L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (22/07)

LONDRES CHERCHE UNE RÉPONSE À LA SAISIE D'UN PÉTROLIER PAR L'IRAN

DUBAI/LONDRES - La Grande-Bretagne cherche une réponse à la saisie par l'Iran, illégale selon elle, d'un pétrolier battant pavillon britannique vendredi dans le détroit d'Ormuz, nouvel incident dans la guerre des nerfs qui oppose depuis des semaines Téhéran aux Occidentaux.

Theresa May réunira une cellule de crise et le gouvernement annoncera des mesures lundi lors d'un discours au Parlement mais les experts de la région soulignent que les options sont très limitées pour Londres au moment où les sanctions contre l'Iran ont été poussées à leur maximum par les Etats-Unis.

"Nous allons examiner une série d'options", a déclaré le secrétaire d'Etat britannique à la Défense, Tobias Ellwood, sur l'antenne de Sky News. "Nous allons parler avec nos collègues, nos alliés internationaux, pour voir ce que l'on peut faire."

La saisie du Stena Impero est intervenue une quinzaine de jours après l'arraisonnement, le 4 juillet par les Royal Marines, du pétrolier iranien Grace 1 au large de Gibraltar. Londres l'accuse de transporter du pétrole qui était destiné à la Syrie, en violation de sanctions internationales. Le Grace 1 est toujours immobilisé à Gibraltar.

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a quant à lui estimé dimanche que seules "la prudence et la prévoyance" permettraient d'atténuer les tensions actuelles.

---

SYRIE-LES RAIDS SE POURSUIVENT À IDLIB, 18 MORTS

BEYROUTH - Au moins 18 personnes, dont sept enfants, ont péri dimanche dans les raids aériens des forces syriennes et russes sur le nord-ouest de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'armée dit avoir repoussé une attaque dans le sud de la province d'Idlib, la seule encore largement contrôlée par la rébellion après huit ans de guerre civile.

Selon le décompte de l'Observatoire, 682 civils ont été tués par les frappes syriennes et russes depuis le déclenchement par Damas d'une vaste offensive sur la province à la fin avril et 53 civils ont été tués dans des attaques rebelles au cours de la même période. Les affrontements ont également coûté la vie à quelque 1.500 combattants des deux camps.

---

LÉGISLATIVES EN UKRAINE: LE PARTI PRÉSIDENTIEL RAFLE LA MISE

KIEV - Le parti du président ukrainien Volodimir Zelenski, novice en politique élu en avril dernier en promettant d'éradiquer la corruption, a très nettement remporté les élections législatives qui avaient lieu dimanche dans l'ancienne république soviétique, montrent un sondage de sortie des urnes et les résultats partiels.

Selon les résultats partiels avec environ 10,3% des bulletins dépouillés, le parti Serviteur du peuple - du nom de la série télévisée dans laquelle Zelenski incarnait un président fictif avant d'être élu chef de l'Etat - est en tête du scrutin avec 41,52% des voix.

Ces résultats partiels dévoilés dans la nuit de dimanche à lundi par la commission électorale sur son site internet sont conformes à un sondage de sortie des urnes, qui créditait le parti présidentiel de près de 44% des suffrages, devant la formation prorusse Plateforme de l'opposition et le parti de l'ancien président Petro Porochenko.

---

NOUVELLE MARCHE À HONG KONG CONTRE LE PROJET DE LOI SUR LES EXTRADITIONS

HONG KONG - La police hongkongaise a tiré des grenades lacrymogènes dimanche soir pour disperser une nouvelle manifestation contre le projet de loi d'extradition vers la Chine, désormais suspendu, qui a plongé la ville dans la crise ces dernières semaines.

Des milliers de personnes - 430.000 selon les organisateurs, 138.000 selon la police - ont défilé à nouveau dans les rues de Hong Kong et des échauffourées se sont produites à la fin de la marche, près du Bureau de liaison chinois, près du coeur du quartier financier.

---

AU JAPON, ABE CONSOLIDE SA MAJORITÉ À LA CHAMBRE HAUTE

TOKYO - La coalition au pouvoir au Japon, dominée par le Parti libéral-démocrate (PLD, droite) du Premier ministre Shinzo Abe, devrait conserver une solide majorité a la chambre haute du parlement sans parvenir à celle des deux tiers, nécessaire pour mener à bien son projet de révision de la Constitution, selon une projection de la chaîne publique NHK.

