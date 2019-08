L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (21/08)

ITALIE: CONTE DÉMISSIONNE APRÈS UN DISCOURS VIRULENT CONTRE SALVINI

ROME - Le président italien Sergio Mattarella a accepté mardi soir la démission du chef du gouvernement, Giuseppe Conte, et va entamer dès mercredi des consultations politiques resserrées dans le temps pour déterminer s'il est possible de mettre en place une nouvelle coalition.

Dans le cas contraire, il lui faudra dissoudre le Parlement et les Italiens retourneront aux urnes, trois ans et demi avant le terme théorique de la législature et en pleine période d'arbitrages budgétaires.

La démission de Giuseppe Conte, que Mattarella a chargé d'expédier les affaires courantes, est la conséquence de la crise ouverte le 8 août dernier par Matteo Salvini. Le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue (extrême droite), à la popularité florissante, a prononcé ce jour-là l'acte de décès de la coalition formée en juin 2018 avec le Mouvement 5 Etoiles de Luigi Di Maio.

Entre les législatives de mars 2018 et les sondages actuels, le rapport de force électoral entre les deux partenaires de la coalition s'est totalement renversé, et Salvini, dont la Ligue est mesurée autour de 34-39% dans les intentions de vote, espère pouvoir, à la faveur d'un retour aux urnes, gouverner seul ou avec l'apport de ses anciens alliés de Forza Italia et Fratelli d'Italia.

La crise politique déclenchée par Salvini intervient en plein milieu de l'été, à un moment charnière dans le fonctionnement des institution italiennes alors qu'approchent les arbitrages budgétaires pour 2020.

---

LES MIGRANTS À BORD DE L'OPEN ARMS ONT DÉBARQUÉ AU PORT DE LAMPEDUSA

LAMPEDUSA, Italie - Une centaine de migrants secourus au large de la Libye qui se trouvaient à bord du navire humanitaire espagnol Open Arms ont pu débarquer mardi soir sur l'île italienne de Lampedusa, au terme d'une attente de 19 jours.

Les migrants, majoritairement originaires d'Afrique, ont pu débarqué après que le procureur d'Agrigente, en Sicile, a ordonné la saisie du navire et l'évacuation des passagers à bord.

Le navire a accosté mardi soir après 23h30.

Les autorités italiennes refusaient jusque-là que le bateau accoste en dépit de l'accord trouvé la semaine dernière pour répartir les migrants secourus par le navire espagnol entre six Etats membres de l'UE (Espagne, France, Portugal, Allemagne, Roumanie et Luxembourg). L'ONG espagnole n'avait cessé ces derniers jours d'alerter sur la situation d'urgence à bord du bateau, que plusieurs migrants ont tenté de fuir en sautant à la mer pour essayer de rallier le rivage de Lampedusa.

Leur débarquement mettra aussi un terme au bras de fer qui se joue depuis quelques jours entre Madrid et Rome, le gouvernement espagnol jugeant "inconcevable" le refus des autorités italiennes de laisser l'Open Arms accoster à Lampedusa en dépit de l'accord trouvé la semaine dernière pour répartir les migrants secourus par le navire espagnol entre six Etats membres de l'UE (Espagne, France, Portugal, Allemagne, Roumanie et Luxembourg).

---

G7: PLUS 13.000 MEMBRES DES FORCES DE L'ORDRE MOBILISÉS À BIARRITZ

BIARRITZ, Pyrénées-Atlantiques - Les autorités françaises vont déployer des moyens "majeurs, nécessaires et adaptés" avec présence de 13.200 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité au sommet du G7 qui se tient ce week-end à Biarritz, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Ce dispositif sera renforcé par des forces militaires qui "assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes", a précisé le ministre.

Des moyens espagnols ont également été mobilisés de l'autre côté de la frontière.

TRUMP ESTIME QU'UN RETOUR DE LA RUSSIE DANS LE G7 SERAIT APPROPRIÉ

WASHINGTON, 20 août (Reuters) - Donald Trump a estimé mardi qu'il serait approprié de permettre à la Russie de rejoindre le G7, le groupe des puissances industrialisés qui se réunit en sommet ce week-end à Biarritz, en France.

