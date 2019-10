L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (21/10)

LONDRES ASSURE QUE LE ROYAUME-UNI QUITTERA BIEN L'UE LE 31 OCTOBRE

LONDRES - Au lendemain d'un nouveau rebondissement dans le feuilleton du Brexit, le gouvernement britannique a assuré dimanche que le Royaume-Uni quitterait bien comme prévu l'Union européenne le 31 octobre, faisant de la demande de Boris Johnson d'un nouveau report une formalité sans conséquence sur la détermination du Premier ministre à sortir du bloc.

"Nous partirons d'ici au 31 octobre, nous avons les moyens et la capacité d'y arriver", a déclaré le ministre chargé des préparatifs d'un "no-deal", Michael Gove, à Sky News. "Cette lettre a été envoyée parce que le Parlement a demandé qu'elle le soit (...) mais le Parlement ne peut pas changer la pensée du Premier ministre, le Parlement ne peut pas changer la politique du gouvernement ou sa détermination."

Réunie en session extraordinaire, la Chambre des communes britannique a adopté samedi une amendement reportant l'approbation par le Parlement de l'accord conclu entre Londres et Bruxelles sur le Brexit et contraignant le Premier ministre à demander à l'UE un nouveau report de la date du divorce.

A Bruxelles, il apparaît peu probable que les Vingt-Sept, qui ont déjà accordé à deux reprises un délai supplémentaire, refusent d'en accorder un nouveau même si le chef de l'Etat français Emmanuel Macron a une nouvelle fois martelé samedi qu'un délai "ne serait dans l'intérêt d'aucune partie".

"Nous souhaitons avoir plus de clarté à la fin de la semaine, en espérant que d'ici là nous verrons également comment les choses évoluent à Londres", a dit un diplomate européen.

QUATRIÈME JOUR DE CONTESTATION AU LIBAN, HARIRI ANNONCE UN ENSEMBLE DE RÉFORMES

BEYROUTH - Sous la pression de la rue, le Premier ministre libanais Saad Hariri et ses partenaires de coalition se sont entendus dimanche soir sur un ensemble de réformes économiques censées répondre au mouvement de contestation.

L'accord a été obtenu tandis que des centaines de milliers de personnes manifestaient pour la quatrième journée dans les rues de la capitale.

Cette marée humaine d'où émergeaient des drapeaux libanais a réclamé une révolution comparable au "printemps arabe" de 2011.

Ce mouvement de contestation - le plus important depuis des décennies au Liban - a été provoqué par la hausse du coût de la vie et l'annonce de nouveaux impôts, notamment la création d'une taxe sur les appels passés par l'application WhatsApp - mesure sur laquelle le gouvernement est revenu face aux protestations.

Il s'est mué en remise en cause du pouvoir et des élites politiques. Fait rare, cette mobilisation vise l'ensemble des dirigeants politiques, quelle que soit leur confession, que les manifestants accusent de corruption et d'avoir pillé le pays où plus du quart de la population vit sous le seuil de pauvreté et qui affiche une dette publique représentant 150% de son PIB.

SYRIE: UN SOLDAT TURC TUÉ À TAL ABYAD, LES FDS SE RETIRENT DE RAS AL AÏN

ANKARA - Un soldat turc a été tué et un autre blessé dans la ville frontalière de Tal Abyad, en Syrie, après une attaque des combattants kurdes du YPG commise en dépit du cessez-le-feu de cinq jours accepté par Ankara jeudi, a annoncé dimanche le ministère turc de la Défense.

La Turquie a riposté à cette attaque, commise contre ses soldats alors qu'ils effectuaient une mission de reconnaissance et de surveillance dans la ville, et reste pleinement engagée dans la trêve, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), sous commandement kurde, ont annoncé de leur côté qu'elles avaient retiré tous leurs combattants de la ville frontière de Ras al Aïn, à une centaine de kilomètres plus à l'est, dans le cadre de l'accord négocié par les Etats-Unis avec Ankara.

