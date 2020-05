L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (18/05)

LE CORONAVIRUS A FAIT 483 DÉCÈS EN PLUS EN FRANCE, DONT 429 EN EHPAD

PARIS - La France a enregistré 483 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 96 samedi, ce qui porte le nombre total de décès dus au COVID-19 à 28.108 depuis le 1er mars, montrent les données publiées dimanche par la Direction générale de la santé (DGS).

Ce bilan se répartit entre 17.466 décès dans les hôpitaux et 10.642 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux, précise la DGS dans un communiqué.

Cette hausse du bilan quotidien est la plus forte depuis le 23 avril dernier. Sur les 483 décès supplémentaires, 429 ont été enregistrés dans les Ehpad, montre le tableau de bord de l'épidémie mis en ligne par le gouvernement.

Ce rebond des décès est dû à une mise à jour statistique et à une addition de données qui sont remontées des agences régionales de santé, explique-t-on à la DGS. "Il n'y a pas de hausse soudaine des décès", ajoute-t-on.

Selon les données publiées par Santé publique France, le nombre de cas de contamination s'élève à 142.411 contre 142.291 samedi, soit une hausse de 120 cas en 24 heures.

Dans une interview au Journal du Dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé qu'un premier bilan sanitaire du déconfinement, que la France a entamé lundi dernier, pourrait être tiré "d'ici dix à quinze jours".

---

GUERINI PLAIDE L'UNITÉ FACE AUX MENACES DE SCISSION À LAREM

PARIS - Le délégué général de La République en marche (LaRem), Stanislas Guerini, a estimé dimanche que le temps était à l'unité face aux dissensions dans son parti qui pourraient conduire à la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée, faisant perdre à LaRem la majorité absolue.

Selon des sources parlementaires, ce nouveau groupe d'une vingtaine d'élus devrait voir le jour cette semaine et compter en son sein au moins cinq élus du groupe LaRem, qui compterait alors moins de 289 députés, la limite pour la majorité absolue.

Aurélien Taché, figure de l'aile gauche de LaRem, vient par ailleurs d'annoncer son départ du parti présidentiel, dont le groupe à l'Assemblée nationale a perdu 18 membres depuis le début de la législature il y a trois ans.

"Ce n'est pas le moment de nous diviser. C'est cet appel à la responsabilité que je veux lancer ce matin", a déclaré Stanislas Guerini sur France 3, ajoutant que la création d'un nouveau groupe serait un "contre-temps politique" par rapport à crise sanitaire contre laquelle lutte le pays.

"(...) Nous sommes en train de bâtir la ligne politique pour l'après. C'est maintenant qu'il faut se retrousser les manches, travailler ensemble, réfléchir, y compris d'avoir des désaccords (...)", a-t-il dit.

---

LES ÉCARTS ENTRE AIDES PUBLIQUES FAUSSENT LE MARCHÉ UNIQUE, DIT VESTAGER

BERLIN - La commissaire européenne chargée de la politique de la concurrence s'inquiète des "énormes écarts" entre les aides publiques distribuées par les Etats membres pour faire face à la crise du coronavirus, ajoutant que ces écarts commencent déjà à fausser le marché unique.

L'Allemagne pèse pour plus de la moitié des aides publiques d'urgence approuvées jusqu'ici par la Commission européenne, qui redoute que les Etats moins bien lotis financièrement se retrouvent désavantagés.

Dans un entretien accordé à plusieurs journaux européens dont le Süddeutsche Zeitung et le Figaro, Margrethe Vestager explique que le risque est que les écarts de niveau entre les aides publiques faussent la libre concurrence entre Etats membres et ralentissent la reprise économique du bloc.

"Dans la situation actuelle, où les besoins sont colossaux, il y a un écart énorme entre les États sur les aides publiques aux entreprises. Elles sont nécessaires pour permettre à l'économie européenne de se remettre de la crise actuelle", explique la commissaire européenne.

"Mais il nous faut aussi un plan de relance qui pourra corriger la fragmentation du marché intérieur liée aux aides d’État. À défaut, les économies des États membres ne repartiront pas au même rythme et risquent de connaître une reprise beaucoup plus lente. Dans une certaine mesure, ce risque se matérialise déjà", ajoute-t-elle.

La Commission européenne a adopté le 19 mars un cadre temporaire permettant aux Vingt-Sept de mettre en place des aides d'Etat et d'autres mesures de soutien, interdites en temps normal par les règles européennes.

