L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (16/08)

HONG KONG

MANIFESTATIONS EN VUE, MALGRÉ LES MISES EN GARDE DE LA CHINE

HONG KONG - Hong Kong se prépare à de nouvelles manifestations pour le week-end malgré la menace d'intervention de la Chine, tandis que le président américain Donald Trump a appelé son homologue chinois Xi Jinping à désamorcer la crise en venant à la rencontre les manifestants.

Plusieurs centaines de paramilitaires chinois de la Police armée du peuple (PAP) ont effectué jeudi des exercices de contrôle des foules dans un stade de Shenzhen, ville de Chine populaire frontalière de Hong Kong.

Le Front civique des droits de l'homme, qui a organisé des défilés rassemblant un million de personnes en juin, a prévu une nouvelle manifestation pour dimanche.

Dans son édition de vendredi, le quotidien Global Times, contrôlé par le pouvoir central chinois, souligne que la Chine est à même d'intervenir avec efficacité pour réprimer les manifestations à Hong Kong. "Pékin n'a pas encore décidé d'intervenir énergiquement pour réprimer les émeutes de Hong Kong, mais cette option est clairement à sa disposition", écrit-il dans un éditorial.

A mesure que la contestation s'installe dans la durée, le territoire est le théâtre d'incidents violents de plus en plus nombreux. La tension est encore montée d'un cran cette semaine avec l'occupation de l'aéroport international qui a conduit à une suspension partielle du trafic aérien, lundi et mardi. Un millier de vols ont été annulés.

La police de Hong Kong a dit avoir interpellé 748 personnes depuis le début du mouvement en juin et avoir relevé 76 encerclements ou attaques contre des commissariats ou des postes de police depuis le début de la contestation.

A WASHINGTON, le conseiller à la Sécurité nationale John Bolton a mis en garde mercredi contre une répétition de Tiananmen, la répression militaire sanglante des manifestations en faveur de la démocratie il y a 30 ans sur cette place de la capitale chinoise. Jeudi, Donald Trump a conseillé au président chinois Xi Jinping d'aller à la rencontre des manifestants.

"Si le président Xi rencontrait directement et personnellement les manifestants, il y aurait une issue heureuse et lumineuse au problème de Hong Kong. Je n'ai aucun doute", a dit le président américain sur Twitter.

---

LA CORÉE DU NORD TIRE DE NOUVEAUX PROJECTILES, REJETTE TOUT DIALOGUE AVEC SÉOUL

SEOUL - La Corée du Nord a lancé vendredi matin deux projectiles non identifiés depuis sa côte est, a rapporté à Séoul l'armée sud-coréenne, alors que Pyongyang a déclaré plus tôt dans la journée qu'il était désormais inenvisageable pour lui de poursuivre les discussions intercoréennes.

Le régime nord-coréen dénonce les exercices militaires conjoints débutés la semaine dernière par la Corée du Sud et les Etats-Unis qu'il qualifie de "répétition à la guerre". Il a manifesté son mécontentement en multipliant depuis trois semaines les séries de tests de missiles.

A Washington, un représentant américain a déclaré qu'au moins un projectile a été tiré vendredi et que les premiers éléments indiquaient qu'il s'agissait d'un essai similaire aux derniers tirs de missile à courte portée effectués par Pyongyang depuis le 25 juillet.

Un représentant nord-coréen a déclaré plus tôt que Pyongyang n'envisageait plus de prendre part à de nouvelles discussions avec Séoul, rejetant l'appel au dialogue effectué la veille par le président sud-coréen Moon Jae-in qu'il a qualifié de "gars effronté" dont il a mis en doute les "facultés mentales".

"Nous n'avons rien de plus à discuter avec les autorités sud-coréennes et nous n'avons aucun désir de nous asseoir de nouveau autour d'une table avec elles", a-t-il dit.

---

LA GUERRE COMMERCIALE AVEC LA CHINE SERA COURTE, DIT TRUMP

MORRISTOWN, New Jersey - Donald Trump a déclaré jeudi que négociateurs américains et chinois tenaient des discussions "productives" et que ceux-ci devraient à nouveau se rencontrer le mois prochain malgré la décision de Washington de taxer à partir du 1er septembre plus de 125 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires.

S'exprimant devant les journalistes lors d'un déplacement dans le New Jersey, le président américain a dit croire à la volonté de Pékin de conclure un accord commercial et prédit une issue rapide au conflit commercial sino-américain.

"Je crois que plus ça durera, plus nous serons forts", a dit Trump. "J'ai l'impression que ça va être assez court."

