques, avait répliqué vendredi matin le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, selon des propos rapportés par la radio publique.

Le propriétaire japonais du Kokuta Courageous a relayé vendredi le témoignage de l'équipage du bateau selon lequel des "objets volants" ont percuté le navire.

LONDRES - Le gouvernement britannique a estimé vendredi soir qu'il était "presque certain" que l'Iran était responsable de l'attaque des deux pétroliers.

"Il est presque certain qu'une branche de l'armée iranienne - le corps des gardiens de la Révolution islamique - a attaqué les deux pétroliers le 13 juin. Aucun autre Etat ou acteur non-étatique aurait pu vraisemblablement en être responsable", écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

NATIONS UNIES - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réclamé vendredi une enquête indépendante pour déterminer les responsabilités dans cette double attaque.

"Il est très important de connaître la vérité et il est très important que les responsabilités soient clarifiées", a-t-il déclaré à la presse, estimant que cette tâche ne pouvait être confiée qu'à une "entité indépendante".

LE MINISTRE ALLEMAND DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Heiko Maas, a jugé pour sa part que la vidéo américaine ne permettait pas de tirer des conclusions.

---

ADA COLAU DEVRAIT ÊTRE RÉÉLUE À LA MAIRIE DE BARCELONE AVEC LE SOUTIEN DE VALLS

BARCELONE - Ada Colau, la maire sortante de Barcelone, devrait être élue samedi pour un second mandat avec le soutien des huit élus socialistes du conseil municipal et des six élus de la liste que conduisait Manuel Valls aux élections du 26 mai dernier.

Les socialistes espagnols et l'ancien Premier ministre français veulent faire barrage aux séparatistes catalans.

Aux élections du mois dernier, la liste Barcelona en Comu (Barcelone en commun) d'Ada Colau et la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) du séparatiste Ernest Maragall ont toutes deux obtenu dix élus au conseil municipal.

---

SUCCESSION DE MAY: JOHNSON DÉBATTRA MARDI AVEC SES RIVAUX

LONDRES - Boris Johnson, favori de la course à la succession de Theresa May au poste de chef du gouvernement britannique, a accepté de participer à un débat télévisé qu'organise mardi la BBC.

Il semble en revanche exclure de participer à un premier débat qu'organise dès dimanche la chaîne Channel Four.

Boris Johnson est arrivé largement en tête jeudi du premier vote des députés conservateurs. Avec 114 des 313 suffrages exprimés, il devance de 71 voix son plus proche rival, l'actuel ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt.

Plusieurs médias laissent entendre qu'un front anti-Johnson pourrait se constituer avec retraits et désistements au profit d'autres candidats.

ENCADRE Six candidats encore en lice pour succéder à May

ENCADRE Comment est choisi le successeur de May

---

LES FEMMES EN GRÈVE EN SUISSE POUR OBTENIR L'ÉGALITÉ

LAUSANNE - Des centaines de milliers de femmes ont fait grève vendredi en Suisse afin de réclamer l'égalité entre les sexes, garantie par une loi adoptée dès 1996 dont les objectifs restent cependant loin d'être atteints.

A Lausanne, des manifestantes se sont rassemblées dès minuit aux abords de la cathédrale, dont la cloche était éclairée de pourpre, la couleur de leur mouvement. Elles étaient également des dizaines de milliers à défiler dans les rues de Zurich, capitale financière de la Confédération.

Cette journée de grève faisait écho à un mouvement similaire remontant au 14 juin 1991. Ce jour-là, des femmes avaient bloqué la circulation des tramways dans le quartier des affaires de Zurich et avaient manifesté aux abords des écoles et des hôpitaux ainsi que dans différentes villes avec des banderoles réclamant des salaires au même niveau que ceux des hommes.

Vingt-huit ans jour pour jour plus tard, d'après les chiffres de la confédération syndicale SGB, on comptait 100.000 grévistes à la mi-journée, et le mouvement a encore pris de l'ampleur à partir de 15h24, heure symbolique à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement du fait des écarts de salaire à emploi équivalent.