CHILI

SEPT MORTS DANS LES ÉMEUTES, LE PAYS EST "EN GUERRE", DIT LE PRÉSIDENT

SANTIAGO - Le gouvernement chilien va étendre l'état d'urgence aux villes du nord et du sud, a annoncé dimanche soir le président Sebastian Pinera, après la mort d'au moins sept personnes lors d'affrontements violents et d'incendies criminels ce week-end.

"Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, qui est prêt à faire usage de la violence sans aucune limite", a-t-il déclaré dans une allocution à la télévision depuis le siège de l'armée à Santiago.

Le président a confirmé que l'état d'urgence - qu'il a déclaré à Santiago samedi, entraînant le déploiement de l'armée dans les rues de la ville - serait étendu au nord et au sud de la capitale.

Le mouvement de contestation, initié par des lycéens et des étudiants, a débuté il y a deux semaines en raison de la hausse du prix du titre de transport.

BOLIVIE-MORALES DONNÉ EN TÊTE DE LA PRÉSIDENTIELLE, VERS UN SECOND TOUR

LA PAZ - Le président sortant Evo Morales, qui brigue un quatrième mandat consécutif, est donné en tête de l'élection présidentielle en Bolivie, montrent des résultats partiels publiés dimanche par le Tribunal suprême électoral.

Selon un décompte portant sur 84% des bulletins de vote, Evo Morales est crédité de 45% des voix, devant Carlos Mesa, son principal rival, à 38%.

Sur la base de ces résultats partiels, Evo Morales devrait affronter Carlos Mesa lors d'un second tour, une première depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2006, prévu le 15 décembre prochain.Un candidat à la présidentielle doit obtenir plus de 40% des suffrages exprimés et avoir au moins dix points d'avance sur son rival le plus proche pour être élu dès le premier tour.

MATTHIEU PIGASSE, LE BANQUIER STAR, QUITTE LAZARD

PARIS - Le banquier star français Matthieu Pigasse a annoncé dimanche son départ de Lazard après 17 années passées dans la prestigieuse banque d’affaires, officialisant une rumeur qui agitait le secteur bancaire depuis plus d’un mois.

"Après plus de quinze années passionnantes chez Lazard, je ressentais le besoin d'une nouvelle étape, d'un nouveau défi, et j'ai décidé de m'engager dans un projet personnel de nature entrepreneuriale", écrit-il dans un message adressé aux salariés de la banque.

"Je quitte Lazard avec émotion et avec la fierté du travail que nous avons accompli ensemble tout au long de ces années (...)", poursuit-il.

Dans un communiqué, la banque a précisé que le départ de son directeur général adjoint du conseil financier et directeur général de Lazard France serait effectif le 31 décembre. Elle ajoute que son nouvel état-major en France sera dévoilé sous peu.

LA SNCF ANNONCE UNE REPRISE PROGRESSIVE DU TRAFIC

PARIS - La SNCF a annoncé une "reprise progressive" du trafic avec un retour à la normale pour lundi après trois jours de fortes perturbations sur le réseau en raison d'un conflit entre la direction et les syndicats qui évoquent respectivement "une grève sauvage" et l'exercice légitime du droit de retrait.

"Les nouvelles sont rassurantes", a déclaré le président directeur général de la SNCF, Guillaume Pépy, invité de France Info en fin d'après-midi. Il a confirmé que le trafic serait normal sur toutes les liaisons à grande vitesse et les Transiliens en Île-de-France et a précisé que deux tiers des liaisons TER et Intercités seraient assurées. "Ça s'améliorera en cours de journée", a-t-il ajouté.

Le patron de la SNCF a par ailleurs annoncé deux mesures exceptionnelles pour faire face à cette "grève exceptionnelle": tous les billets seront "intégralement remboursables à 100%" même s'il s'agit de billet normalement non remboursable et un Fonds d'indemnisation doté d'un million d'euros sera créé cette semaine pour les voyageurs victimes de dommages exceptionnels (comme la perte d'une nuit d'hôtel par exemple).