L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (18/04)

CORONAVIRUS-LE NOMBRE QUOTIDIEN DE MORTS STABLE EN FRANCE, LES CAS GRAVES BAISSENT ENCORE

PARIS - L'épidémie due au coronavirus a fait 18.681 morts en France depuis le 1er mars, avec une hausse du nombre de décès équivalente à celle de la veille, a annoncé vendredi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui a néanmoins fait état d'une nouvelle baisse du nombre de personnes hospitalisées, notamment en réanimation.

Sur l'ensemble de ces décès, 11.478 ont été recensés dans les hôpitaux et 7.203 dans les établissements médico-sociaux, en particulier dans les Ehpad. Le nombre de morts recensées en 24 heures s'établit vendredi à 761, contre 753 jeudi.

Jérôme Salomon a salué "une bonne nouvelle" dans l'évolution de l'épidémie avec la baisse pour un neuvième jour consécutif du nombre de patients traités dans des services de réanimation, qui a reculé à 6.027 patients, soit 221 de moins que jeudi.

Le nombre de personnes hospitalisées recule lui aussi, pour le troisième jour consécutif, et s'établit à 31.190, soit 115 de moins que jeudi. Au total, 77.825 personnes ont été hospitalisées en France depuis le début de l'épidémie.

"Ne relâchons absolument pas (...) nos efforts", a conclu Jérôme Salomon. "Vous le voyez, le confinement commence à porter ses fruits (...) C'est une baisse lente mais régulière".

FRANCE-APPEL À ANNULER TROIS MOIS DE LOYERS POUR LES TPE

PARIS - Les bailleurs louant des locaux à de très petites entreprises, notamment les petits commerces, sont appelés à annuler trois mois de loyers afin de les aider à surmonter la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le ministère français de l'Economie.

A l'issue d'un échange téléphonique avec le ministre Bruno Le Maire, "les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l'AFG, l'ASPIM, le CNCC), la (fédération française de l'assurance) FFA et la Caisse des dépôts et consignations, ont appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui sont contraintes de fermer" en raison des mesures de confinement décidées pour tenter d'enrayer l'épidémie.

"L'annulation des trois mois de loyers pour les TPE contraintes de fermer est un geste de solidarité très important qui va permettre de soulager la trésorerie des petites entreprises", ajoute Bercy dans un communiqué.

LE BILAN MONDIAL DU CORONAVIRUS ATTEINT LES 150.000 MORTS

Le nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine a désormais fait au moins 150.000 morts dans le monde, selon un décompte de Reuters vendredi.

Le premier décès a été signalé le 9 janvier à Wuhan, dans le centre de la Chine. Il a fallu 83 jours pour atteindre le seuil des 50.000 morts puis seulement huit pour passer à 100.000 et encore huit autres pour que le bilan s'élève à 150.000.

L'OMS PAS CERTAINE QUE LES ANTICORPS PROTÈGENT DES INFECTIONS

GENEVE - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'est pas sûre que la présence dans le sang d'anticorps contre le coronavirus permette d'éviter une nouvelle contamination, a déclaré vendredi son directeur exécutif chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire.

Même si les anticorps sont efficaces, a poursuivi Mike Ryan, il y a peu de chances qu'un grand nombre de personnes les possèdent, ce qui permettrait d'accéder à une hypothétique "immunité collective". "Cela ne résoudra donc probablement pas le problème des gouvernements", a-t-il dit lors d'un point de presse.

L'ÉPIDÉMIE JUGÉE DÉSORMAIS "CONTRÔLABLE" EN ALLEMAGNE

BERLIN - L'épidémie de coronavirus en Allemagne, où le nombre de patients guéris a dépassé cette semaine le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination, est de nouveau "gérable" et "contrôlable", a estimé vendredi le ministre de la Santé.

"A ce jour, l'épidémie est redevenue contrôlable et gérable", a déclaré Jens Spahn lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'"à aucun moment" le système de santé n'avait été "submergé" par l'afflux de patients.

