L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (25/04)

LE CORONAVIRUS A FAIT 389 MORTS EN PLUS EN FRANCE

PARIS - L'épidémie de nouveau coronavirus a fait 389 morts supplémentaires en France en 24 heures, pour un total de 22.245 décès recensés depuis le 1er mars, a annoncé vendredi le directeur général de la Santé.

Ce bilan quotidien est le plus faible depuis le début de la semaine, au cours de laquelle il avait jusqu'à présent constamment dépassé les 500 morts.

Le nombre de patients hospitalisés continue de baisser, notamment dans les services de réanimation, qui traitaient vendredi 4.870 cas graves de contamination au coronavirus, soit 183 de moins que la veille, a précisé Jérôme Salomon.

Au total, 122.557 cas de contamination ont été confirmés en France depuis le début de l'épidémie.

AIR FRANCE-KLM OBTIENT UNE AIDE DE €7 MILLIARDS DE LA FRANCE

PARIS - Air France-KLM a dit vendredi avoir obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France pour faire face à la quasi-paralysie du trafic aérien mondial provoquée par le coronavirus et annoncé qu'il réfléchirait ultérieurement à une opération de renforcement de ses fonds propres.

Ce soutien, qualifié d'"historique" par le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, se décompose en un prêt de 4 milliards octroyé par un syndicat de six banques, garanti par l'Etat français à hauteur de 90%, et par un prêt direct de 3 milliards de l'Etat français.

Des discussions se poursuivent avec l'Etat néerlandais, lui aussi actionnaire du groupe, en vue d'une aide complémentaire, a dit Air France-KLM.

Le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a par la suite déclaré que KLM, la branche néerlandaise du groupe, allait certainement recevoir une aide d'urgence de 2 à 4 milliards d'euros de la part des Pays-Bas mais que les négociations n'étaient pas terminées.

Parallèlement à ces aides, Air France-KLM entend finaliser dans les prochains mois un plan de transformation qui impliquera notamment une revue des activités d'Air France.

L'UE SE DIRIGE VERS UNE CONTRACTION DE 5% À 10% DE SON PIB EN 2020 - BRETON

PARIS - L'Union européenne se dirige vers une contraction de 7,5% de son produit intérieur brut (PIB) cette année, a déclaré vendredi le commissaire européen au Marché intérieur.

"Tout va dépendre de la vitesse avec laquelle l'économie va repartir", a souligné Thierry Breton sur France 2.

"Aujourd'hui, dans l'Union européenne, on est à peu près entre 5% et 10% (de contraction-NDLR) c'est à dire aux alentours de 7,5%. Si le choses ne vont pas mieux et que l'on a second pic [d'épidémie], cela peut s'aggraver", a-t-il dit.

PÉKIN A PRESSÉ L'UE DE NE PAS DÉNONCER DE DÉSINFORMATION SUR L'ÉPIDÉMIE - SOURCES

WASHINGTON/BRUXELLES/LONDRES - La Chine a tenté de bloquer la publication d'un rapport de l'Union européenne prétendant que Pékin répandait de fausses informations sur l'épidémie de coronavirus, selon quatre sources et des correspondances diplomatiques que Reuters a pu consulter.

La rapport a finalement été publié, mais tout juste avant le début du week-end et avec certaines critiques à l'égard du gouvernement chinois modifiées ou supprimées, un signe de la position d'équilibriste que Bruxelles tente de maintenir alors que la crise sanitaire brouille les relations internationales.

D'après un autre représentant de l'UE, interrogé par Reuters, le rapport sur la désinformation a été publié comme prévu. Il a nié que le contenu du document a été édulcoré.

Quatre sources diplomatiques ont déclaré que le document devait initialement être diffusé le 21 avril, mais que sa publication a été retardée après qu'un haut représentant chinois a fait part de son mécontentement à des représentants européens et prévenu que cela mettrait Pékin "très en colère".

UN PLAN D'ACTION INTERNATIONAL CONTRE LA PANDÉMIE, SANS LES USA

GENEVE/ZURICH - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé vendredi, avec l'appui des dirigeants de nombreux pays, une initiative visant à accélérer le développement de tests, de traitements et de vaccins pour lutter contre le nouveau coronavirus et à donner un accès généralisé à ces produits.

Le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, ont notamment participé à cette visioconférence marquée par l'absence des Etats-Unis.

Donald Trump a suspendu la semaine dernière la contribution américaine au budget de l'OMS en accusant l'agence onusienne d'avoir "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, suscitant un concert de désapprobation à l'échelle internationale.