---

LE PARLEMENT ISRAÉLIEN APPROUVE LE GOUVERNEMENT NETANYAHU-GANTZ

JERUSALEM - Après un an d'impasse politique, un nouveau gouvernement israélien d'union nationale, qui sera piloté en tandem par le chef du Likoud Benjamin Netanyahu et le centriste Benny Gantz, a été approuvé dimanche par la Knesset.

Le Premier ministre conservateur sortant Benjamin Netanyahu, dont le procès pour corruption s'ouvrira dans une semaine, en prendra les commandes pendant dix-huit mois, avant de céder la place à son ancien rival aux élections législatives.

L'accord de partage du pouvoir, conclu après trois élections législatives en moins d'un an qui n'ont pas permis de dégager de majorité claire au Parlement, pourrait ouvrir la voie à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie occupée, promesse de campagne de Netanyahu.

---

LE PRÉSIDENT AFGHAN VA PARTAGER LE POUVOIR AVEC SON RIVAL

KABOUL - Le président afghan Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah ont signé un accord de partage de pouvoir qui met un terme à des mois d'impasse politique, une initiative qui pourrait favoriser les discussions de paix inter-afghanes.

"L'accord politique entre le président Ghani et le Dr. Abdullah Abdullah vient d'être signé", a déclaré Sediq Sediqqi, porte-parole d'Ashraf Ghani, sur Twitter.

Dans le cadre de cet accord, Abdullah Abdullah dirigera le conseil dédié aux discussions de paix et plusieurs des membres de son équipe seront intégrés au gouvernement, a précisé le porte-parole. Davantage d'informations seront données prochainement, a-t-il dit.

"C'est un jour historique pour notre cher Afghanistan", a déclaré Ashraf Ghani. "Dans les prochains jours, nous espérons que grâce à l'unité et la coopération, nous serons en mesure de préparer le terrain à un cessez-le-feu et à une paix durable."

Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé le 29 février dernier à Doha un accord qui doit ouvrir la voie au retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul.

---

UN TANKER ATTAQUÉ PAR DES PIRATES DANS LE GOLFE D'ADEN

DUBAI - Un navire pétrolier battant pavillon britannique, le Stolt Apal, a été attaqué dimanche par des pirates au large du Yémen, a annoncé l'opérateur du tanker.

L'incident, le neuvième du genre signalé depuis le début de l'année dans le golfe d'Aden, s'est produit à 75 milles marins (environ 140 km) de la côte yéménite, a précisé Stolt Tankers.

Le navire a été abordé par six pirates armés à bord de deux embarcations rapides.

Aucun blessé n'est à déplorer et le navire n'a subi que des dégâts mineurs. La cargaison n'a pas été touchée et aucune fuite n'a été constatée, a déclaré la société dans un email.

---

L'ECONOMIE US POURRAIT SE CONTRACTER DE 20% AU T2 - POWELL

WASHINGTON - Les données les plus importantes actuellement pour l'économie américaine sont les "paramètres médicaux" liés à la pandémie de coronavirus, a déclaré dimanche le président de la Réserve fédérale américaine, soulignant que le gouvernement pourrait devoir aider les entreprises et foyers américains pendant encore trois à six mois.

Dans un entretien retransmis durant l'émission "60 minutes" sur la chaîne CBS, Jerome Powell a régulièrement souligné que les questions sanitaires étaient centrales pour le succès de la réouverture de l'économie américaine.

Le chemin sera long dans tous les cas, a-t-il dit, prévenant que les inscriptions au chômage devraient se poursuivre en juin et que certains secteurs d'activité, comme le tourisme et le divertissement, pourraient continuer de faire face à des pressions jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé.

Les dégâts économiques provoqués par la crise sanitaire ont déjà été importants. Powell a déclaré que le taux de chômage pourrait culminer à 25% avant de commencer à baisser, et que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pourrait se contracter de 20% en rythme annualisé sur la période avril-juin.

---

LE JAPON TOMBE EN RÉCESSION, CRAINTES D'UN PLUS BAS HISTORIQUE

TOKYO - L'économie japonaise a plongé en récession pour la première fois depuis quatre ans et demi, montrent des données officielles publiées lundi, et pourrait connaître son plus important creux depuis la Deuxième Guerre mondiale alors que la crise sanitaire affecte entreprises et consommateurs.

D'après les statistiques gouvernementales préliminaires, le produit intérieur brut (PIB) du Japon s'est contracté au premier trimestre de 3,4% en rythme annualisé, après un déclin de 7,3% en lecture définitive sur la période octobre-décembre.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie japonaise se contracte de 22,0% au deuxième trimestre, ce qui serait un plus bas historique.