L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (15/07)

TENSIONS À PARIS POUR LES CÉLÉBRATIONS DU 14-JUILLET

PARIS - Des heurts ont éclaté dimanche après-midi entre manifestants et policiers sur l'avenue des Champs-Elysée, après le défilé traditionnel du 14-Juillet, et des débordements ont eu lieu en fin de journée en marge du feu d'artifice.

Près de 200 casseurs, selon la police, ont bloqué pendant quelques heures les Champs-Elysées avec des barrières et du mobilier urbain, une fois le défilé terminé, incendiant des poubelles et toilettes de chantier.

Les policiers ont répondu avec des grenades de désencerclement et du gaz lacrymogène.

Quelques vitrines ont été "étoilées", c'est-à-dire abîmées sans être fracassées. La situation n'a toutefois pas tourné au pillage comme en décembre ou mars dernier en marge des manifestations de "Gilets jaunes", a déclaré le préfet de police de Paris, Didier Lallement, s'adressant à la presse sur les Champs-Elysées peu après 18h00.

---

EMMANUEL MACRON APPELLE À RENFORCER L'EUROPE DE LA DÉFENSE

PARIS - Emmanuel Macron a appelé dimanche à renforcer la coopération européenne pour construire une Europe de la défense, à l'occasion des célébrations du 14-Juillet, auxquelles étaient invités neuf dirigeants européens.

Près de 4.300 militaires, 196 véhicules et 237 chevaux ont défilé pendant deux heures sur l'avenue des Champs-Elysées, survolée par soixante-sept avions, dont huit européens, et 40 hélicoptères, dont neuf européens.

Dans la tribune officielle, se tenaient aux côtés d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, ou encore le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

"J'ai tenu à mettre en avant notre irrévocable engagement européen en vue de consolider la sécurité de notre Nation et des peuples de notre continent", a écrit Emmanuel Macron dans un message destiné aux Français, publié en matinée sur le site de l'Elysée.

---

FRANCE, ALLEMAGNE ET ROYAUME-UNI APPELLENT IRAN ET USA À L'APAISEMENT

PARIS - La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé dimanche dans une déclaration commune à une désescalade des tensions au Proche-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran pour préserver l'accord sur le nucléaire de 2015.

"Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par le risque que le JCPOA (accord sur le nucléaire iranien, ndlr) ne se défasse, sous la pression des sanctions imposées par les États-Unis et à la suite de la décision de l'Iran de ne plus appliquer plusieurs des dispositions centrales de l'accord", écrivent les chefs d'Etat et de gouvernement des trois pays dans une déclaration conjointe, transmise par l'Elysée.

"Nous pensons que le moment est venu d'agir de façon responsable et de rechercher les moyens d'arrêter l'escalade des tensions et de reprendre le dialogue. Les risques sont tels qu'il est nécessaire que toutes les parties prenantes marquent une pause, et envisagent les conséquences possibles de leurs actions", ont-ils poursuivi.

Le président iranien Hassan Rohani a répété dimanche que l'Iran était prêt à négocier avec les Etats-Unis s'ils levaient leurs sanctions et redevenaient partie prenante de l'accord de 2015, une proposition face à laquelle le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est dit sceptique.

---

USA-DÉBUT DES OPÉRATIONS VISANT À EXPULSER LES SANS-PAPIERS

TAOS, Nouveau-Mexique - Les autorités américaines ont procédé dimanche à l'arrestation de familles de migrants en situation irrégulière aux Etats-Unis en vue de leur expulsion, conformément au souhait du président Donald Trump qui avait annoncé une opération de grande ampleur dans dix villes du pays au cours du week-end.

L'opération menée par les agents du service de contrôle et d'immigration des douanes (ICE) devait concerner près de 2.000 familles arrivées récemment de manière clandestine aux Etats-Unis.

De nombreux sans-papiers et leurs défenseurs sont restés sur le qui-vive tout au long du week-end, mais seules quelques interventions à petite échelle - à New York, Miami et Denver notamment - avaient été rapportées dimanche soir.