---

HONG KONG

LE PROJET DE LOI D'EXTRADITION POURRAIT ÊTRE SUSPENDU-PRESSE

HONG KONG - Le gouvernement de Hong Kong devrait suspendre le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine qui a soulevé une importante vague de contestation dans l'ancienne colonie britannique, rapportent plusieurs médias hongkongais.

La chaîne de télévision iCable ainsi que les journaux South China Morning Post et Sing Tao précisent que la décision va être annoncée samedi. D'après iCable, la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, a prévu à cet effet une conférence de presse dans l'après-midi.

Le projet de loi, qui concerne les habitants de Hong Kong et les ressortissants étrangers et chinois habitant ou de passage dans la ville, a entraîné dimanche dernier la plus grosse manifestation qu'ait connue le territoire depuis sa rétrocession à la Chine, en juillet 1997.

---

"LAVA JATO": LE MINISTRE BRÉSILIEN DE LA JUSTICE EXCLUT DE DÉMISSIONNER

BRASILIA - Le ministre brésilien de la Justice, l'ancien juge Sergio Moro, a exclu de démissionner malgré des révélations remettant en question l'impartialité de l'enquête qu'il dirigeait en tant que juge anti-corruption et qui a abouti à l'emprisonnement de l'ancien président Lula.

Dans une interview publiée vendredi par le quotidien Estado de S.Paulo, le ministre de la Justice du président Jair Bolsonaro ajoute qu'il ne voit aucune raison d'invalider la condamnation de Luiz Inacio Lula da Silva.

Moro ne s'était pas encore exprimé en public, sinon par voie de communiqué, depuis que le site Intercept a publié le week-end dernier des messages privés échangés entre l'ancien juge et les procureurs fédéraux via la messagerie cryptée Telegram et obtenus auprès d'une source anonyme.

"S'ils veulent tout publier, qu'ils le fassent, cela ne me pose aucun problème", dit-il dans cette interview.

---

FRANCE: DEUX PRIMES ET DES FONDS POUR LES URGENTISTES

PARIS - Le gouvernement a annoncé vendredi une enveloppe chiffrée à 70 millions d'euros pour soulager les personnels des urgences hospitalières, en grève depuis plusieurs mois pour protester contre l'engorgement de leurs services.

Ces mesures ont été annoncées par la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn à l'occasion de l'installation officielle de la mission de refondation des urgences, dont le but est de faire des propositions pour fluidifier le fonctionnement de ces services.

Les urgentistes non médicaux (aide-soignantes, brancardiers, etc.) seront désormais bénéficiaires de la prime de risque déjà versée aux infirmiers psychiatriques. Cette prime de 100 euros brut par mois sera en outre revalorisée à 118 euros brut, soit 100 euros net, à partir du 1er juillet.

---

SARKOZY BALAIE LE SCÉNARIO D'UN RETOUR À LR

PARIS - Nicolas Sarkozy a démenti vendredi toute velléité de revenir à la tête des Républicains en homme providentiel, un rôle dans lequel le verraient bien certains de ses anciens lieutenants après la sortie de route du parti aux élections européennes.

"J'ai beaucoup de fidélité et d'amitié pour les militants, les électeurs, tous ceux qui m'ont fait confiance, je les aime beaucoup", a déclaré l'ex-président à des journalistes de BFM TV et Quotidien en marge d'un déplacement à Belfort. "Mais ce n'est plus mon quotidien, ce n'est pas ma responsabilité", a-t-il précisé. "Je ne suis plus élu, ce n'est pas mon actualité, ce n'est pas ma vie."

---

LA VOÛTE DE NOTRE-DAME N'EST PAS ENCORE SÉCURISÉE

PARIS - La voûte de Notre-Dame de Paris menace toujours de s'effondrer, deux mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, a déclaré vendredi le ministre français de la Culture.

"Notre-Dame de Paris est aujourd'hui dans une situation encore fragile, notamment au niveau de la voûte qui n'a pas encore été sécurisée", a précisé Franck Riester sur France 2.

Une messe, la première depuis le 15 avril, sera cependant célébrée samedi en petit comité dans une chapelle préservée de la cathédrale.