La Russie a été exclue en 2014 de qui s'appelait alors le G8, à la suite de l'annexion de la Crimée - sous la présidence de Barack Obama, son prédécesseur à la Maison blanche, a insisté le président américain.

"Mais je pense qu'il est bien plus approprié d'intégrer la Russie. Cela devrait être le G8, parce qu'un grand nombre de choses dont nous discutons ont à voir avec la Russie", a-t-il expliqué.

LE SOMMET DU G7 POURRAIT SE CONCLURE SANS DÉCLARATION COMMUNE

TOKYO - Le prochain sommet du G7, qui se tient ce week-end à Biarritz, pourrait se conclure sans déclaration commune, compte tenu des divergences importantes entre les pays membres sur le commerce et le climat, rapporte mardi la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

Ce serait la première fois depuis 1975, date de la première réunion des dirigeants des plus grandes puissances économiques, qu'un sommet se conclut sans un communiqué commun, précise NHK.

---

BREXIT: L'UE REJETTE L'ALTERNATIVE DE JOHNSON AU "BACKSTOP"

BRUXELLES - Le président du Conseil européen Donald Tusk estime que la proposition présentée lundi par Boris Johnson ne constitue pas "une alternative réaliste" à la clause de sauvegarde telle qu'elle a été approuvée en novembre par les négociateurs britanniques et européens sur le Brexit.

Cette clause de sauvegarde ou "backstop" est destinée à éviter le retour à une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande une fois consommé le divorce entre Londres et Bruxelles.

Le Premier ministre britannique, qui a adressé une lettre à Donald Tusk dont le contenu a été publié lundi par ses services, pose l'abandon de cette clause comme condition préalable à la discussion d'un accord entre le Royaume-Uni et l'UE.

"Le backstop est une assurance destinée à éviter une frontière physique sur l'île d'Irlande en attendant qu'une alternative soit trouvée", écrit Donald Tusk sur Twitter.

"Ceux qui sont contre le backstop et ne proposent pas d'alternatives réalistes sont en réalité favorables au rétablissement d'une frontière, même s'ils ne l'admettent pas."

Boris Johnson juge que cette clause, qui cristallise l'opposition des "brexiters" à l'accord négocié par Theresa May, porte atteinte à la souveraineté britannique.

---

LES REBELLES SYRIENS AURAIENT ABANDONNÉ KHAN CHEIKHOUN ET LA PROVINCE D'HAMA

BEYROUTH - Les rebelles syriens se sont retirés de Khan Cheikhoun, dans le sud de la province d'Idlib, et ont abandonné leurs dernières positions dans la province voisine de Hama sous la pression des forces gouvernementales, rapportent mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et des opposants locaux.

L'armée syrienne a pris position lundi à Khan Cheikhoun, qui était l'un des principaux enjeux de la vaste offensive lancée fin avril avec l'appui de l'aviation russe dans le nord-ouest du pays, dernière région aux mains des insurgés.

Les rebelles tenaient la ville depuis 2014. Leur présence dans la province voisine de Hama remonte, elle, au tout début du conflit, qui a éclaté en 2011.

---

ABUS SEXUELS

LE VERDICT DU CARDINAL AUSTRALIEN GEORGE PELL CONFIRMÉ EN APPEL

MELBOURNE - Le verdict du cardinal australien George Pell, ancien conseiller du pape François et ex-trésorier du Vatican, à six ans de réclusion pour des fais d'abus sexuels sur des mineurs à la fin des années 1990 a été confirmé mercredi en appel par la justice australienne.

George Pell pourra prétendre à une libération conditionnelle après trois ans et huit mois de réclusion. Il sera alors âgé de 81 ans. Le cardinal peut encore faire appel de ce verdict devant la Haute Cour d'Australie, la plus haute juridiction du pays.

L'ancien conseiller du pape a été reconnu coupable en mars dernier d'abus sexuels commis à la fin des années 1990 sur deux enfants de choeur alors âgés de 13 ans à la cathédrale St. Patrick de Melbourne, dont il était alors archevêque.