---

SOUDAN-MANIFESTATION DE L'OPPOSITION DANS LE SUD-EST, UN TUÉ

KHARTOUM - Les forces de sécurité soudanaises ont tiré à balles réelles en direction de manifestants réunis dimanche dans la province de Sennar, dans le sud-est du pays, ont déclaré des témoins, et un homme a été tué d'une balle dans la tête, ont rapporté des médecins proches de l'opposition.

Cet incident survient alors que la junte militaire au pouvoir depuis la chute du président Omar el Béchir en avril dernier et l'opposition civile tentent de convenir des derniers détails d'un accord de partage du pouvoir dans l'attente de nouvelles élections.

---

NOUVEAUX HEURTS À HONG KONG LORS D'UNE MANIFESTATION ANTICHINOISE

HONG KONG - Des heurts ont éclaté dimanche à Hong Kong entre policiers et manifestants qui protestaient pour dénoncer l'influence négative de la Chine sur l'ex-colonie britannique, un mouvement provoqué le mois dernier par un projet de loi - depuis suspendu - favorisant l'extradition vers la Chine continentale.

Les contestataires ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de matraque et de gaz au poivre, donnant lieu à des scènes de chaos dans un centre commercial en périphérie de Hong Kong abritant plusieurs enseignes de luxe.

Selon le chef de la police, Stephen Lo, dix officiers ont été blessés et transportés à l'hôpital. Plus de 40 personnes ont été arrêtées pour avoir agressé des représentants des forces de l'ordre, a-t-il ajouté.

Des dizaines de milliers de manifestants s'étaient à nouveau rassemblés durant la journée à Sha Tin pour dénoncer les incursions de commerçants chinois qui traversent la frontière pour acheter des produits détaxés qu'ils revendent ensuite du côté chinois, alimentant l'inflation à Hong Kong.

---

LA TEMPÊTE BARRY MOINS CATASTROPHIQUE QUE PRÉVU POUR LA LOUISIANE

LA NOUVELLE-ORLEANS - La tempête tropicale Barry a balayé dimanche le nord-ouest de la Louisiane sans provoquer les dégâts redoutés.

La dépression, qui était classée dans la première catégorie des ouragans lorsqu'elle a abordé le continent samedi, a rapidement perdu en puissance depuis.

Les craintes d'une catastrophe similaire à celle qui a dévasté la Nouvelle-Orléans lors du passage de Katrina en 2005 se sont avérées sans fondement, mais de graves inondations ne sont pas exclues, a averti le service météorologique national.

Barry, dont les vents ne dépassent plus 65km/h, était centré dimanche à 85 km au sud-sud-est de Shreveport. Les berges du Mississippi sont inondées, mais les digues n'ont pas été submergées.

---

HUAWEI VA SUPPRIMER DES CENTAINES D'EMPLOIS AUX ÉTATS-UNIS

NEW YORK - Huawei Technologies prévoit d'importantes suppressions d'emplois aux Etats-Unis, conséquence de sa mise sur liste noire par l'administration Trump, rapporte le Wall Street Journal (WSJ) en citant des personnes au fait du dossier.

Les suppressions d'emplois devraient principalement toucher Futurewei Technologies, la filiale de recherche et développement du géant chinois des télécoms, qui emploie quelque 850 personnes aux Etats-Unis.

---

LA CROISSANCE CHINOISE RALENTIT À 6,2% AU T2

PEKIN - La croissance économique de la Chine a ralenti au deuxième trimestre à 6,2% en rythme annuel, un plus bas en 27 ans, dans un contexte de tensions commerciales accrues avec les Etats-Unis qui pèsent sur la demande interne et externe.

Les données officielles publiées lundi mettent en évidence le ralentissement prolongé de l'économie chinoise, après une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 6,4% sur un an pour la période janvier-mars, ce qui laisse à penser que Pékin va prendre des mesures de soutien supplémentaires.