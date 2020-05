L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (25/05)

LE CORONAVIRUS A FAIT 35 MORTS DE PLUS EN FRANCE

PARIS - L'épidémie de coronavirus a fait 28.367 morts en France, soit 35 de plus que le dernier bilan, et le nombre de personnes en soins intensifs continue de baisser, selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé.

Il y a eu 422 patients en moins en une semaine dans les services de réanimation, où étaient soignés 1.655 malades dimanche soir.

Le nombre d'hospitalisations a légèrement augmenté entre samedi et dimanche, passant de 17.178 à 17.185.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus s'établit à 144.921, soit une augmentation de 115 en 24 heures, la plus faible depuis le début du confinement instauré le 17 mars.

VOIR AUSSI

Chloroquine-Véran saisit le Haut conseil de la santé publique

---

BONUS ET PRIME À LA CASSE ÉLARGIS POUR SOUTENIR LA FILIÈRE AUTOMOBILE FRANÇAISE

PARIS - Le plan de soutien à la filière automobile française qu'Emmanuel Macron doit présenter mardi donnera un coup de pouce supplémentaire pour l'achat d'une voiture neuve, qu'il s'agisse d'un modèle électrique mais aussi d'un modèle thermique récent, a annoncé dimanche la ministre des Transports Elisabeth Borne.

Le plan de relance, qui s'accompagnera en contrepartie d'engagements sur l'investissement et l'emploi en France, devrait ainsi passer par des bonus revalorisés et une prime à la casse - ou prime à la conversion - élargie.

Sans une telle aide, qu'ils ne souhaitaient pas voir limitée à l'électrique en raison des stocks et des capacités de production de modèles traditionnels à essence ou diesel, les constructeurs ont prévenu que l'année 2020 risquait de se solder par une chute libre de 20% environ du marché automobile français, après -89% pour les immatriculations en avril et -48% sur quatre mois.

"Ce que je porte pour ce plan de relance, c'est que ce soit l'occasion de faciliter l'achat de véhicules électriques par tous les Français et (...) l'occasion d'aider encore davantage les Français, y compris les plus modestes, à changer de voiture pour passer à un véhicule plus propre", a dit Elisabeth Borne sur France Inter.

Pour tenter d'accélérer le renouvellement du parc, un dispositif d'aides publiques est déjà en vigueur aujourd'hui. En échange de la mise au rebut d'un véhicule vieux de plus de 14 ans, un automobiliste peut bénéficier de 1.500 à 3.000 euros s'il achète un véhicule thermique neuf ou d'occasion, et jusqu'à 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ou d'occasion.

VOIR AUSSI

Renault doit faire le maximum pour l'emploi et l'activité en France, dit Borne {nL8N2D605W]

---

LA DETTE FRANÇAISE "SANS DOUTE" SUPÉRIEURE À 115% DU PIB FIN 2020 - DARMANIN

PARIS - La dette publique de la France devrait dépasser 115% du produit intérieur brut (PIB) à la fin de l'année en raison du poids des mesures pour faire face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, a dit dimanche sur RTL le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.

"La dette, c'est à la fois les dépenses que l'on fait, et on en fait beaucoup, et les recettes qu'on n'a pas. Dans cette crise il y a une sorte d'effet ciseau, vous dépensez plus et vous avez moins de recettes fiscales parce qu'il y a moins d'activité", a-t-il déclaré au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

"Ce sera plus que les 115% très certainement", a-t-il ajouté, tout en répétant que le gouvernement n'avait pas l'intention d'augmenter les impôts pour réduire la dette.

L'Insee a indiqué fin mars que la dette publique était ressortie à 98,1% du PIB en 2019, comme en 2018, mais que le déficit public était passé dans l'intervalle de 2,3% à 3%.

En avril, le gouvernement français a dit s'attendre à ce que les aides anti-crise coûtent 100 milliards d'euros, soit plus de 4% du PIB.

---

CORONAVIRUS-L'EFFICACITÉ D'UN VACCIN PEUT-ÊTRE ÉVALUÉE À L'AUTOMNE - GAVI

ZURICH - Les premiers éléments relatifs à l'efficacité d'un potentiel vaccin contre le coronavirus pourraient être disponibles à l'automne, a déclaré dimanche le chef de l'alliance vaccinale GAVI, organisation internationale basée à Genève regroupant notamment l'OMS, l'Unicef et la Banque mondiale.

Un long chemin restera néanmoins à parcourir avant qu'un vaccin efficace soit disponible partout, a prévenu Seth Berkley dans un entretien au journal NZZ am Sonntag.

