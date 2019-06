L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (23/06)

TRUMP N'ÉCARTE PAS UNE ACTION MILITAIRE EN IRAN,

TÉHÉRAN MET EN GARDE

DUBAI - Deux jours après la destruction en vol d'un drone de l'US Navy près du détroit d'Ormuz, qui ravive le risque d'une confrontation directe entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump a annoncé samedi de nouvelles sanctions contre Téhéran à partir de lundi, sans écarter la possibilité d'une action militaire.

La République islamique a de son côté multiplié les mises en garde à Washington en promettant de réagir avec fermeté à toute agression ou menace américaine.

"Nous mettons au point des sanctions supplémentaires contre l'Iran", a déclaré Donald Trump à des journalistes à la Maison blanche avant de se rendre à Camp David, la villégiature des présidents américains au nord de Washington, pour y débattre du dossier iranien.

Ces sanctions doivent empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, a-t-il précisé. "Dans certains cas, nous procédons lentement, mais dans d'autres cas, nous avançons rapidement", a ajouté le président américain, tout en soulignant qu'une action militaire est "toujours sur la table".

La destruction d'un drone de l'US Navy, jeudi près du détroit d'Ormuz, a exacerbé les tensions déjà très fortes entre les Etats-Unis et l'Iran. Trump a dit vendredi avoir renoncé in extremis à des représailles contre Téhéran.

Selon l'Iran, l'engin de surveillance, un Global Hawk, a été abattu par un missile dans l'espace aérien iranien, ce que dément Washington.

---

NOUVEAU SCRUTIN À ISTANBUL, L'OPPOSITION ESPÈRE CONFIRMER

ISTANBUL - Les dix millions d'électeurs d'Istanbul, la plus grande ville de Turquie, sont de nouveau appelés aux urnes dimanche pour élire leur maire à la suite de l'annulation du scrutin du 31 mars pour irrégularités.

L'élection municipale de mars avait été remportée par le Parti républicain du peuple (CHP), formation laïque d'opposition, avec 13.000 voix d'avance sur le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan, à la tête de la ville depuis vingt-cinq ans.

Ce résultat était un véritable camouflet pour Erdogan, qui fut lui-même maire d'Istanbul dans les années 1990.

Le candidat du CHP, Erkrem Imamoglu, 49 ans, est confiant et pense de nouveau l'emporter dimanche. Les sondages le donnent en tête, avec une avance bien plus large qu'au printemps. Il a jugé "injuste et illégale" l'annulation de l'élection de mars mais s'est gardé durant la nouvelle campagne d'attaquer de front le président.

---

KUSHNER VISE 50 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LES PALESTINIENS

WASHINGTON - Le volet économique du plan de paix pour le Proche-Orient de l'administration de Donald Trump, qui sera présenté la semaine prochaine à Bahreïn, vise 50 milliards de dollars d'investissements sur dix ans, dont la construction d'un "corridor" reliant la Cisjordanie à la bande de Gaza, selon les responsables américains et des documents consultés par Reuters.

La première phase du plan mis au point par Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, sera détaillée lors d'un "atelier" à Manama les 25 et 26 juin - une réunion que vont boycotter les Palestiniens.

Des responsables palestiniens ont rejeté samedi l'approche retenue par Kushner pour son plan de paix, consistant à privilégier le volet économique aux dépens du politique.

---

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN MAURITANIE

NOUAKCHOTT - Les Mauritaniens étaient appelés aux urnes samedi pour désigner le successeur du président sortant Mohammed Ould Abdel Aziz, qui ne pouvait se représenter en raison de la limitation des mandats et a apporté son soutien à l'ex-ministre de la Défense, Mohamed Ould Ghazouani, grand favori du scrutin.

Les cinq candidats de l'opposition, dont l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, se sont efforcés de mobiliser les jeunes électeurs en évoquant la stagnation des salaires et les carences du système de santé.

Un second tour sera organisé le mois prochain si aucun des candidats ne recueille plus de 50% des suffrages.