Plus de 2,7 millions de personnes ont déjà été contaminées par le nouveau coronavirus à travers le monde et près de 190.000 décès sont imputés au COVID-19 depuis l'émergence du virus en Chine en fin d'année dernière, selon un décompte de Reuters.

LES ETATS-UNIS PASSENT LA BARRE DES 50.000 CAS MORTELS

WASHINGTON - Le bilan de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a franchi la barre des 50.000 morts vendredi après avoir doublé en dix jours, selon un décompte de Reuters.

Quelque 875.000 Américains ont été contaminés par le SARS-CoV-2 et, en moyenne depuis le début du mois, le bilan est de 2.000 décès supplémentaires chaque jour.

Le bilan véritable, tant pour le nombre d'infections que de décès, pourrait même être supérieur aux chiffres officiels, les autorités sanitaires de plusieurs Etats ayant des capacités de dépistage limitées et les décès à domicile n'étant le plus souvent pas pris en compte.

TRUMP SUGGÈRE DE S'INJECTER DU DÉSINFECTANT, LES EXPERTS S'INSURGENT

LONDRES - Des médecins et des experts en santé ont recommandé vendredi de ne pas boire ni s'injecter du désinfectant pour se prémunir du nouveau coronavirus, réagissant aux propos de Donald Trump qui a suggéré la veille aux scientifiques d'examiner cette approche pour traiter la maladie.

"C'est l'une des suggestions les plus dangereuses et les plus idiotes faites à ce jour sur la manière dont on pourrait réellement traiter le COVID-19", s'est insurgé Paul Hunter, professeur de médecine à l'Université britannique d'East Anglia, soulignant un risque réel de mortalité.

S'appuyant sur une étude préliminaire selon laquelle les rayons du soleil, le chaleur et l'humidité ont un effet sur le coronavirus, Donald Trump a déclaré jeudi que les scientifiques devraient étudier de possibles traitements à bases d'UV et de désinfectants. Le président américain est revenu vendredi sur ses propos, assurant avoir fait de l'ironie.

Les médecins estiment qu'il n'y a aucun moyen d'introduire des UV dans le corps humain pour cibler les cellules infectées par COVID-19.

---

BRÉSIL-BOLSONARO AFFAIBLI PAR LES ACCUSATIONS DE SON EX-MINISTRE DE LA JUSTICE

BRASILIA - Le procureur général de la République du Brésil, Augusto Aras, a demandé vendredi à la Cour suprême d'autoriser une enquête sur les accusations d'ingérence dans le travail de la police lancées contre le président Jair Bolsonaro par son populaire ministre de la Justice Sergio Moro, qui a démissionné avec fracas quelques heures auparavant.

Sergio Moro a justifié sa démission par le renvoi par Jair Bolsonaro, plus tôt dans la journée, du chef de la police fédérale Mauricio Valeixo. L'ex-ministre de la Justice affirme que ce renvoi est dû à des motifs personnels et politiques.

Dans une adresse à la Nation, Jair Bolsonaro a dénoncé des "accusations sans fondement" et assuré n'avoir jamais cherché à interférer dans le travail de la police ni à protéger des membres de sa famille. Le chef de l'Etat a affirmé avoir toute autorité pour remplacer le chef de la police fédérale.

La démission spectaculaire de Moro et les accusations portées par l'ex-"super ministre" constituent un coup rude pour Bolsonaro, déjà critiqué pour sa gestion du coronavirus qu'il a qualifié de "petit rhume". L'épidémie a déjà fait 3.670 morts au Brésil et contaminé près de 53.000 personnes.

---

EXCLUSIF

PÉKIN A ENVOYÉ DES EXPERTS MÉDICAUX AUPRÈS DE KIM JONG-UN

PEKIN/SEOUL - La Chine a envoyé en Corée du Nord une équipe composée notamment d'experts médicaux afin de porter conseil auprès de Kim Jong-un, a appris Reuters de trois personnes au fait de la situation, sans pouvoir déterminer dans l'immédiat ce que cela indiquait sur l'état de santé du dirigeant nord-coréen.

Plusieurs médias américains et sud-coréens ont rapporté mardi que Kim Jong-un se trouvait dans un état grave suite à une opération cardiovasculaire, des informations mises en doute dans les cercles officiels à Pékin et à Séoul. Les médias nord-coréens sont restés silencieux sur la question.

Donald Trump a déclaré jeudi croire fausses les informations indiquant que le numéro un nord-coréen était gravement malade. Le président américain n'a pas dit s'il avait été en contact avec des représentants à Pyongyang.