"Malheureusement, nous ne savons vraiment pas quel vaccin fonctionnera et s'il y en aura un. Si nous avons de la chance, nous recevrons des informations cet automne sur l'efficacité (d'un vaccin potentiel)", a-t-il dit. "Mais il restera encore un long chemin à parcourir avant qu'une substance active soit disponible en grande quantité pour la population mondiale."

Seth Berkley appelle de ses voeux des efforts coordonnés à l'échelle mondiale avec un accord permettant d'accroître la capacité de production du vaccin une fois que ce dernier sera mis au point. Il a ajouté à titre d'exemple qu'un vaccin pouvait être plus efficace pour des personnes jeunes, et un autre mieux indiqué pour des sujets plus âgés.

---

ALLEMAGNE-LUFTHANSA VA REPRENDRE MI-JUIN SES VOLS VERS 20 DESTINATIONS

FRANCFORT/BERLIN - La compagnie allemande Lufthansa, qui négocie avec le gouvernement un plan de sauvetage de neuf milliards d'euros, reprendra ses vols vers 20 destinations à partir de la mi-juin, a fait savoir dimanche une porte-parole.

Parmi les destinations desservies au départ de Francfort figurent Majorque, la Crète, Rhodes, Faro, Venise, Ibiza et Malaga. D'autres destinations seront dévoilées à la fin de la semaine prochaine, a ajouté la porte-parole.

VOIR AUSSI

L'Espagne rouvrira ses portes aux touristes en juillet

Italie-Le Festival du film de Venise maintenu en septembre

---

CORONAVIRUS-LES USA INTERDISENT L'ENTRÉE DES ÉTRANGERS EN PROVENANCE DU BRÉSIL

WASHINGTON - La Maison Blanche a annoncé dimanche qu'elle interdisait l'entrée aux Etats-Unis aux étrangers ayant été au Brésil au cours des deux dernières semaines, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Au Brésil, le dernier bilan dépasse désormais les 22.000 morts tandis qu'aux Etats-Unis, le pays le plus touché au monde, le cap des 100.000 décès se rapproche, avec 97.049 morts recensés dimanche.

---

ISRAËL-OUVERTURE DU PROCÈS POUR CORRUPTION DE NETANYAHU

JERUSALEM - Le procès pour corruption de Benjamin Netanyahu s'est ouvert dimanche dans un tribunal de Jérusalem, une première en Israël pour un Premier ministre en exercice, qui s'estime pour sa part victime d'une chasse aux sorcières.

Benjamin Netanyahu, 70 ans, a assisté à cette audience entouré de ministres, une semaine seulement après le début officiel de son cinquième mandat - un record - à la tête d'un gouvernement d'union.

Le tribunal a fait savoir que la présence du Premier ministre n'était pas requise pour la prochaine audience prévue le 19 juillet. De l'avis d'analystes israéliens, le procès pourrait durer des mois, voire des années.

Netanyahu a été inculpé en novembre pour des accusations de pots de vin, de fraude et d'abus de confiance dans trois affaires distinctes. Il décrit ces accusations comme une chasse aux sorcières menée par l'opposition de gauche.

---

LE CHEF DE LA SÉCURITÉ DE HONG KONG PRÉVIENT D'UNE HAUSSE DU "TERRORISME"

HONG KONG - Le chef de la sécurité de Hong Kong a déclaré lundi que le "terrorisme" se développait dans le territoire semi-autonome, alors que les agences gouvernementales locales multiplient les soutiens au projet de la Chine d'y imposer une loi de sécurité nationale.

Une importante manifestation, la plus vaste depuis l'instauration du confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus, a eu lieu dimanche à Hong Kong où la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les contestataires.

"Le terrorisme se développe dans la ville et les activités nuisant à la sécurité nationale, comme 'l'indépendance de Hong Kong', deviennent plus endémiques", a déclaré dans un communiqué le secrétaire à la Sécurité, John Lee, soulignant que des lois de sécurité nationale étaient nécessaires pour protéger la prospérité et la stabilité de Hong Kong.

Le projet de loi chinois sur la sécurité pour Hong Kong, dont Reuters a pu consulter une ébauche la semaine dernière, prévoit une transposition rapide des règles sécuritaires nationales dans la Loi fondamentale - qui fait office de Constitution pour le territoire semi-autonome - afin de lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères.

VOIR AUSSI

Taiwan promet à la population de Hong Kong l'aide "nécessaire"