---

FRANCE-MÉLENCHON SOUTIENT LES SALARIÉS DE GENERAL ELECTRIC

PARIS - Le chef de file du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, est venu soutenir samedi les salariés de l'usine General Electric à Belfort, dont l'emploi est menacé.

Vêtu d'un gilet jaune, signe de contestation sociale en France depuis l'automne dernier, le député de Marseille s'est joint à la manifestation soutenue par tous les élus et partis politiques du Territoire de Belfort ainsi que les responsables religieux et représentants des milieux économiques de la région.

Vendredi, les syndicats de General Electric GE.N ont empêché pour la deuxième fois la tenue à Belfort d'une réunion avec la direction qui aurait dû ouvrir les négociations sur le plan de suppression d'un millier d'emplois dans la branche des turbines à gaz.

General Electric est le principal employeur industriel de Belfort, avec 4.400 salariés.

---

"GILETS JAUNES"-MOBILISATION EN HAUSSE POUR LE 32E JOUR D'ACTION

PARIS - Près de 12.000 personnes ont participé samedi à la 32e journée d'action des "Gilets jaunes", un chiffre en hausse par rapport à la semaine dernière, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Les services du ministre Christophe Castaner ont compté 11.800 participants dont 1.100 à Paris, contre 7.000 manifestants dont 950 dans la capitale la semaine dernière. Environ 1.200 "Gilets jaunes" ont manifesté à Marseille, selon la préfecture de police, qui a fait état de sept interpellations.

D'autres rassemblements ont eu lieu en régions, notamment à Charleville-Mézières dans les Ardennes.

---

BUZYN ESPÈRE DES DÉBATS "SEREINS" SUR LA BIOÉTHIQUE

PARIS - Permettre à un enfant d'avoir accès à ses origines : tel est l'un des objectifs du projet de loi de bioéthique, comprenant l'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée (PMA), défendu par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans un entretien au Journal du dimanche.

La ministre dit espérer un débat "serein" sur ces questions sensibles, qui font déjà débat jusqu'au sein de la majorité, lors de l'examen du texte prévu fin septembre au Parlement.

Elle pose la question de l'établissement d'une filiation, dans le cas d'une PMA, ayant "la même portée et les mêmes effets que la filiation biologique ou adoptive sans bouleverser le droit de la filiation actuel", et qui "reposerait sur une ­reconnaissance de filiation avant la naissance du bébé."

Agnès Buzyn se dit "favorable à l'idée de lever le voile sur l'origine de la filiation pour tous", sans créer de cas particulier pour les couples homosexuels.

---

LE PS SE POSE EN ADVERSAIRE DE LAREM POUR LES MUNICIPALES

PARIS - Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a mis samedi le cap sur les élections municipales de 2020, en vue desquelles il a exclu tout accord avec des élus favorables à la politique menée par l'actuel exécutif.

Devant les cadres du parti réunis en Conseil national à Paris, le député s'est appuyé sur les 6,2% des voix obtenues par la liste du duo PS-Place publique aux élections européennes du 26 mai pour lancer les prochaines échéances.

"Nous devons partout rechercher l'union" de "l'ensemble de la gauche et des écologistes", a-t-il dit dans un discours. "Nous ne soutiendrons à aucun endroit de France un candidat, un maire, qui lui-même soutiendrait la politique gouvernementale d'Edouard Philippe et Emmanuel Macron."

---

FRANCE-UN INCENDIE FAIT TROIS MORTS À PARIS

PARIS - Un incendie a fait trois morts et 28 blessés tôt samedi matin dans le XIe arrondissement de Paris.

Le feu, qui s'est déclaré vers 05h00 du matin dans la cage d'escalier d'un bâtiment situé rue de Nemours abritant un hammam et un restaurant, s'est propagé à deux immeubles voisins.

L'une des personnes décédées est une femme qui a sauté par la fenêtre, les deux autres ont été retrouvées sans vie dans leur appartement.