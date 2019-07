L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (20/07)

TÉHÉRAN S'EMPARE D'UN PÉTROLIER BRITANNIQUE DANS LE DÉTROIT D'ORMUZ

DUBAI - Les Gardiens de la Révolution iranienne se sont emparés vendredi d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz, ce qui laisse entrevoir un raidissement des tensions avec Londres, a rapporté la télévision d'Etat iranienne.

Selon Téhéran, le Stena Impero a été confisqué à la demande des autorités maritimes d'une province côtière iranienne qui l'accusent d'avoir enfreint les règles encadrant la navigation maritime internationale.

Citant une source militaire, l'agence de presse iranienne Irna a rapporté que le transpondeur du Stena Impero a été coupé et que l'équipage n'a pas répondu aux mises en garde qui lui ont été adressées par les Gardiens de la Révolution.

Northern Marine Management, affréteur du Stena Impero, s'est dit incapable de joindre son équipage composé de 23 marins.

Londres a déploré la saisie de ce navire, ainsi que celle d'un pétrolier battant pavillon libérien, jugeant qu'il s'agissait d'une "atteinte inacceptable à la liberté de navigation".

"Je suis extrêmement préoccupé par la saisie de deux navires par les autorités iraniennes dans le détroit d'Ormuz", a réagi le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. "Ces saisies sont inacceptables. Il est primordial que la liberté de navigation soient préservée et que tous les bateaux puissent naviguer librement dans la région."

Selon l'agence iranienne Tasnim, le navire battant pavillon libérien a été autorisé à reprendre sa route, ce qui a ultérieurement été confirmé par Norbulk, son affréteur, selon lequel l'équipage est sain et sauf.

L'IRAN ASSURE N'AVOIR PERDU AUCUN DRONE

DUBAI - La marine américaine n'a détruit aucun drone iranien dans le détroit d'Ormuz, comme le prétend Donald Trump, a assuré vendredi le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi.

Le président des Etats-Unis avait annoncé la veille la destruction d'un avion iranien sans pilote qui s'était selon lui approché à moins de 900 mètres de l'USS Boxer. Le Pentagone a indiqué de son côté que l'équipage du navire américain avait pris des "mesures défensives" contre un drone qui se trouvait à une distance où il pouvait se révéler menaçant.

"Nous n'avons perdu aucun drone dans le détroit d'Ormuz ni ailleurs. Je crains que l'USS Boxer n'ait abattu par erreur l'un de ses propres avions sans pilote!", écrit Abbas Araqchi sur Twitter.

La télévision iranienne a ensuite diffusé des images fournies par les Gardiens de la Révolution et censées contredire la thèse de Donald Trump. Les Pasdaran, dans un communiqué, précisent qu'ils veulent ainsi "montrer à l'opinion publique mondiale le caractère mensonger et sans fondement des affirmations" américaines.

La vidéo diffusée montre des vues aériennes de navires de guerre américains, avec date et heure en incrustation, qui prouveraient que le drone iranien a pu filmer ces navires avant et après l'heure de sa prétendue destruction.

A Washington cependant, un haut responsable de l'administration Trump a déclaré lors d'un point de presse que les Etats-Unis avaient des "preuves évidentes" que leur marine avait bel et bien abattu un tel drone jeudi.

---

RYAD ACCEPTE D'ACCUEILLIR DES SOLDATS US POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DANS LA RÉGION

RYAD - Le roi Salman d'Arabie saoudite a approuvé l'accueil de soldats américains dans le pays pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, rapporte vendredi l'agence de presse saoudienne SPA.

Le secrétaire américain à la Défense par intérim a confirmé cette décision, ajoutant que les Etats-Unis allaient déployer des soldats et des ressources pour fournir un "effet dissuasif supplémentaire" face aux "menaces naissantes et crédibles".

Cette décision - qui intervient alors que les tensions accrues entre Washington et Téhéran dans le Golfe ont eu un impact sur les marchés mondiaux du pétrole - vise à "renforcer la coopération conjointe pour défendre la sécurité et la stabilité régionale et préserver la paix", précise l'agence saoudienne SPA, citant un responsable du ministère de la Défense.

---

DE RUGY N'A PAS ENFREINT LES RÈGLES À L'ASSEMBLÉE, SELON FRANCEINFO

PARIS - Les dîners polémiques de l'Hôtel de Lassay à l'origine, pour partie, de la démission de François de Rugy étaient "professionnels", et l'ensemble des contrôles menés sur le train de vie présumé de l'ex-ministre de la Transition écologique n'ont mis au jour aucune entorse aux règles, selon franceinfo, qui lève le voile vendredi sur les conclusions d'une enquête.

