L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (22/04)

SRI LANKA

DES ATTENTATS FONT PRÈS DE 300 MORTS LE JOUR DE PÂQUES

COLOMBO - Des attentats coordonnés ont frappé des églises et des hôtels en ce dimanche de Pâques au Sri Lanka, faisant au moins 290 morts et 500 blessés, a-t-on appris auprès des autorités.

Trois églises chrétiennes et quatre hôtels ont été visés, pour certains par des attentats suicide. Quelques heures plus tard, une huitième explosion s'est produite lors d'une opération policière dans une maison de Colombo, la capitale, pendant laquelle trois policiers ont été tués.

La police a annoncé que 13 suspects avaient été arrêtés, tous de nationalité sri-lankaise. Elle n'a pas fourni plus de précisions mais le gouvernement a reconnu qu'il avait sous-estimé il y a une dizaine de jours des informations selon lesquelles un groupuscule islamiste méconnu préparait des attentats contre des églises.

Les autorités ont instauré un couvre-feu, ce qui n'a pas empêché plus tard dans la journée des attaques de représailles contre une mosquée et des magasins appartenant à des musulmans. L'accès aux réseaux sociaux et aux services de messagerie, dont Facebook et WhatsApp, a en outre été interrompu.

Le bilan officiel s'est alourdi à 290 morts et environ 500 blessés, a annoncé lundi un porte-parole de la police.

Au VATICAN, le pape, qui s'était rendu en 2015 en visite au Sri Lanka, a condamné les attentats qui ont ensanglanté ce pays en ce week-end pascal. "J'ai appris avec tristesse et douleur la nouvelle des graves attentats qui, précisément aujourd'hui, pour Pâques, ont semé le deuil et la souffrance dans des églises et en d'autres lieux où des gens s'étaient rassemblés au Sri Lanka", a-t-il dit lors de la traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi" (A la ville et au monde).

REACTIONS aux attentats qui ont frappé le Sri Lanka:

---

UKRAINE

VOLODIMIR ZELENSKI REMPORTE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

KIEV - Volodimir Zelenski, un comédien de 41 ans sans aucune expérience politique, a largement remporté l'élection présidentielle en Ukraine, selon un sondage à la sortie des urnes diffusé dimanche à la fermeture des bureaux de vote.

L'ancien humoriste, qui a aussitôt revendiqué la victoire, a obtenu au second tour 73% des voix, contre 25% au président Petro Porochenko, selon ce sondage.

"Je ne suis pas encore officiellement président mais en tant que citoyen ukrainien, je peux dire à tous les pays de l'ex-Union soviétique de nous regarder. Tout est possible!", a déclaré Volodimir Zelenski lors d'un discours prononcé à son quartier général de campagne.

Petro Porochenko n'a pas attendu la publication des premiers résultats partiels pour reconnaître sa défaite, alors que certains de ses partisans étaient en pleurs.

Le chef de l'Etat sortant, qui s'était présenté pendant la campagne comme un rempart contre l'agression russe et un défenseur de l'identité ukrainienne, a précisé qu'il n'envisageait pas de mettre fin à sa carrière politique.

Il a par la suite estimé sur les réseaux sociaux que le Kremlin se réjouissait de la victoire de Volodimir Zelenski.

---

LES FORCES D'HAFTAR LÉGÈREMENT REPOUSSÉES AU SUD DE TRIPOLI

TRIPOLI - Les forces fidèles au gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale ont repoussé les troupes du maréchal Khalifa Haftar dans plusieurs secteurs de la ligne de front au sud de Tripoli, ont constaté dimanche des journalistes de Reuters.

Des avions de l'Armée nationale libyenne (LNA) de Khalifa Haftar, qui tente depuis plus de deux semaines de prendre Tripoli, ont mené plusieurs frappes aériennes contre des positions de leurs adversaires dans la nuit de samedi à dimanche, ont témoigné des habitants.

Malgré ce soutien aérien, les forces de l'Est libyen ont notamment été repoussées de plusieurs kilomètres dans le secteur d'Aïn Zara par rapport aux positions qu'elles occupaient il y a quelques jours, a constaté un journaliste de Reuters qui s'est rendu sur place.

---

"GILETS JAUNES"

ENQUÊTE APRÈS DES APPELS AU SUICIDE DE POLICIERS

PARIS - Le parquet de Paris a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête après que des manifestants ont scandé samedi le slogan "Suicidez-vous!" à des membres des forces de l'ordre dans le cortège parisien lors de la 23e journée de mobilisation des "Gilets jaunes".

L'enquête, ouverte du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion, a été confiée à la sûreté territoriale de Paris.

Des syndicats de policiers avaient réclamé des poursuites judiciaires au lendemain de ces propos tenus par certains manifestants sur la place de la République, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Des personnalités politiques de tous bords ont également condamné ces discours, alors qu'une trentaine de suicides de policiers sont intervenus depuis le début de l'année.

---

EUROPEENNES

LAREM ACCROÎT UN PEU SON AVANCE SUR LE RN, SELON UN SONDAGE

PARIS - La liste La République en marche (LaRem)-MoDem creuse légèrement l'écart devant le Rassemblement national (RN) dans les intentions de vote pour les élections européennes du 26 mai, selon un sondage Harris Interactive-Agence Epoka réalisée pour TF1, LCI, RTL et Le Figaro publié dimanche.

La présence ou l'absence d'une liste "Gilets jaunes", qui bénéficierait de 2% des intentions de vote, "ne modifie pas fondamentalement les rapports de force", souligne l'institut.

Selon que les Gilets jaunes présentent ou non une liste, la liste LaRem-MoDem est créditée de 23,5% à 24% des suffrages, soit une progression d'un point en une semaine dans le premier cas et de 1,5 point dans le second. Elle devance la liste RN de 2,5 points dans les deux cas.

---

NISSAN

CARLOS GHOSN DE NOUVEAU INCULPÉ AU JAPON POUR ABUS DE CONFIANCE AGGRAVÉ

TOKYO - Le président déchu de Nissan Carlos Ghosn a été inculpé lundi d'un chef d'accusation supplémentaire d'abus de confiance aggravé par le parquet de Tokyo, rapporte la presse japonaise.

Libéré le 6 mars contre le versement d'une caution de neuf millions de dollars (7,9 millions d'euros) après 108 jours de détention au Japon, Carlos Ghosn a de nouveau été arrêté le 4 avril sur ordre du parquet de Tokyo.

Cette nouvelle inculpation était attendue ce lundi, jour de l'expiration de son actuelle période de détention.