Selon les dernières données publiées par l'Institut Robert Koch (RKI), le nombre de nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne était en hausse vendredi (+3.380) pour le troisième jour consécutif, portant le nombre total à 133.830 dans le pays depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de décès en Allemagne liés à cette épidémie a augmenté de 299 en l'espace de 24 heures, pour atteindre au total 3.868, a précisé RKI, chargé de la veille épidémiologique.

LA FRANCE N'A "AUCUN ÉLÉMENT FACTUEL" SUR UN LIEN ENTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS ET UN LABORATOIRE CHINOIS

PARIS - La France ne dispose à ce jour d'aucun "élément factuel" permettant de "corroborer" l'existence d'un lien entre l'origine du coronavirus et les travaux du laboratoire P4 de Wuhan en Chine, a dit vendredi une source à l'Elysée.

Selon le Washington Post et Fox News, ce laboratoire pourrait être à l'origine de l'épidémie apparue dans la ville du centre de la Chine avant de se propager à travers le monde.

Le président américain Donald Trump, évoquant des "choses étranges" sur l'origine du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi que son administration enquêtait.

L'hypothèse selon laquelle le coronavirus aurait été créé dans un laboratoire a été écartée par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a fait valoir que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait que cette thèse ne reposait sur "aucune base scientifique".

L'OMS JUSTIFIE LA RÉVISION DU BILAN DE LA VILLE DE WUHAN

GENEVE - La révision à la hausse vendredi du bilan de l'épidémie de COVID-19 à Wuhan est due à "une tentative de ne laisser aucun cas non-identifié", a expliqué Maria van Kerkhove, épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités de cette ville du centre de la Chine où le virus est apparu en décembre dernier ont fait état 1.290 décès et de 325 cas supplémentaires, ce qui y porte le bilan total à 3.869 morts et à 50.333 contaminations.

Selon Maria van Kerkhove, ce bilan a été revu pour tenir compte des chiffres des services funéraires, des centres de soins, des cliniques, des hôpitaux et des centres de détention, ainsi que des décès à domicile.

Donald Trump a laissé entendre que le gouvernement chinois avait délibérément sous-estimé le nombre de morts provoquées par le coronavirus en Chine et le président des Etats-Unis a ordonné la suspension de la contribution américaine au budget de l'OMS, qu'il a jugée trop "sino-centrée".

USA-TENSIONS ENTRE TRUMP ET DES GOUVERNEURS SUR LE REDÉMARRAGE DE L'ÉCONOMIE

NEW YORK - Donald Trump s'en est pris vendredi à plusieurs gouverneurs démocrates pour leur gestion de l'épidémie de coronavirus dans leurs Etats, alors que les tensions ne cessent de croître entre le président des Etats-Unis et certains exécutifs locaux sur le calendrier et les modalités de la levée des restrictions entravant l'activité économique du pays.

Donald Trump a notamment écrit sur Twitter le message "Libérez le Michigan", une référence aux critiques et manifestations dirigées contre la gouverneure de cet Etat en raison de ses mesures strictes de confinement pour enrayer la propagation de l'épidémie.

Le président américain a publié des messages identiques concernant le Minnesota et la Virginie, dont les gouverneurs démocrates sont là aussi la cible de manifestations de ses partisans dénonçant les restrictions de déplacements.

Le paroxysme a été atteint avec le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dont la conférence de presse quotidienne à la télévision s'est transformée en affrontement en temps réel avec Donald Trump, qui réagissait via Twitter.

S'exprimant plus tard dans la journée lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré qu'il appartenait aux Etats du pays d'accroître eux-mêmes leurs capacités de dépistage.

D'après un décompte de Reuters vendredi, l'épidémie de coronavirus a causé plus de 35.000 décès et contaminé plus de 700.000 personnes aux Etats-Unis.