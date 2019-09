L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (23/09)

DIX ANS APRÈS, LE SCANDALE DU MEDIATOR EN PROCÈS

PARIS - Le procès du Mediator et des laboratoires Servier, qui s'ouvre lundi à Paris, sera celui du mensonge, de la tromperie et des liens parfois troubles entre experts, hauts dirigeants du secteur de la santé et industrie pharmaceutique.

L'épilogue judiciaire se profile dans ce scandale sanitaire, l'un plus retentissants de l'histoire contemporaine, dix ans après sa révélation au grand public.

Il faudra cependant attendre la fin des sept mois d'audience au programme - une durée exceptionnelle - et les éventuels recours pour que la justice referme définitivement ce volumineux dossier, aux résonances rappelant les affaires du sang contaminé, du distilbène, de l'amiante ou de la Depakine.

"Le simple fait que ce procès se tienne est déjà une victoire pour les victimes", se félicite Me Charles Joseph-Oudin, qui défend 250 personnes. C'est un "immense soulagement" pour la pneumologue Irène Frachon, médecin au CHU de Brest, dont les études épidémiologiques ont servi de détonateur au scandale.

La molécule est à l'origine de complications pulmonaires et cardiaques, elles-mêmes responsables de la mort de centaines de personnes - jusqu'à 2.000 - selon les experts.

LE VOYAGISTE BRITANNIQUE THOMAS COOK FAIT FAILLITE

LONDRES - Thomas Cook, la plus vieille agence de voyage de la planète, a annoncé lundi sa mise en liquidation judiciaire, forçant les autorités à rapatrier des centaines de milliers de voyageurs à travers le monde.

La mise en liquidation judiciaire marque la fin de l'une des plus anciennes entreprises britanniques, fondée en 1841 en organisant des excursions locales en train, avant de survivre à deux guerres mondiales et de devenir la pionnière des séjours à forfait et du tourisme de masse.

L'agence Thomas Cook gère des hôtels et des complexes touristiques, des liaisons aériennes et des croisières. Avec 21.000 employés, elle opère dans 16 pays et fait affaire avec 19 millions de clients par an. Thomas Cook compte en permanence quelque 600.000 clients à travers le monde, que les Etats ou les compagnies d'assurance vont désormais devoir rapatrier.

L'Autorité de l'aviation civile (CAA) a déclaré que Thomas Cook avait cessé ses activités et que le régulateur et le gouvernement disposaient d'une flotte d'avions prêts à rapatrier les quelque 150.000 clients britanniques au cours des deux prochaines semaines.

Le directeur général, Peter Fankhauser, a exprimé ses profonds regrets à l'annonce de la cessation des activités de Thomas Cook, après l'échec des négociations pour tenter de sauver le voyagiste ce week-end.

ROHANI VEUT PRÉSENTER À L'ONU UN PLAN POUR LA SÉCURITÉ DU GOLFE

GENEVE - Hassan Rohani a déclaré dimanche qu'il présenterait à l'Assemblée générale des Nations unies, cette semaine à New York, un plan visant à assurer la sécurité dans le Golfe en coopération avec d'autres pays de la région.

"La République islamique d'Iran en coopération avec d'autres pays de la région peut assurer la sécurité dans le Golfe persique et la mer d'Oman", a-t-il dit, selon des propos diffusés sur le site officiel de la présidence. Il n'a fourni aucun détail.

L'Arabie saoudite et les Etats-Unis accusent Téhéran d'être responsable des attaques qui ont visé des infrastructures pétrolières saoudiennes le 14 septembre dernier. L'Iran dément toute implication dans ces raids revendiqués par ses alliés houthis du Yémen.

UN ACCORD COMMERCIAL GB-US SERA CONCLU D'ICI JUILLET 2020-PRESSE

WASHINGTON - Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président américain Donald Trump sont convenus de conclure un accord commercial d'ici juillet 2020, rapporte lundi le journal The Sun.

Les deux dirigeants pourraient s'engager publiquement à respecter ce calendrier lors de leur rencontre prévue à New York cette semaine.

UE-LE SECTEUR AUTOMOBILE MET EN GARDE CONTRE UN BREXIT SANS ACCORD

BERLIN - A un mois de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne, les constructeurs automobiles européens se mobilisent pour mettre en garde contre les conséquences catastrophiques d'un Brexit sans accord, avec des pertes chiffrées en milliards d'euros.

La Grande-Bretagne doit quitter l'UE le 31 octobre mais les entreprises s'inquiètent de plus en plus face à l'absence de progrès du Premier ministre Boris Johnson, censé trouver un nouvel accord avec les Européens pour remplacer celui conclu par Theresa May, rejeté trois fois au parlement britannique.

Dans un communiqué, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), celle des sous-traitants (CLEPA) et 17 associations nationales mettent en garde contre l'impact que pourrait avoir un "no deal" sur l'industrie automobile, qui emploie 13,8 millions de personnes dans l'UE, soit 6,1% de la population active.

LA PÉRIODE 2015-2019 PEUT-ÊTRE LA PLUS CHAUDE JAMAIS ENREGISTRÉE - ONU

GENEVE - Les températures moyennes relevées entre 2015 et 2019 pourraient faire de cette période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) diffusé dimanche.

D'après cette agence onusienne, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont également atteint des niveaux historiques.

"Les taux de croissance des concentrations de CO2 sont supérieurs de près de 20% à ceux relevés au cours de la période quinquennale précédente", souligne l'OMM.

La publication de ce rapport sur l'état du climat mondial sur la période 2015–2019 https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/%C3%A9tat-du-climat-mondial-2015-2019-le-changement-climatique-s%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A8re précède le sommet Action Climat que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, présidera lundi à New York.

Ses données, dont la période de référence se termine en juillet dernier, indiquent que la température moyenne de la planète a augmenté de 1,1°C depuis l'époque préindustrielle et de 0,2°C depuis la période 2011–2015.

Cité dans le communiqué de l'agence onusienne, Petteri Taalas, son secrétaire général, indique que "les causes et les effets des changements climatiques augmentent au lieu de diminuer".