François de Rugy a démissionné mardi à la suite d'informations de Mediapart, du Parisien, de Ouest France, notamment, sur ses dépenses lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale (juin 2017-septembre 2018) puis ministre.

Mediapart avait publié des photos de dîners d'apparat à l'Assemblée, avec des homards et de grands crus au menu, et Le Parisien avait fait état d"'un sèche-cheveux doré à la feuille d'or", d'un montant de "499 euros acquis sur l'argent de l'Assemblée".

Selon franceinfo, qui cite une source proche de l'enquête, cet appareil "n'existe pas", mais l'acquisition d'un modèle de la même marque, laissé dans l'appartement de fonction, a été constatée.

---

NOUVEL ÉPISODE DE CANICULE ATTENDU EN FRANCE

PARIS - La France va connaître un nouvel épisode de canicule dès ce week-end qui devrait se poursuivre en début de semaine prochaine avec des températures pouvant atteindre 40 degrés localement, annonce Météo France dans un bulletin publié vendredi.

La France a déjà été traversée fin juin par un premier épisode de canicule - avec un record de 45,9 degrés atteint dans le Gard - qui a poussé les autorités à reporter le brevet des collèges de quelques jours et à fermer 4.000 écoles sur le territoire.

Des mesures de restriction d'eau ont par ailleurs été prises dans 64 départements face à cette vague de sécheresse - la septième la plus importante selon l'indicateur de sécheresse de Météo France calculé depuis 1958.

---

ESPAGNE-PODEMOS LÈVE UN OBSTACLE À UN ACCORD AVEC LE PSOE

MADRID - Le chef de file de Podemos, Pablo Iglesias, a déclaré vendredi qu'il était disposé à renoncer à un portefeuille dans un gouvernement de coalition, ce qui lève un obstacle dans les discussions avec le président du gouvernement par intérim, le socialiste Pedro Sanchez.

Ce dernier, dont le Psoe est arrivé en tête des législatives du mois d'avril sans pour autant remporter de majorité absolue, sera soumis le 23 juillet à un vote d'investiture au parlement. S'il ne le remporte pas, des élections législatives anticipées devront se tenir deux mois plus tard.

"Je ne dois pas être un prétexte offert aux socialistes pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de coalition de gauche. Que j'en fasse partie ou non ne sera pas un problème, aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'autre veto et que le poids de Podemos au gouvernement sera proportionnel à son électorat", a écrit Pablo Iglesias sur Twitter.

Sanchez refuse qu'Iglesias entre au gouvernement, en invoquant des désaccords de fond comme, par exemple, sur la question de la Catalogne. Il a cependant accédé jeudi à la demande d'Iglesias de nommer certains députés de Podemos au gouvernement.

---

ITALIE-SALVINI ET DI MAIO VONT SE RENCONTRER

ROME - Les deux vice-présidents du Conseil italien, le chef de la Ligue Matteo Salvini et le dirigeant du Mouvement 5 Etoiles (M5S) Luigi Di Maio, vont se rencontrer pour tenter de mettre fin aux tensions au sein du gouvernement de coalition au pouvoir depuis plus d'un an.

Luigi Di Maio avait demandé vendredi matin cette rencontre pour désamorcer la crise actuelle.

"Il est souhaitable que nous nous parlions et que nous nous voyions aujourd'hui", a déclaré le chef de file du M5S dans un entretien accordé à la chaîne de télévision publique RAI 3.

"Le gouvernement n'est pas en cause", a-t-il poursuivi, excluant l'effondrement de la coalition malgré la dernière controverse au sujet de la confirmation d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne.

Des voix se sont élevées au sein du M5S pour dénoncer les prises de position de Salvini et demander des élections anticipées. Les dissensions entre la Ligue et le M5S durent depuis des mois mais le résultat des élections européennes du 26 mai a encore aggravé les tensions.

---

MASSACRE DE SREBRENICA:

L'ÉTAT NÉERLANDAIS JUGÉ EN PARTIE RESPONSABLE

LA HAYE - La Cour suprême des Pays-Bas a jugé vendredi d'Etat néerlandais en partie responsable du massacre par les forces serbes de 350 musulmans de Bosnie en juillet 1995 à Srebrenica, confirmant ainsi un précédent jugement rendu en 2017.

Elle a cependant ramené la responsabilité de l'Etat néerlandais à 10% des dommages subis par les familles des victimes, contre 30% en 2017.

Environ 8.000 musulmans, des hommes et des adolescents qui se trouvaient dans la région de Srebrenica, avaient été emmenés par les Serbes et exécutés sommairement. Parmi eux, 350 s'étaient réfugiés dans une base de casques bleus néerlandais d'où ils avaient été renvoyés.