Avec au moins 69 sièges sur les 124 qui étaient en remis en jeu dimanche lors des sénatoriales (sur un total de 245 sièges), la coalition obtient une nette victoire qui justifie, selon Shinzo Abe, l'ouverture d'un débat sur une éventuelle révision de la Constitution, notamment de l'article 9 sur le renoncement du Japon à la belligérance.

---

AIR FRANCE MAINTIENT SES VOLS À DESTINATION DU CAIRE

PARIS - La compagnie Air France a fait savoir dimanche qu'elle maintenait ses liaisons avec Le Caire, destination que British Airways a cessé de desservir pour une durée de sept jours en invoquant des raisons de sécurité.

La compagnie allemande Lufthansa a pour sa part annulé ses vols Munich-Le Caire et Francfort-Le Caire mais uniquement pour la journée d'hier samedi.

---

VIOLENTS FEUX DE FORÊT DANS LE CENTRE DU PORTUGAL

LISBONNE - Plus de 1.150 pompiers étaient mobilisés dimanche pour combattre deux feux de forêt dans la région de Castelo Branco, dans le centre du Portugal, qui ont fait jusqu'ici une trentaine de blessés et menacent plusieurs villages des municipalités de Vila de Rei et Macao.

Douze civils et huit pompiers ont été blessés dans les incendies qui se sont déclarés samedi. Une seule personne est dans un état grave, hospitalisée avec des brûlures au premier et au deuxième degré.

La police, qui soupçonne un acte criminel, a annoncé avoir arrêté un homme de 55 ans soupçonné d'avoir allumé un feu.

---

NOUVEL ÉPISODE DE CANICULE ATTENDU EN FRANCE

PARIS - La France s'achemine vers un nouvel épisode de canicule qui devrait culminer cette semaine avec des températures pouvant atteindre 40 degrés localement, annonce Météo France.

La France a déjà été traversée fin juin par un premier épisode de canicule - avec un record de 45,9 degrés atteint dans le Gard - qui a poussé les autorités à reporter le brevet des collèges de quelques jours et à fermer 4.000 écoles sur le territoire.

Des mesures de restriction d'eau ont par ailleurs été prises dans 64 départements face à cette vague de sécheresse - la septième la plus importante selon l'indicateur de sécheresse de Météo France calculé depuis 1958.

---

BERCY RÉCLAME UNE AMENDE DE 117 MLN D'EUROS CONTRE LECLERC

PARIS - Le ministère français de l'Economie et des Finances demande à la justice d'infliger une amende de 117,3 millions d'euros au distributeur Leclerc pour des pratiques commerciales jugées abusives, a-t-on appris dimanche auprès de Bercy.

Le ministre Bruno Le Maire et sa secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher ont assigné l'enseigne vendredi devant le tribunal de commerce de Paris, précise-t-on de même source, confirmant des informations du Figaro.

Leclerc est accusé d'avoir fait pression sur ses fournisseurs lors de négociations commerciales l'an dernier via une centrale d'achat en Belgique, Eurelec, afin de contourner la législation française. Le ministère parle également d'un "déséquilibre significatif" dans les négociations et de "mesures de rétorsion fortes" auxquelles Eurelec aurait eu recours pour imposer ses conditions.

---

APRÈS L'AQUARIUS, MSF ET SOS MÉDITERRANÉE AFFRÈTENT UN NOUVEAU NAVIRE

PARIS - Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée ont annoncé dimanche avoir affrété un navire qui leur permettra de reprendre leur campagne de secours aux migrants au large des côtes libyennes après l'arrêt des opérations de l'Aquarius, fin 2018.

L'Ocean Viking, un bâtiment de 69 mètres de long battant pavillon norvégien, fait actuellement route vers la Méditerranée où il devrait arriver à la fin du mois, précisent les deux ONG dans des communiqués distincts.

---

LANCEMENT DE STAR, LE NOUVEAU MARCHÉ CHINOIS RIVAL DU NASDAQ

SHANGHAI - Le marché chinois Star, rival du Nasdaq américain voulu par le président Xi Jinping, a fait ses grands débuts lundi avec la cotation de 25 sociétés technologiques et biotechnologiques.

Créé sur le modèle du Nasdaq, avec des modalités d'introduction en Bourse également inspirées du système américain mais en revanche sans admettre les entreprises étrangères, Star s'annonce comme la tentative la plus audacieuse de réformer les marchés des capitaux en Chine.

Ce "Nouveau Marché" reflète aussi l'ambition de Pékin de ramener dans son giron les grands groupes technologiques chinois pris entre deux feux dans la guerre commerciale avec les Etats-Unis. L'annonce de sa création, il y a huit mois, coïncidait d'ailleurs avec une escalade des tensions entre les deux superpuissances économiques.