La Chine a évoqué plus tôt des mesures de représailles à l'annonce par les Etats-Unis de la taxation prochaine des 300 milliards de dollars de produits chinois importés qui ne sont pas encore soumis à des droits de douane, tout en appelant Washington à trouver un terrain d'entente.

VOIR AUSSI

Washington et Londres progressent rapidement vers un accord commercial, selon Trump

---

GIBRALTAR LÈVE L'ORDRE D'IMMOBILISATION DU PÉTROLIER IRANIEN GRACE 1

LONDRES - Les autorités de Gibraltar ont annoncé jeudi la levée de l'ordre d'immobilisation du pétrolier iranien Grace 1, saisi début juillet, sans toutefois indiquer quand et si le pétrolier pourrait repartir après que les Etats-Unis en ont demandé in extremis le jour même la saisie.

D'après la télévision publique iranienne vendredi, citant un représentant, des préparatifs étaient en cours pour que le navire reparte en mer Méditerranée.

Le chef de l'exécutif de Gibraltar a dit jeudi avoir décidé de lever l'ordre d'immobilisation du Grace 1 après avoir reçu l'assurance écrite de la part de Téhéran que le navire ne violerait pas les sanctions imposées à la Syrie par l'UE.

Le pétrolier iranien avait été saisi le 4 juillet au large du rocher de Gibraltar par les forces des Royal Marines, provoquant un nouvel accès de tension avec l'Iran qui a répliqué quinze jours plus tard en arraisonnant un navire battant pavillon britannique, le Stena Impero, accusé d'avoir enfreint les règles encadrant la navigation maritime internationale.

---

YÉMEN-LES SÉPARATISTES À ADEN DISENT ÊTRE PRÊTS AU DIALOGUE

ADEN - Les forces séparatistes du sud du Yémen ont déclaré jeudi être disposées à prendre part à un sommet en Arabie saoudite destiné à mettre fin au conflit dans la ville portuaire d'Aden, dont ils se sont emparés et où siège temporairement le gouvernement reconnu par l'Arabie saoudite.

L'offensive des séparatistes, qui sont soutenus par les Emirats arabes unis et ont un programme opposé au gouvernement du président Abd Rabbou Mansour Hadi, a fait apparaître des failles au sein de la coalition sous commandement saoudien qui intervient au Yémen contre les rebelles Houthis.

Cette escalade des tensions entre alliés supposés complique aussi les efforts des Nations unies visant à mettre fin au conflit dans le pays qui dure depuis plus de quatre ans et a fait des dizaines de milliers de morts.

---

MACRON REND HOMMAGE AUX HÉROS AFRICAINS DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

SAINT-RAPHAEL, Var - Emmanuel Macron a rendu jeudi hommage aux héros du débarquement de Provence il y a 75 ans, le 15 août 1944, dont une majorité de soldats africains qui ont écrit cette "page cruciale" de l'Histoire de France, lui rendant "sa liberté et sa dignité".

"La France a une part d'Afrique en elle et sur le sol de cette Provence, cette part fut celle du sang versé", a-t-il dit à Saint-Raphaël (Var), avant de déposer une gerbe en honneur des morts de cette bataille aux côtés du président guinéen Alpha Condé et de son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Le chef de l'Etat français a appelé les maires de France à "faire vivre" la mémoire des soldats africains tombés au combat pendant la Seconde Guerre mondiale en donnant leur nom à des rues et des places, parce que les combattants africains "n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure méritait".

---

ACCORD EUROPÉEN POUR PRENDRE EN CHARGE LES MIGRANTS SECOURUS PAR L'OPEN ARMS

ROME - Un accord européen a été trouvé pour prendre en charge les migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire espagnol Open Arms, actuellement bloqué à proximité de l'île italienne de Lampedusa, a annoncé jeudi le président du Conseil italien, Giuseppe Conte.

L'Espagne, la France, l'Allemagne, le Portugal, la Roumanie et le Luxembourg sont parties prenantes à cet accord, a-t-il précisé.

Giuseppe Conte a par ailleurs accusé jeudi son ministre de l'Intérieur, le dirigeant d'extrême droite Matteo Salvini, de déloyauté et d'obsession xénophobe dans un contexte de déliquescence de la coalition au pouvoir.

Quelque 150 passagers secourus au large de la Libye sont actuellement à bord de l'Open Arms, qui est à l'ancre à proximité de l'île de Lampedusa.

Contredisant Matteo Salvini, un tribunal administratif italien a jugé mercredi que l'Open Arms devait être autorisé à entrer dans les eaux territoriales italiennes en application du droit maritime international.